10 средневековых методов лечения, которые сегодня кажутся несколько странными

Чем лечились в средние века.
В средневековой медицине сплошь и рядом встречались практики, которые современному человек могут показаться очень странными. Тем не менее, некоторые из этих странных средств на самом деле не настолько диковинные. Средневековые врачи считали, что человеческое тело является микрокосмом., которые хотя и вызывают огромный интерес, но эффективность их проверят не стоило бы.
1. Мускульный желудок ласточек против эпилепсии
Ласточки против эпилепсии.
Эта процедура прославилась благодаря английскому доктору медицины 14-го века Джону Гаддешену, который писал в своем трактате следующее:
"Маленькие красные камни, которые можно найти в желудках ласточек, очень полезны, если вешать их на шею пациента. После ловли ласточки нужно удалить у нее желудок, причем это нужно делать в середине дня. Польза этих желудков заключается в том, что если их высушить и повесить на шею пациенту, они в состоянии лечить эпилепсию, безумие и лунатизм".
Эффективность использования подобных "камней" доказывается средневековым врачом на том основании, что Солнце горячее, а Луна замерзшая. Камни же "теплые", подобно Солнцу. Соответственно, эффективность этого лечения основывается на вере, что эпилептические припадки являются результатом "слишком большого количества огня" или высокой температуры в мозге. А, как писала еще в 12 веке аббатиса бенедиктинского монастыря Хильдегарда Бингенская, "клин клином вышибают".
2. Предотвращение клеветы с помощью бархатцев
Бархатцы против воров и клеветы.
"Книга секретов Альбертуса Магнуса" является руководством по терапии травами, которое было написано с учетом астрологических практик. К примеру, рекомендовалось использовать цветы под названием бархатцы, чтобы защититься от грабежа:
"Если собрать бархатцы, когда солнце находится в знаке Льва (в августе) и завернуть в лавровый лист, добавив также и зуб волка, то человека, который будет носить это с собой, не смогут оклеветать. Также, если у этого человека что-нибудь украдут, то ему достаточно положить под голову бархатцы, завернутые в лавровый лист, под голову на ночь, чтобы увидеть во сне вора."
3. Корень мандрагоры против депрессии
Корень мандрагоры против депрессии
Всегда считалось, что корень мандрагоры обладает волшебными силами из-за его похожести на фигурку человека.
Для того, чтобы бороться с депрессией, Хильдегарда Бингенская рекомендует выкопать корень мандрагоры, который якобы должен закричать, когда его достанут из земли. Мандрагору нужно немедленно поместить в закрытую коробку и закопать ее на сутки, чтобы устранить зло из корня. Затем необходимо достать мандрагору, положить рядом с кроватью и произнести специальную молитву.
Результатом является то, что человек начнет чувствовать себя счастливым.
4. Шерсть медведя против тревожности
Шерсть медведя как лекарство от нервов.
Беспокойство было распространено в средние века, да и сегодня многие люди страдают от него. Лекарство можно найти в трактате Хильдегарды Бингенской "Physica":
"Нужно взять немного шерсти между ушами медведя и поместить ее себе на грудь напротив сердца, пока она не нагреется. Сразу же человек почувствует себя мирно и спокойно".
5. Копыто единорога против отравления
Копыто единорога против отравления.
Тем, кто думает, что его пытаются отравить, нужно поставить копыто единорога под свой поднос или кружку. Если отравленные напиток или еда горячие, то копыто заставит их шипеть и пениться, а если холодные, то дымиться. Копыто единорога может выявлять яд в пище якобы потому, что единорог является воплощением чистоты.
6. Лекарство для тестикул
Ласточкино гнездо как лучшее лекарство.
Тем, кто столкнулся с каким-либо трудностями со своими яичками, Хильдегарда Бингенская в "Physica" рекомендует следующий рецепт: "Он должен сжечь ласточкино яйцо прямо в скорлупе, а затем растереть его в порошок, добавить куриный жир и перемешать. Этой смесью нужно смазать тестикулы".
7. Летучая мышь против желтухи
Летучая мышь как средство от гепатита.
В случае заболевания желтухой, в "Physica" рекомендовалось ослепить летучую мышь ударом палкой по ее голове. Затем мышь нужно привязать к ноге пациента, при этом обернув ногу крыльями мыши, и оставить ее так умирать.
8. Ухо льва против проблем со слухом
Ухо льва - тоже лекарство.
Согласно "Physica", ухо льва может лечить повреждения слуха:
"Нужно приложить ухо льва у своему уху, которое поражено глухотой и держать так, пока оно не нагреется, после чего прочесть молитву".
9. Средневековая виагра
Правильный травяной отвар как средство от импотенции.
Бесчисленные тоники для потенции, контрацепции и увеличения шанса зачатия, рецепты которых встречались в средневековых книгах медицины, доказывают, что людей средневековья постельные утехи волновали ничуть не меньше, чем сегодня. Что интересно, тогда был свой собственный эквивалент Виагры:
"Джентльмен, потенция которого оставляет желать лучшего, должен сделать отвар из петрушки, алоэ, семян фенхеля, корицы, сыти длинной, кардамона, а также других ингредиентов. Все это нужно размешать с сахаром и пить".
10. Контрацепция
Коза как профилактика нежелательной беременности.
В 11 - 12 веках Тротула Салернский написал книгу о женской медицине, известную как "De passionibus mulierum", что переводится, как "Заболевания женщин". О жизни Тротулы почти ничего не известно, но ее книга стала широко применяться в Европе с 12 по 15 века.
Чтобы избежать беременности, Тротула рекомендовала женщинам носить с собой засушенную матку козы, причем так, чтобы она касалась их голой кожи.
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