10 мировых знаменитостех с армянскими корнями: Шарль Азнавур, Мишель Легран, Шер и другие

Мировые знаменитости с армянскими корнями.
1 октября 2018 года скончался французский шансонье Шарль Азнавур, один из лучших представителей армянского народа. Человек, имя которого было известно во всем мире, никогда не забывал о своих корнях и поддерживал связь с родиной, он говорил о том, что каждый второй армянин - артист. В этом обзоре мы вспоминаем армян, которые сумели добиться всемирной славы и никогда не забывали о своей Родине.
Шарль Азнавур
Шарль Азнавур. / Фото: www.woman.ru
Великий сын армянского народа подчеркивал: всем что в нем есть, он обязан своим родителям, этническим армянам. Шарль Азнавур (Шахнур Вахинак Азнавурян) родился и вырос во Франции, но не уставал повторять о том, что он – армянин. Его родители были армянскими эмигрантами и случайно задержались в Париже в ожидании разрешения на выезд в Америку. Позже супруги отказались от переезда за океан, а Франция и стала их второй родиной.
Шарль Азнавур был представителем Армении в ООН. / Фото: www.verelq.am
Миша и Кнар Азнавурян воспитывали дочь и сына в любви и уважении к своим корням, знакомили их со сложной и трагической историей армянского народа. Мама Шарля Азнавура рассказывала детям о том, как в Турции во время геноцида армян погибла вся её семья. В память о предках семья Азнавурян всегда помогала тем, кто страдал от репрессий.
Арам Хачатурян
Арам Хачатурян. / Фото: www.sodrugestvo.info
Всемирно известный композитор родился в селе Коджори Тифлисской губернии. Его отец, Егия (Илья) Хачатурян в конце 1870-х годов перебрался из Верхней Азы Нахичеванского уезда в Тифлис в поисках заработка. Мама композитора, Кумаш Саркисовна жила в Нижней Азе и с 9 лет была помолвлена с Егией Хачатуряном.
Арам Хачатурян гордился своим происхождением и всегда подчеркивал свою связь с армянским народом. Своими учителями, помимо русских композиторов, Арам Ильич называл Комитаса и Александра Спендиарова, а свое творчество считал принадлежащим, в первую очередь, армянскому народу.
Мишель Легран
Мишель Легран. / Фото: www.культура24.рф
Дед великого французского композитора в 1917 бежал во Францию, спасаясь от преследования армян в Османской империи. Дочь эмигранта Айкануш (Марсель) Тер-Микаэлян, стала женой композитора Раймонда Леграна. Мишель Легран, появившийся на свет в 1932 году, всегда подчеркивал: он является сыном армянского народа и в любом уголке мира ощущает свою принадлежность к гордому народу.
Авраам Руссо
Авраам Руссо. / Фото: www.etoile-pr.com
Знаменитый певец называет себя гражданином мира и в то же время признается: в нем течет только армянская кровь. Настоящее имя исполнителя Абрахам Ипджян, он родился в сирийском Алеппо, где оказались его родители после геноцида армян. В настоящее время Авраам Руссо, как и вся его семья, имеют гражданство Армении и армянские паспорта.
Арно Бабаджанян
Арно Бабаджанян. / Фото: www.mycdn.me
Родители композитора родились в Западной Армении, в Игдыре. Бежав в Ереван во время геноцида армян, Арутюн Яковлевич Бабаджанян и Арцвик Иосифовна Арутюнян удочерили девочку, семья которой погибла во время трагических для армян событий.
Талантливого мальчика Арно Бабаджаняна еще в пятилетнем возрасте заметил Арам Хачатурян, сыгравший значительную роль в становлении будущего композитора и музыканта.
Микаэл Таривердиев
Микаэл Таривердиев. / Фото: www.culture.ru
Композитор в шутку называл себя «толстым весёлым армянином». Он появился на свет в Тифлисе, в известной и обеспеченной семье. Огромнейшее влияние на формирование личности будущего композитора оказала его мама, Сато Григорьевна. Именно она когда-то написала в тетрадке наставлений сыну: «Родиться армянином - счастье, умереть армянином – геройство». С этими словами Микаэл Леонович прожил всю жизнь.
Леонид Енгибаров
Леонид Енгибаров. / Фото: www.love-psy.ru
Леонид Енгибаров, легендарный грустный клоун, талантливейший мим, умевший говорить со зрителями о добре и зле на языке пластики и жестов, был сыном армянина и русской. Он унаследовал от отца любовь к своей исторической родине, а критики часто, оценивая творчество артиста, подчеркивали: в каждом номере мима чувствуется неповторимый армянский колорит.
Патрик Фьори
Патрик Фьори. / Фото: www.popnable.com
Знаменитый французский исполнитель, сыгравший главную роль в мюзикле «Нотр-Дам де Пари», родился в семье армянина и корсиканки. Свою фамилию (полное имя Патрик Жан-Франсуа Шушаян) он, заручившись согласием отца, сменил на фамилию матери в начале творческой деятельности из-за сложности её восприятия французским зрителем.
В подростковом возрасте Патрик узнал историю своей семьи, которая чудом уцелела во время геноцида армян. С 2004 года исполнитель часто бывает в Армении, которую впервые посетил вместе с отцом. Певец признаётся, что армянский язык не может выучить из-за его сложности, зато национальный инструмент – дудука – теперь постоянно звучит на его концертах.
Певица Шер
Шер. / Фото: www.wmagazine.com
Шерилин Саркисян узнала о своих армянских корнях в 11 лет, когда познакомилась с отцом. Мама певицы, актриса Джорджия Холт, развелась со своим мужем, выходцем из Армении Карапетом Саркисяном, ещё до рождения дочери.
Шер впервые побывала на исторической родине после землетрясения в Спитаке в 1988 году, когда привезла в Армению гуманитарную помощь. Именно тогда, по признанию певицы, она по-настоящему ощутила зов крови и осознала себя частью большой армянской семьи.
Шарль Жерар
Шарль Жерар, кадр из фильма «Игрушка». / Фото: www.squarespace.com
Он родился в Марселе, в семье армян, бежавших из Турции во Францию от геноцида. Настоящее имя - Нубар Ачемян. Точно так же, как и его великий соотечественник Шарль Азнавур, актёр всегда помнил историю своей семьи и своего народа.
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