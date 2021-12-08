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7 известных зажигалок со всего мира, которые так и хочется подержать в руках


Стильно, круто, молодежно.

Стильно, круто, молодежно.

Зажигалка – это вещь не только практичная, но еще и статусная. Существует достаточно много действительно красивых зажигалок. Среди них временами попадаются интересные и редкие образцы. В этом обзоре - самые интересные экземпляры.

1. Scripto


Первая прозрачная зажигалка.

Первая прозрачная зажигалка.

 

Одна из первых пластиковых зажигалок в истории человечества. Как и следовало ожидать, основным преимуществом Scripto стал полупрозрачный корпус зажигалки, который позволял быстро и легко оценить, как много горючего в ней осталось. Также у Scripto был инновационный (на момент создания) механизм подкачки топлива к фитилю. В последствие он получит широкое распространение.

2. Taifun


Крутая и стильная зажигалка.

Крутая и стильная зажигалка.

 

Невероятно стильная и крутая на вид зажигалка Taifun производилась в Австрии и пользовалась в свое время огромной популярностью и спросом на рынке. Кстати, именно эти зажигалки в последствии вдохновят Джорджа Блейсделла в 1932 году на создание своей собственной Zippo - марки, которая завоевала мировое признание.

3. The Giant


Такую можно редко заправлять.

Такую можно редко заправлять.

 

Зажигалка весьма примечательная уже одним только своим размером. Продавали такие в 40-е годы прошлого века. В одном из рекламных объявлений The Giant от 1946 года утверждалось, что капсула для топлива у этого гиганта столь велика, что постоянно курящему человеку придется заправлять ее не более 4 раз в год.

4. Зажигалка с несколькими кремнями


Наверное сделано так для большего удобства.

Наверное сделано так для большего удобства.

 

После Второй мировой войны дизайнеры во всех областях словно с цепи сорвались в стремлении делать действительно выдающийся аксессуар для курения. Например, в Великобритании была создана вот такая стильная зажигалка, главной особенностью которой стало наличие нескольких кремней. Любопытно, что резервуар топлива у этой зажигалки был все-таки один.

5. Nassau


В честь легендарной компании.

В честь легендарной компании.

 

Зажигалки Nassau делали когда-то в США. Выпускались они с 1905 по 1910 год. Упоминания Nassau достойна уже только потому, что в свое время она стала одной из первых автоматических зажигалок. Принцип действия механизма, к слову, был изобретен в Австрии и успешно копировался мастерами и производителями других стран. На зажигалке красуется эмблема бостонской страховой компании Royal Arcanum.

6. Knapp


Старая, но интересная зажигалка.

Старая, но интересная зажигалка.

 

Американская зажигалка с классической конструкцией, которая выпускалась в 20-е годы XX столетия. Включалась зажигалка при помощи поворота специальной ножки. В те времена привычные сегодня кремневые зажигалки еще только набирали популярность. Knapp запомнилась еще и тем, что ее очень часто оборачивали в кожу.

7. Hadson


С огнем льется еще и музыка.

С огнем льется еще и музыка.

 

Японская музыкальная зажигалка. Такие были очень популярны в середине прошлого века. Устроены зажигалки весьма интересным образом. При нажатии на кнопку появляется не только пламя, но и мелодия.

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7 известных зажигалок со всего мира, которые так и хочется подержать в руках

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7 известных зажигалок со всего мира, которые так и хочется подержать в рукахПодписаться на мой Instagram
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