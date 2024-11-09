10 невероятных дизайнов павильонов для Osaka Expo 2025

До Международной выставки Osaka Expo 2025 осталось всего 8 месяцев, поэтому организаторы грандиозного мероприятия и страны-участницы, представляющие свои национальные павильоны, заняты строительством. Мероприятие, запланированное на искусственном острове Юмэсима в Осакском заливе, будет проходить под девизом «Проектирование будущего общества для нашей жизни».
1. Павильон Кувейта от Лаборатории визионерской архитектуры
Грандиозная крыша, образующая два крыла, – главная отличительная черта павильона Кувейта.
Вдохновленные характерным ландшафтом и традициями Кувейта, специалисты Лаборатории визионерской архитектуры (LAVA) спроектировали завораживающий павильон с двумя символическими крыльями, «обнимающими» прибывающих посетителей на знаковое мероприятие, в котором планируется участие 150 стран, а 110 из них представят свои национальные павильоны. Сами же организаторы надеются, что Выставку посетит около 28 миллионов человек, которые своими глазами увидят все великолепие конструкции «крылатого» павильона Кувейта.
2. Павильона Бахрейна от Лины Готмех
Дизайн павильона подчеркивает богатое морское наследие Бахрейна. | Фото: mymodernmet.com.
Дизайн павильона Бахрейна, созданный архитектором ливанского происхождения Линой Готмех и командой, основанной ею компанией (Lina Ghotmeh). Креативная команда в своем проекте решила акцентировать внимание на богатом морском наследии государства, раскинувшегося на 30 островах в Персидском заливе. Их павильон имеет форму традиционного деревянного парусника дау, подчеркивающего значимость Бахрейна как одного из основных портов Средней Азии. При этом использование эффектной деревянной конструкции отдает дань уважения мастерству японских плотников, создающих потрясающие шедевры из дерева.
3. Национальный павильон Нидерландов от команды RAU Architects, DGMR, Tellart, Asanuma
Вода, как возобновляемый источник энергии, стала главной темой инноваций, представленных Нидерландами.
Нидерланды начали строить свой павильон под девизом «Общая почва: создаем новый рассвет вместе». В этом русле креативная команда сразу нескольких студий и инженерных компаний (RAU Architects, DGMR, Tellart, Asanuma) исследуют новые формы и методы строительства, чтобы подчеркнуть, как инновационные технологии позволяют использовать энергию воды для производства чистой энергии без вредных выбросов. Над павильоном «восходит солнце» в виде освещенной сферы, символизирующей бесконечную чистую энергию, устойчивость и цикличность, ну а сама вода, занимает заметное место, эффектно отражаясь на фасаде и крыше структуры.
Модель павильона «Восходящего солнца», которая в скором времени станет реальностью. | Фото: designboom.com.
Примечательно: Структура павильона предусматривает ее повторное использование. Важным элементом конструкции является возможность сборки и разборки до нескольких десятков раз и установки в любом месте.
4. Павильон Саудовской Аравии от Foster + Partners
Посетители павильона отправятся в путешествие по городам и селам Саудовской Аравии.
Иммерсивные приключения и захватывающая обстановка национального павильона Саудовской Аравии.
Известная архитектурная фирма Foster + Partners, которая не раз представляла потрясающие проекты национальных павильонов различных стран мира, на этот раз разработала не менее удивительный проект для Саудовской Аравии. Их дизайн предусматривает композицию органических форм, напоминающих формы традиционной саудовской деревни. Создавая пространственный опыт, перекликающийся с исследованием городов и поселков удивительной страны, для посетителей будет организована соответствующая обстановка для захватывающего аудиовизуального взаимодействия, нацеленная на встречу с неизведанными чудесами Саудовской Аравии.
5. Национальный павильон Чешской Республики от Apropos Architects
Фасад павильона Чехии является произведением искусства, отдающим дань стеклоделию.
Чешская Республика, точнее сказать специалисты международной студии Apropos Architects, решили удивлять посетителей Международной выставки динамичной стеклянной спиральной структурой под названием Sculpting Vitality. Спиральное движение вверх, которое обеспечивает наружный пандус, обвивающий структуру павильона, является аллегорией идеального жизненного пути, побуждающего к физической активности посредством непрерывного движения. А вот стеклянное ядро с утонченным освещением, напоминает о богатой истории стеклоделия в Чешской Республике, создавая при этом своеобразную атмосферу, подталкивающую к исследованиям и размышлениям.
6. Павильон Швейцарии от Manuel Herz Architekten, Nüssli и Bellprat Partner
Концепция швейцарского павильона сосредоточена на устойчивом развитии. | Фото: houseofswitzerland.org.
Главной идеей Швейцарского национального павильона также является природа и стремление человечества сосуществовать с ней в гармонии. В соответствии с этой тематикой, эффектная композиция, спроектированная международной командой Manuel Herz Architekten, Nüssli и Bellprat Partner, представляет собой сферы, возвышающиеся над благоухающей массой цветов и растений. При этом, продолжая идею гармоничного взаимодействия, удивительной красоты структура оставит наименьший экологический след, поскольку сферические оболочки выставочных пространств изготавливаются из тончайшего пластика и фольги, которые поддерживает сверхлегкая конструкция.
С заботой о сохранении природы и комфортной среды для жизни, работы и отдыха людей.
Интересный факт от Novate.ru: Вся структурная композиция швейцарского павильона весит около 400 кг, что составляет мизерный процент от общей массы оболочки традиционного здания. Чтобы доставить такой объект на нужное место, достаточно будет пары-тройки грузовых велосипедов или нескольких походов с тележкой. Помимо этого, все элементы конструкции пригодны для повторного использования или переработки. Поговаривают, что после выставки использованный материал превратят в уличную мебель.
7. Павильон Австралии от Buchan
Дизайн павильона использует уникальную природную красоту Австралии в качестве холста для обмена ценностями и достижениями.
Австралия предпочла своих специалистов, которые спроектировали национальный павильон с местным колоритом. Дизайнерская фирма Buchan вдохновлялась удивительной структурой древесных фруктов под названием гумн, произрастающих на эвкалиптовых деревьях. К его проектированию были подключены ученые, посвятившие свою трудовую деятельность изучению культуры коренных австралийцев. В итоге павильон выражает «разнообразие ландшафта Австралии, тепло, энергию и оптимизм ее жителей».
8. Национальный павильон Китая от China Architecture Design Group
Павильон Китая является первым крупномасштабным международным павильоном собственной постройки. | Фото: global.chinadaily.com.cn.
Павильон Китая, спроектированный China Architecture Design Group (CADG), вдохновлен производством бамбуковой бумаги, поэтому неудивительно, что он принимает форму традиционного свитка. Оформление внутреннего же пространства полностью подчиняется главной идее павильона, нацеленной на пропаганду гармоничного существования природы и человека, что приведет к появлению «общества зеленого развития».
9. Павильон Германии от LAVA, Facts+Fiction и GL Events
Павильон Германии больше напоминает идиллический городок будущего. | Фото: expo2025germany.de.
Павильон Германии на выставке Expo 2025 в Осаке также посвящен главной идеи мероприятия – формированию нашего будущего и экономике замкнутого цикла. В разработке проекта, инициированного Федеральным министерством экономики и защиты климата и компанией Koelnmesse участвовал консорциум, состоящий из креативного агентства Facts+Fiction, строительной компании GL Events и архитектурного бюро LAVA. Многопрофильная команда создала удивительный ансамбль, состоящий из круглых объемов разного размера, затерянных среди роскошной зелени уже взрослых деревьев. Немецкий павильон легко станет местом встреч и отдыха, которые можно разнообразить посещением интерактивных залов и поучаствовать в самых неожиданных мероприятиях.
10. Национальный павильон Японии от Nikken Sekkei, Оки Сато и Ёсиаки Иробе
После выставки все доски павильона будут встроены в здания по всей Японии. |Фото: japannews.yomiuri.co.jp.
Поскольку Япония является принимающей стороной, все взоры будут прикованы к павильону этой страны. По этому случаю токийская фирма Nikken Sekkei объединила свои усилия с Оки Сато и Ёсиаки Иробе, чтобы создать идейную композиции, основанную на особом мировоззрении японцев. Они представили круглую структуру, олицетворяющую круговорот жизни, ее циклические петли и взаимосвязанную динамику, из которых состоит мир природы. Внутри экспозиции особое внимание уделили аудиовизуальным эффектам, позволяющим материализоваться окружению, превращая пространство в живой организм, который дышит, растет и размножается, постоянно развиваясь и меняясь.
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