Как очистить сложные загрязнения на посуде

Если у вас есть такая посуда, на которой невозможно очистить загрязнения до идеального состояния любыми чистящими средствами, то воспользуйтесь этим «горячим методом». Суть его очень проста — грязную посуду нужно просто… нагреть на плите.







И уже на горячую посуду нанести любое чистящее средство против жира и загрязнений. В таком виде посуду нужно оставить до остывания, а затем помыть, как обычно.







Вы обнаружите, что таким способом очистятся любые не выводимые пятна и въевшийся жир. Работает на все 100 %!







Подробнее о том, как очистить посуду от загрязнений «горячим» методом, смотрите в видео ниже:



