Сладкая колбаса или чем питаются обычные китайцы

Рассказывает Дмитрий Бердасов: В детстве мне всегда говорили, что в Китае много народу и там нечего есть, кроме риса. Я уже не первый раз посещаю Китай и знаю, что это не так. Предлагаю вам прогуляться по китайскому супермаркету в провинциальном городе Qingyi с населением 800 тысяч человек. Европейцев в городе живет не больше 10 семей, поэтому магазин рассчитан на китайцев. В городе это самый крупный супермаркет, но есть несколько магазинов немного поменьше. Скажу сразу, что многие пользуются мини-маркетами шаговой доступности, но цены там даже немного выше, чем тут, а ассортимент значительно беднее.











Первым делом сдаем в автоматическую камеру хранения личные вещи. Это бесплатно, а вот за тележку нужно вставить в ручку залог, 1 юань.







Раз речь уже была про рис, то с него и начнем наши покупки. Цены в китайских магазинах указываются в юанях за 500 грамм, а для простоты перевода валюты просто прибавляйте ноль. То есть 1 килограмм риса стоит 47 наших российских рублей. Вполне вменяемая стоимость, учитывая зарплаты работающих китайцев.







Вторым по значимости продуктом в Китае является лапша. Многие делают лапшу сами, но я подошел к полкам с растворимой лапшой. Ее количество просто не поддается подсчету. Соусы в каждой банке разные, причем не сухие, как в нашем «Дошираке», а консервированные в пакетиках. В одной коробке может быть до пяти пакетиков с различными ингредиентами.

Ни одно китайское блюдо не обходится без соевого соуса . Внимание, 100 рублей за 2-литровую бутылку!Удивительно, но яйца продаются на вес. Не покупал, поэтому не знаю, сколько весит десяток . Перец чили. Купил на 123 рубля , теперь мне хватит на год.Растительные масла . Подсолнечное, кукурузное, рапсовое, кунжутное. На любой вкус.Напитки любые, от минеральной воды до соков , в том числе и свежевыжатых.Пиво от китайского до немецкого. Кстати, почти все китайское пиво идет с пониженным содержанием алкоголя. Даже китайский Tuborg — 3,1%. Стоимость от 25 рублей за Китай до 200 за импорт.Больная тема для наших граждан . ЕСТЬ ЛЮБАЯ!Эх, попьем водички :) Пить можно из бумажного пакетика. Вода холодная, 15-20 градусов, и теплая, 20-35 градусов. Все для народа.Мясо. Основной продукт в рационе китайцев — курица. Средняя стоимость — 130 рублей за кг.На втором месте свинина. За 300 рублей вам дадут отличный кусочек.Колбаса очень своеобразная , она сладкая! Мне понравилась, но мои есть не стали.Колбаски для жарки изготавливаются в супермаркете. На витрине стоит дата изготовления! 400 рублей за кг , но зато свежие и без консервантов.Рыбный отдел. Ого, какое разнообразие.Свежие крабы по 400 рублей за кг . Для меня это шок!Помимо известных нам морепродуктов есть еще черепашки для супа и жабы по 320 рублей за кило живого веса.Еще один шок у меня был в отделе овощей и фруктов. Такого ассортимента нет даже в элитных российских супермаркетах.Свежайшая зелень автоматически опрыскивается водой из зеленой трубы.200 рублей свежие манго!Импортные фрукты значительно дороже, но тоже доступны.Хлеб тоже есть, но китайцы его практически не едят.Молочка дорогая. Литр молока — 100 рублей, сыры дороже, но ассортимент очень маленький. Ну не едят они это.Основная масса китайцев не готовит дома. Питаются в уличных ресторанчиках или берут готовые блюда. Есть они и здесь.Вегетарианский суши-сет — 80 рублей.Более деликатесные сеты, само собой, дороже.Большой ассортимент и китайских блюд с лапшой и рисом.Полноценный китайский ужин — 100 рублей.Вот такая получилась экскурсия по китайскому супермаркету . Понравилось?Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)