Самые известные стили японской керами: от красоты несовершенства до войны в Корее

Японская керамика – это целый мир. Множество школ и мастерских, сложные разветвления стилей, разнообразие технологий обжига, составов, палитры и манеры росписей… И неудивительно, что на изучение японской керамики можно потратить годы, ведь развивалась на протяжении долгих столетий! Правда, одни стили и школы все-таки известнее других – если их названия и не всегда знакомы широкой публике в России, то визуально они вполне узнаваемы…
Керамика Сэто
Керамика Сэто.
Многие названия стилей происходят от городов, где они зародились, или фамилий мастеров. Сэто – это город в самом центре Японии. Там появились первые традиционные печи для обжига – в тринадцатом веке. Довольно скоро там обосновались целые семьи мастеров, и неудивительно. В этом месте есть все для развития промысла – сырье (отличная глина и кварцевый песок), топливо (обилие красной сосны) и климат, позволяющий работать на улице и не рисковать пересушить вазу под палящим солнцем. Иногда словом «сэтомоно», или же «предметы сэто», называют любую глазурованную керамику. Обычно изделия покрывали коричневой глазурью, со временем начали придавать им сходство с металлической утварью. В целом традиционная посуда Сэто – простая, минималистичная, грубоватая, немного небрежная, с мягкими потеками глазури и плавными переходами оттенков цвета.
Керамика Бидзэн
Современная керамика Бидзэн.
Керамика стиля Бидзэн появилась в префектуре Окаяма. Выглядит она простой, непритязательной, «естественной», но процесс ее создания довольно сложен. Чтобы добиться ее характерных узоров, нужно добыть глину глубоко из-под земли. Затем она должна пару лет храниться и ждать своего часа. Для обжига печи разогревают до температуры в тысячу триста градусов. Время, земля, огонь – вот в чем секрет ее грубоватого очарования. Сегодня мастерская Бидзэн-яки открывает двери для всех, кто желает обучиться этому древнему мастерству.
Керамика Арита и ее разновидности
Керамика Арита и Имари - старинных центров производства фарфора.
Фарфор в области Арита начали производить в шестнадцатом веке – после обнаружения залежей особой фарфоровой глины. Во многом японский фарфор «произрастает» из Арита. Его изысканная белизна, яркие краски, четкие формы задали вектор развития всему фарфоровому производству в стране. Недалеко от Арита располагается порт Имари, откуда отправлялись к своим покупателям – в том числе и в Европу – вазы и чашки, поэтому местный фарфор иногда называют «фарфором Имари» (однако в Имари тоже есть мастерские, стилистически родственные Арита). Поначалу мастера заимствовали приемы у своих китайских коллег, затем разработали собственную манеру росписи. Ранняя керамика Арита была бело-голубой (нет, это не гжель – практически все ранние фарфоровые промыслы подражали росписям династии Мин с характерным сочетанием белого и голубого). Первым «самостоятельным» стилем Арита был какиэмон, отличавшийся яркими цветами – желтый, красный, зеленый…
Стиль набэсима.
Стиль какиэмон.
Стиль набэсима использует те же жизнерадостные оттенки, а вот мотивы заимствует из орнаментов кимоно – а потому он лаконичен, элегантен и респектабелен. Стиль кинрандэ отличается от них использованием позолоты и алой глазури. Керамика Арита активно поставлялась за рубеж и в европейских странах стала ассоциироваться с японской керамикой вообще – менее изысканные стили посуды были оценены на Западе гораздо позднне.
Керамика Кутани
Фарфор Кутани.
Керамика Кутани – в каком-то смысле «плагиаторы» Арита. Когда там, тоже в семнадцатом веке, открылись фарфоровые производства рядом с месторождениями каолина, продукция получалась не лучшего качества до тех пор, пока не была организована целая экспедиция в Арита для изучения опыта местных мастеров. Стили росписей были заимствованы в Киото.
Керамика стиля Карацу
Керамика Карацу - заслуга корейских мастеров.
Стиль Карацу зародился в Японии в семнадцатом веке. Пришел он из Кореи, а причиной стала… война. Император Хидэёси мечтал захватить Китай, но на пути очень неудачно располагалась Корея. Корейская война Хидэёси была тяжелой, хаотичной, бессмысленной и, в сущности, не принесла победы никому – Корея лежала в руинах, превратившись из тихой страны в сплошное поле битвы, Китай значительно истощил свои ресурсы, а Япония не добилась поставленных целей, разве что японцы привезли кое-что из Кореи… и кое-кого. Десятки корейских гончаров были перевезены в Японию – им предстояло создавать посуду для чайных церемоний своих захватчиков, поскольку те сочли корейскую керамику идеально подходящей для этой практики. Однако их судьбы на удивление хорошо сложились – на чужой земле они получили возможность продолжать любимое дело, с ними обращались как с почетными гостями. Некоторые из них создали семьи с японками и все без исключения открыли собственные мастерские в разных районах страны. Они развивали традиции высокотемпературного обжига с использованием глазурей, содержащих оксид железа. Кроме того, при создании изделий применяется техника своеобразной намотки – татакидзукури. Мастер как бы «наматывает» полоски глины одну за другой, а затем стенки обрабатываются скребком для создания необычной поверхности. У Карацу существует множество подстилей, различающихся в основном оттенками возникающих пятен
Керамика Токонамэ
Керамика Токонамэ.
Керамика Токонамэ появилась почти тысячу лет назад. Местные глины очень богаты железом, поэтому в этом регионе производится не только посуда, но и строительные материалы. Самый известный продукт Токонамэ – это чайники узнаваемой формы для зеленого чая. Сама керамика тоже часто имеет сложный зеленоватый оттенок, хотя традиционный – конечно, насыщенно-красный. Обычно их обжигали без глазурей, однако современные мастера используют и различные техники глазурования.
Керамика Раку
Современная керамика Раку.
И завершим наш рассказ яркой, фантастических оттенков керамикой Раку, часто используемой для проведения чайных церемоний. Название ее происходит от фамилии создателя, дарованной ему за особый стиль работы. «Раку» означает «простота, естественность». Керамику раку считают эталонным воплощением принципа ваби-саби – эстетичного несовершенства. Неравномерная толщина стенок, асимметрия, пятна, прожилки… Современные мастера усиливают этот эффект, используя глазури необычных цветов. И хотя их критикуют за излишние эксперименты, они утверждают, что в этом и заключается суть стиля – бунт против «статичной», мертвой традиции во имя живого творчества.
Текст: Софья Егорова.
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