10 невероятных дизайнов павильонов для Osaka Expo 2025

1. Павильон Кувейта от Лаборатории визионерской архитектуры

Грандиозная крыша, образующая два крыла, – главная отличительная черта павильона Кувейта.

2. Павильона Бахрейна от Лины Готмех

Дизайн павильона подчеркивает богатое морское наследие Бахрейна. | Фото: mymodernmet.com.

3. Национальный павильон Нидерландов от команды RAU Architects, DGMR, Tellart, Asanuma

Вода, как возобновляемый источник энергии, стала главной темой инноваций, представленных Нидерландами.

Модель павильона «Восходящего солнца», которая в скором времени станет реальностью. | Фото: designboom.com.

4. Павильон Саудовской Аравии от Foster + Partners

Посетители павильона отправятся в путешествие по городам и селам Саудовской Аравии.

Иммерсивные приключения и захватывающая обстановка национального павильона Саудовской Аравии.

5. Национальный павильон Чешской Республики от Apropos Architects

Фасад павильона Чехии является произведением искусства, отдающим дань стеклоделию.

6. Павильон Швейцарии от Manuel Herz Architekten, Nüssli и Bellprat Partner

Концепция швейцарского павильона сосредоточена на устойчивом развитии. | Фото: houseofswitzerland.org.

С заботой о сохранении природы и комфортной среды для жизни, работы и отдыха людей.

7. Павильон Австралии от Buchan

Дизайн павильона использует уникальную природную красоту Австралии в качестве холста для обмена ценностями и достижениями.

8. Национальный павильон Китая от China Architecture Design Group

Павильон Китая является первым крупномасштабным международным павильоном собственной постройки. | Фото: global.chinadaily.com.cn.

9. Павильон Германии от LAVA, Facts+Fiction и GL Events

Павильон Германии больше напоминает идиллический городок будущего. | Фото: expo2025germany.de.

10. Национальный павильон Японии от Nikken Sekkei, Оки Сато и Ёсиаки Иробе

После выставки все доски павильона будут встроены в здания по всей Японии. |Фото: japannews.yomiuri.co.jp.