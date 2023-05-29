6 стран, где люди живут дольше всех
Старейший живущий человек в мире — японец Сакари Момои — недавно отпраздновал своё 112-летие. Интересно, что в Японии в настоящее время живёт более 58 тысяч человек, в возрасте старше «сотни». Узнайте, в каких странах самый высокий процент людей в возрасте старше 80-ти лет.
Швеция. Численность населения Швеции составляет 9,5 миллионов человек, среди которых 5 процентов — это люди старше 80-ти лет.
Греция. В 2002 году в Греции число жителей составляло 11,2 миллиона человек, в том числе более пяти процентов — это люди старше 80 лет.
Германия. В Германии живёт 82 миллиона человек, пять процентов из которых — это пожилые люди в возрасте 80 лет и старше.
Франция. Численность населения Франции составляет около 63,5 миллионов человек. 6 процентов населения этой страны — это люди старше 80-ти лет.
Италия. Из 61-миллионного населения Италии 6 процентов — это люди старше 80-ти лет.
Япония. В 2002 году население Японии составляло 126,4 миллиона человек, среди которых 7 процентов — это люди старше 80 лет.
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