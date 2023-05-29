С нами не соскучишься!

8 324 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Дмитриев
    Лавры таких авторов и мне не дают покоЮ. Но что-то всё идёт не так и даже не доходит до экранизации. Но я продолжаю т...10 успешных книг,...
  • Михаил Томский
    Да и хер с ними.как хотят так пусть живут. Нам это нахер не надо!7 знаменитостей, ...
  • Александр Самбур
    «Ничейная земля»:...

6 стран, где люди живут дольше всех

6 стран, где люди живут дольше всех

Старейший живущий человек в мире — японец Сакари Момои — недавно отпраздновал своё 112-летие. Интересно, что в Японии в настоящее время живёт более 58 тысяч человек, в возрасте старше «сотни». Узнайте, в каких странах самый высокий процент людей в возрасте старше 80-ти лет.

6 стран, где люди живут дольше всех

Швеция. Численность населения Швеции составляет 9,5 миллионов человек, среди которых 5 процентов — это люди старше 80-ти лет.

6 стран, где люди живут дольше всех

Греция. В 2002 году в Греции число жителей составляло 11,2 миллиона человек, в том числе более пяти процентов — это люди старше 80 лет.

6 стран, где люди живут дольше всех

Германия. В Германии живёт 82 миллиона человек, пять процентов из которых — это пожилые люди в возрасте 80 лет и старше.

6 стран, где люди живут дольше всех

Франция. Численность населения Франции составляет около 63,5 миллионов человек. 6 процентов населения этой страны — это люди старше 80-ти лет.

6 стран, где люди живут дольше всех

Италия. Из 61-миллионного населения Италии 6 процентов — это люди старше 80-ти лет.

6 стран, где люди живут дольше всех

Япония. В 2002 году население Японии составляло 126,4 миллиона человек, среди которых 7 процентов — это люди старше 80 лет.

с

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)

Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх