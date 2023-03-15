Где находятся и что известно про Шамбалу, Гиперборею, Лукоморье и другие страны

Атлантида

Места в Атлантическом океане, куда различные исследователи помещали Атлантиду и Карта Атлантиды Афанасия Кирхера, 1669 год

Профессор Аронакс и капитан Немо среди развалин Атлантиды (иллюстрация к роману Жюля Верна «Двадцать тысяч лье под водой»)

Гиперборея

Арктический континент на карте Герарда Меркатора 1595 года

Лемурия

Карта Лемурии в ее поздний период, изображенная поверх современного расположения материков. Приложение к первому изданию книги У. Скотта-Эллиота «История Лемурии и Атлантиды» (1896)

Шамбала

Николай Рерих, «Путь в Шамбалу»

Лукоморье

Фрагменты карт Московии и Татарии, составленные в 1685 и 1706 году