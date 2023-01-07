Как правильно сочетать продукты, чтобы они принесли максимум пользы здоровью

Если знать, какие продукты идеально комбинируются между собой и усиливают полезные свойства друг друга, можно избавиться от многих заболеваний и вести здоровый образ жизни. Novate.ru рассказывает о нескольких сочетаниях, которые стоит взять на вооружение и активно применять в кулинарии.
Сочетание 1: Помидоры + оливковое масло
Если делаете салат из томатов, заправляйте его оливковым маслом. / Фото: goodfon.ru
Оливковое масло часто выступает в качестве заправки для разнообразных салатов. Но по мнению ученых из Центра диетологии и здоровья Северной Ирландии, самую большую пользу для здоровья оно приносит в сочетании с помидорами. 25 лет назад они провели исследование, в ходе которого выяснили, что ликопин, входящий в состав томатов, положительно воздействует на организм, если его «поддерживают» жиры оливкового масла.
Почему так происходит? Ликопин представляет собой пигмент, который отвечает за красный цвет помидор, а также является мощным антиоксидантом – он может уберечь от онкологии и развития заболеваний сердечно-сосудистой системы. Лучше всего пигмент усваивается, если его растворить в жире, который кишечник быстро всасывает. Когда пришло время определить, какое масло подходит для этих целей больше – оливковое или подсолнечное, выяснилось, что первое. А все потому, что оно способно усилить антиоксидантные свойства ликопина.
Сочетание 2: Лосось + листовая капуста
Из лосося и капусты можно сделать вкусный рулет и дополнить его соусом. / Фото: fb.ru
Нет нужды лишний раз приводить весомые доводы, почему организм не может обойтись без кальция и витамина D. Кстати, друг без друга им также приходится тяжело. Рассказываем, по какой причине: без витамина D кальций, поступающий в организм с пищей, не смог бы усваиваться, всасываясь из ЖКТ.
Всем известно, что больше всего витамина D мы получаем под воздействием ультрафиолетовых лучей на кожу. Однако зачастую этого недостаточно – дефицит витамина уже давно перерос в глобальную проблему, которая касается почти миллиарда людей, проживающих на планете. Именно поэтому очень важно знать, в каких продуктах содержится витамин D, чтобы восполнять его недостаток не только благодаря загару, но и через еду. Одним из самых богатых источников является листовая капуста. А чтобы она принесла организму максимальную пользу, ее нужно готовить и есть вместе с продуктом, содержащим кальций. Например, с консервированным лососем. Если приготовить из них салат, то продукты будут оказывать неоценимую помощь в поддержании здоровья костей и нужного уровня кальция в крови.
Сочетание 3: Горький шоколад + яблоки
Яблоки в шоколаде укрепляют сердечно-сосудистую систему. / Фото: foodily.ru
Существует много невероятно вкусных десертов, главным компонентом которых является яблоки. Один штрудель и шарлотка чего стоит! Однако выпечка редко бывает полезной, как для фигуры, так и для организма в целом. А вот если совместить яблоки с шоколадом, то получится очень интересный десерт, который укрепляет сердечно-сосудистую систему. Дело в том, что в кожуре яблок содержится известный растительный флавоноид кверцетин, а в горьком шоколаде – катехин. Эти вещества очень полезны для сосудов: первое укрепляет их стенки, а второе повышает эластичность. А если употреблять их одновременно, то можно добиться еще одного положительного эффекта – предотвратить образование сгустков крови. Поэтому если вас в следующий раз попытаются обвинить в том, что вы едите слишком много сладкого, вы можете апеллировать вышеизложенными фактами.
Сочетание 4: Капуста кейл + орехи
Салат с капустой кале и орехами. / Фото: grandkulinar.ru
Кейл представляет собой однолетнее овощное растение семейства капустные, и является очень модным суперфудом. Капуста содержит огромно количество полезных веществ в очень высокой концентрации (другие продукты об этом могут только мечтать). Калий, магний, марганец, медь, 3 грамма белка, 6 граммов углеводов, витамины Е, С, А, группы В – и все это в чашке листьев кейл. На первый взгляд кажется, что с таким составом капусте не нужны продукты, усиливающие ее полезные свойства. Однако, как известно, нет предела совершенству. Чтобы микронутриенты, которые попадают в организм благодаря капусте, лучше усваивались, соедините продукт с орехами. Они являются источником жиров, которые необходимы для быстрого усвоения жирорастворимых витаминов, в частности А, К и Е. Все, что вам нужно сделать – приготовить салат из кейл, посыпать миндалем и наслаждаться вкусным полезным блюдом. А витамины сами дойдут до пунктов назначения в полном объеме.
Сочетание 5: Помидоры + брокколи
Салат с помидорами, брокколи и морковью. / Фото: gotovim-doma.ru
Переходим к следующим двум продуктам, которые лучше работают в тандеме: помидоры и брокколи. Согласно результатам исследований, которые были проведены в 2007 году учеными из Иллинойского университета, комбинация этих овощей осуществляет профилактику рака. Главными героями эксперимента стали крысы: когда их рацион на 10% состоял из брокколи и еще на 10% из томатов, раковые опухоли в организме животных уменьшались больше, чем на половину. Когда крысы употребляли продукты не в паре, а по отдельности, результаты были хуже. Так, брокколи сокращали вес опухолей на 42%, а томаты – на 34%.
Сочетание 6: Куркума + черный перец
Перец усиливает положительное действие куркумы на организм. / Фото: fishki.net
Грамотная комбинация приправ не менее важна, чем правильное сочетание продуктов. Идеальным тандемом в этом вопросе является куркума и черный перец. Сама по себе желтая специя имеет много полезных свойств, и в некоторых странах считается чудодейственной. Она борется с воспалениями, снижает уровень холестерина, является мощным антиоксидантом, укрепляет иммунитет, сжигает жиры, снимает мышечные спазмы. И это далеко не все преимущества данной пряности, которые она получила благодаря входящему в состав куркумину. Но чтобы специя быстро усваивалась и ее свойства проявлялись в полной мере, она должна попадать в организм вместе с перцем. Поэтому любое блюдо, в которое вы привыкли добавлять пряности, будь то суп, мясо, рыба или салат, обязательно дополняйте смесью черного перца и куркумы.
Сочетание 7: Брюссельская капуста + оливковое масло
Лучшая заправка для салата из брюссельской капусты является оливковое масло. / Фото: ideal-eda.ru
Оливковое масло идеально сочетается не только с помидорами, но и с брюссельской капустой. В ее состав входит витамин К, главная задача которого – поддерживать нормальную свертываемость крови и оказывать содействие в формировании костной ткани. Так как этот витамин является жирорастворимым, логично предположить, что максимальную пользу организму он принесет в том случае, если будет дополнен жирами. Оливковое масло отлично подходит для этой цели, так как в нем содержатся мононенасыщенные жиры, ускоряющие усвоение витаминов. Кроме того, комбинация оливкового масла и витамина К снижает риск появления сердечных заболеваний.
Сочетание 8: Черные бобы + красный болгарский перец
Черная фасоль идеально сочетается с красным болгарским перцем. / Фото: wday.ru
Фаршированный перец – любимое многими блюдо. Но если вдруг рис в качестве начинки уже порядком надоел, советуем заменить его на черную фасоль. Несмотря на то, что в ее состав входит много железа, при поступлении в организм усваивается от 5% до 20% микроэлемента– как видите, совсем немного. Чтобы исправить ситуацию, необходимо совмещать железо с витамином С, который как раз и содержится в болгарском перце. Благодаря данному тандему, из пищеварительной системы в кровь попадет в шесть раз больше железа.
Сочетание 9: Цельные злаки + лук
Овсянка с луком и грибами. / Фото: domos.ru
Примерно такая же ситуация, как и с черной фасолью, складывается с цельнозерновыми культурами. В их состав входят цинк и железо, но самостоятельно они плохо усваиваются. Чтобы разрушить связи, которые мешают микроэлементам поступать в нужные органы, цельнозерное продукты стоит употреблять вместе с луком. Одним из его компонентов является сера, которая как раз и освобождает минералы от связей.
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