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Что такое настольный сад камней и как он помогает справиться с неприятностями



Прогуляться по лесу, послушать пение птиц, погладить спящую на коленях кошку – вот некоторые эффективные способы привести сознание в порядок, вернуться к душевному равновесию, отстраниться от тревог. Есть еще один хороший путь к быстрому достижению спокойствия и умиротворения – заняться маленьким настольным садом камней, воспроизводящим – пусть вольно и не без отступлений от традиций - идеи сада большого, который уже больше тысячи лет создается и поддерживается японцами и считается одним из лучших способов достичь внутренней гармонии.

Японские сады камней – для созерцания и отрешения от забот


Создать свой собственный сад камней в миниатюре – дело не очень сложное, в отличие от устройства настоящего «сухого сада», для которой потребуется специалист, знакомый с тонкостями этого искусства. Но есть смысл прислушаться к тем основным принципам, на которых строится организация таких пространств, ведь именно эти старинные правила вот уже много веков раскрывают потенциал японской философии и японского мировоззрения.








Сад камней Реандзи. Источник: commons.wikimedia.org


Сад камней Реандзи. Источник: commons.wikimedia.org

 

Придуманный когда-то дзен-буддистами, сад камней, или карэсансуй, служил местом медитации, обретения спокойствия, а достигалось это состояние благодаря единению с окружающей природой: она всегда была гармонично вписана в жизнь японцев, служила одновременно и пространством, которое окружало человека, и предметом созерцания. Терапевтический эффект естественных ландшафтов буддисты открыли задолго до терапевтов нынешних времен, измеривших и зафиксировавших благотворное влияние природы на показатели здоровья человека.
Сад камней можно организовать даже на очень маленьком пространстве

Сад камней можно организовать даже на очень маленьком пространстве

 

Эволюция правил создания японских садов для медитации привела к появлению «сухих» садов, то есть лишенных водоемов и вообще воды – точнее, ее роль в данном случае играли другие природные материалы – песок, гравий. Действительно, ровная поверхность песка, особенно белого, особенно выровненная и упорядоченная, может восприниматься как зеркало водной глади, в этом случае камни, установленные в саду, могут «играть роль» островов или гор, или мостов, или кораблей, или черепах – в зависимости от своего внешнего вида и способа размещения в саду.

Сад, по которому не прогуляться


Знаменитые японские сухие сады, которые давно уже оценили и за пределами Японии, воплощают эстетику «ваби-саби», то есть простоты, подлинности, естественной красоты. Эти сады не для прогулок, они для созерцания – но зрение не перегружают, как не перегружают и остальные органы чувств. Размеры сада камней могут варьироваться – от обширных пространств до совсем небольших цубо-нива, занимающих площадь в два татами (около 3,3 кв. м) – такие устраивают около дома, ими заполняют «ненужное» пространство между двумя зданиями или любое другое, где сад камней может послужить украшением, дать глазам отдохнуть, а мыслям – успокоиться.
Можно украсить сад камней в том числе и фигуркой Будды. Источник: pinterest.com

Можно украсить сад камней в том числе и фигуркой Будды. Источник: pinterest.com

 

Совсем маленький сухой сад не требует и площади одного татами – а со своими функциями все равно справляется превосходно. Строгих правил создания сада камней в миниатюре нет – но есть некоторые рекомендации, например, та, что касается материалов, используемых в работе: они должны быть натуральными. Песок, мелкий гравий, галька, камни естественного происхождения; можно дополнить дзен-сад мхом, растением, глиняной фигуркой Будды – но это совершенно не обязательно.
Настольный сад камней. Источник: pinterest.com

Настольный сад камней. Источник: pinterest.com

 

Пустота, не заполненное камнями пространство в данном случае будут настолько же важны, насколько и украсившие садик камни, которых тоже не требуется много. Лучше всего подходят камни одной цветовой гаммы, разной формы, сгруппированные по три (или по пять). Их глубинный смысл заключен в неизменности, постоянстве, камни символизируют вечность. В отличие от них, песок или гравий подвержены изменениям, они в сухом саду визуально как бы заменяют воду. В «общении» с мини-садом задействовано и осязание – маленькими инструментами вроде граблей можно приводить песок в упорядоченный вид, создавая на поверхности полосы, или окружности, или рябь, напоминающую морское дно или облака.

Сад камней: гармония с природой, душевное равновесие, способ медитации


Маленький сад карэсансуй становится как будто микро-миром, в котором нет ничего лишнего, который дарит спокойствие и силу, в котором, наконец, просто наводить порядок с помощью несложных, но затягивающих, медитативных манипуляций. Можно «причесывать» поверхность песка, можно переставлять камни или заменять их, дополнять садик новыми элементами или убирать имеющиеся, в зависимости от собственного желания. Настольный сад камней – что-то вроде легального и признанного обществом способа для взрослого «поиграть», прикоснуться к поверхностям, которые хорошо знакомы каждому ребенку.
Специальными инструментами разглаживается песок, создаются узоры, имитирующие волны или морскую рябь

Специальными инструментами разглаживается песок, создаются узоры, имитирующие волны или морскую рябь

 

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