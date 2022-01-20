Как сделать мандарины слаще. И другие бытовые советы

Маленькие хитрости зачастую способны значительно облегчить жизнь и помочь нам в, казалось бы, безвыходной ситуации. Предположим, вы соблазнились низкой ценой и купили мандарины, а принеся их домой, обнаружили, что они ужасно кислые…

Что делать? Выбрасывать? Нет! Ниже описан очень простой и проверенный способ, как придать цитрусовым сладость, а также рассказывается о ещё нескольких лайфхаках, которые наверняка вас выручат!





Совет 1.

Совет 2.

Совет 3.

Совет 4.

Совет 5.

Если вам не повезло с мандаринами, и они оказались кислыми, налейте в любую посуду тёплую воду (не ниже 40 °C) и опустите туда плоды примерно на 10 минут. По истечении этого времени, переложите цитрусовые в ледяную воду и вновь оставьте на несколько минут.Сначала, под воздействием высокой температуры, избыточная лимонная кислота в цитрусовых начинает распадаться, и сладость станет более ощутимой. Ну а последующая «холодная ванна», благодаря перепаду температур, позволит значительно улучшить и сделать ярче вкусовые качества плодов.Если у вас промокает обувь, не спешите покупать дорогие водоотталкивающие пропитки. Вам поможет обычное касторовое масло! Единственное условие — это предварительно нагреть масло и нанести его в два этапа.Капните касторку на губку и распределите по поверхности ботинка или сапога.Как только первый слой подсох, обработку обязательно нужно повторить. Ваши ноги больше не будут промокать!Если вам понадобилась грелка, а под рукой её не оказалось, возьмите носок и обычный рис. Просто всыпьте крупу в носок и отправьте в микроволновку на максимальной мощности на 30 секунд. Этот совет очень актуален для родителей малышей и тех, кто зябнет даже при горячих батареях, — грелка получается многоразовой!Если вам необходимо постирать вязаные вещи, вроде шапок, шарфов, перчаток, и даже свитеров, не обязательно покупать специализированные средства. Вы можете использовать любые прозрачные гели для душа или шампуни. Этот совет подходит не только для ручной, но и машинной стирки — главное, не переборщить с количеством средства, чтобы оно не дало слишком обильной пены. Этот совет особенно актуален для людей, чувствительных к сильным запахам, которыми зачастую грешат спецсредства. Просто влейте небольшое количество средства в лоток для порошка или непосредственно в барабан стиральной машины и выберите режим «деликатная стирка» или «стирка шерсти».Когда разница температур за окном и в помещении велика, окна часто запотевают. Хотите сделать «антизапотевайку» своими руками? Тогда возьмите 1 часть глицерина и 10 частей водки. Тщательно тряпочкой распределите смесь по стеклу. А затем другой тряпкой вытрите окно насухо. Эффект гарантирован!Подробнее обо всех лайфхаках — в видео ниже.