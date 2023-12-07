Ламинат в интерьере, или Смелое решение оформления стен

Серо-голубой ламинат с имитацией под дерево - прекрасно дополнит стену в прихожей.
Затеваете ремонт, но не знаете с чего начать и как декорировать стены только потому, что устали от выбора обоев или же краски? Тогда однозначно стоит пересмотреть парочку своих решений, связанных с приевшимися традициями и обратить внимание на ламинат. Казалось бы, столь необычное и спонтанное решение запросто придаст вашему интерьеру нотки роскоши и благородства, создав при этом уютную атмосферу.
1. Оформление стен ламинатом в гостиной
Декорирование стены ламинатом.
Несмотря на то, что идея оформлять стены ламинатом – достаточна свежая, тем не менее, она весьма неплохо прижилась в современном мире. Лёгкость крепления, монтаж и благородный внешний вид позволяют экспериментировать с любой поверхностью, придавая интерьеру какую-то особую глубину и тепло. Такое покрытие идеально будет смотреться не только на полу и потолке, а и на стенах, при чём в любой из комнат. Для гостиной подойдут абсолютно любые цвета и оттенки, в прочем, как и сама текстура, будь она матовой или глянцевой, шершавой или гладкой.
Ламинат с имитацией под шершавую деревянную поверхность придаёт интерьеру некий шик и роскошь.
Когда пол и стена выполнены в едином стиле и и цвете.
Благородные шоколадные оттенки идеально смотрятся со светлой мебелью.
Серая матовая стена под дерево - идеальное решение для дизайн гостиной.
Центральная стена и стена-перегородка выполненные в единой цветовой палитре и стиле.
Глянцевая поверхность придаёт помещению какой-то особый лоск.
Небольшая стена отделанная ламинатом.
2. Оформление стен ламинатом в спальне
Ламинат на стене в спальне.
Стоит так же отметить тот факт, что у ламината есть свои плюсы и минусы, о которых стоит помнить. Достаточно прочный, не впитывает влагу, прост в уходе, экологически безопасен, удобен в кладке, при этом он достаточно капризен к перепадам температуры. Соответственно – идеальный вариант для спальной комнаты. Здесь есть, где разгуляться фантазии и воображению. Поэтому смело выбирайте тот цвет и текстуру, которые ближе всего к душе. Ведь при правильном сочетании тёмного, светлого, холодного и тёплого всегда можно создать уютную обстановку, которая не будет давить со всех сторон и утомлять.
Тёмные древесные оттенки прекрасно впишутся в интерьер спальни.
При наличии тёмного пола, акцентируйте внимание на светло-серой стене. Это поможет визуально расширить помещение.
Серая стена с эффектом старения.
Тёплые медовые оттенки придают помещению особый уют и тепло.
Стена цвета молочного шоколада прекрасно смотрится со светлой кроватью.
3. Оформление стен ламинатом в прихожей
Прихожая, выполненная в благородных шоколадно-коричневых тонах.
Благодаря своим качествам и свойствам ламинатное покрытие стен идеально подойдёт для прихожих. Это обеспечит лёгкую уборку и придаст помещению современный, стильный и ухоженный вид.
Серо-голубой ламинат с имитацией под дерево - прекрасно дополнит стену в прихожей.
Светлый пол в сочетании с тёмной стеной - прекрасный контраст.
Дизайн стены в прихожей.
4. Оформление стен ламинатом в кухне
Современная кухня с эффектом старения.
Ламинат на стене в интерьере кухни можно использовать в виде вставок в рабочей зоне. Если помещение достаточно большое, то можно полностью облицевать всю стену, если же площадь не позволяет «развернуться» то лучше сделать акцент на небольшом участке стены.
Светлый ламинат идеально смотрится не только на полу, а и на стенах в кухне.
Ламинат разных оттенков приятно разбавит интерьер. это станет поистине роскошным украшением стен.
Ламинат с нежно розовым оттенком идеально дополнит кухню, визуально расширив помещение.
Современные идеи декора стен ламинатом.
Кухня, выполненная в тёплых тонах и оттенках.
5. Оформление стен ламинатом в ванной
Ламинат на стенах в ванной.
Ламинат на стенах ванной комнаты лучше всего использовать при наличии вентиляции. Так же, не стоит его крепить в душевой кабине вместо плитки. Это может привести к недолговечности и коррозии конструкции.
Дизайн ванной со стеной из ламината.
Оформление стен ламинатом.
Идеи и варианты оформления стен ламинатом.
Интерьер ванной комнаты.
Современная ванная комната.
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