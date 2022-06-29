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Как очистить сложные загрязнения на посуде

Если у вас есть такая посуда, на которой невозможно очистить загрязнения до идеального состояния любыми чистящими средствами, то воспользуйтесь этим «горячим методом». Суть его очень проста — грязную посуду нужно просто… нагреть на плите.

Как очистить сложные загрязнения на посуде

И уже на горячую посуду нанести любое чистящее средство против жира и загрязнений. В таком виде посуду нужно оставить до остывания, а затем помыть, как обычно.

Как очистить сложные загрязнения на посуде

Вы обнаружите, что таким способом очистятся любые не выводимые пятна и въевшийся жир. Работает на все 100 %!

Как очистить сложные загрязнения на посуде

Подробнее о том, как очистить посуду от загрязнений «горячим» методом, смотрите в видео ниже:


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