20 небезопасных вещей, которые делали мальчишки в СССР

Я не был каким-то отъявленным хулиганом, беспризорником или шпаной. Но, когда я вспоминаю, чем мы занимались во дворе, мне порой становится немного не по себе. Нашим умениям мог позавидовать заправский экстремист.









1. Брызгалки

2. Дротики

3. Рогатки

4. Ножички

5. Бумеранг

6. Дымовушки

7. Плевательная трубка

8. Пороховушки

9. Карбид

10. Свинец

11. Магний

12. Самострелы и пугачи

12. Шифер в костре

13. Бомбочки

14. Лампы и кинескопы

15. Летающий болт

16. Баллончики для сифона

17. Дюбели

18. Гильзы

19. Патроны

20. Пистоны

21. Пистолет

22. Конденсаторы