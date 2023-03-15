Где находятся и что известно про Шамбалу, Гиперборею, Лукоморье и другие страны

Свою мечту об идеальном обществе люди часто представляли себе в виде отдельной страны, реализовавшей все самые светлые мечты человечества. В разные эпохи и в разных культурах существовали легенды о прекрасных затерянных странах. Ради поиска этой светлой мечты многие тратили годы своей жизни и многомиллионные состояния, причем речь идет о серьезных исследователях и не таких уж далеких временах (последние экспедиции для поиска Шамбалы, например, были организованы в XX веке).
Атлантида
Несомненно, самой известной из мифических стран является загадочная Атлантида. Первым автором, подробно описавшим ее, был Платон. Однако, по его словам, местоположение страны было указано очень неопределенно: «на западе от Геркулесовых столбов, напротив гор Атласа». Сильное землетрясение и трагическая гибель прекрасного острова произошли, по его мнению, девять тысяч лет назад (т.е. около 9500 г. до н.э.). Упоминалась Атлантида и у других античных авторов. Наверное, ни одну страну не искали так упорно. Существует множество гипотез о ее местонахождении, причем далеко не все они сегодня полностью опровергнуты. Не меньше существует и околонаучных, оккультных трактовок этой легенды.
Места в Атлантическом океане, куда различные исследователи помещали Атлантиду и Карта Атлантиды Афанасия Кирхера, 1669 год
Версии о местоположении легендарной страны невероятно многообразны. Большинство ученых, конечно, пытались искать Атлантиду в Атлантическом океане – ведь именно там она располагалась по мнению Платона. Другие пытались связать эту легенду с реальным извержением вулкана на острове Санторини и последующим упадком высокоразвитой минойской цивилизации в Средиземном море или с Черноморским потопом – резким подъемом уровня Черного моря, которое, по мнению некоторых исследователей, произошло около 7,5 тысяч лет назад. Самые необычные гипотезы предполагают, что Атлантида – это Антарктида, Бразилия или пытаются поместить ее в Перу (на плато Альтиплано в Южной Америке). В искусстве образ этой мифической страны эксплуатируется с таким постоянством, что превратился уже в слегка заезженный штамп. Несмотря на это, все новые поколения писателей-фантастов «осваивают» этот остров-континент в своих произведениях.
Профессор Аронакс и капитан Немо среди развалин Атлантиды (иллюстрация к роману Жюля Верна «Двадцать тысяч лье под водой»)
Гиперборея
Это еще одна мифическая страна, описанная древнегреческими авторами. Считалось, что ее жители были народом, близким к богам. Жизнь свою они проводили в пирах и развлечениях, хотя, являясь жрецами Апполона, находили время и для молитв. Плиний Старший в своей «Естественной истории» писал о гипербореях:
«… счастливый народ, который называется гиперборейцами, достигает весьма преклонных лет и прославлен чудесными легендами. (…) Солнце светит там в течение полугода, и это только один день, когда солнце не скрывается. Страна эта находится вся на солнце, с благодатным климатом и лишена всякого вредного ветра. Домами для этих жителей являются рощи, леса; культ Богов справляется отдельными людьми и всем обществом; там неизвестны раздоры и всякие болезни. Смерть приходит там только от пресыщения жизнью (…) Нельзя сомневаться в существовании этого народа.»
Арктический континент на карте Герарда Меркатора 1595 года
Много позднее различные исследователи пытались найти эту легендарную страну и помещали ее в самые разнообразные области: в Гренландию, недалеко от Уральских гор, на Кольский полуостров, в Карелию и на Таймыр. Последние экспедиции по поиску Гипербореи были организованы советским писателем и философом Валерием Дёминым в 1997 и 1998 годах. Поиски велись на крайнем севере нашей страны.
Лемурия
Лемурией назвали огромный континент, который якобы располагался и впоследствии затонул в Индийском океане. Такую гипотезу выдвинул уже не древнегреческий автор, а зоолог Филип Склейтер в 1864 году. Несуществующий остров-континент был необходим ему чтобы объяснить ареалы обитания лемуров в Африке, Мадагаскаре, Индии и островах Индийского океана (в отличие от современных представлений, за лемуров тогда принимали и несколько разных видов обезьян). Около ста лет эта теория существовала как вполне научная. Ее опровергли полностью только в 1960-м году доказав возможность дрейфа материков, однако за это время гипотеза о Лемурии уже использовалась в нескольких оккультных учениях.
Карта Лемурии в ее поздний период, изображенная поверх современного расположения материков. Приложение к первому изданию книги У. Скотта-Эллиота «История Лемурии и Атлантиды» (1896)
Оккультист и основательница теософии Елена Блаватская еще в конце XIX века поместила исчезнувший континент в основу своих эзотерических построений, дав ему роль колыбели человечества. Так появился миф о лемурийцах - обезьяноподобных гуманоидах-гермафродитах, которые размножались, откладывая яйца. Закат этой расы, по утверждению оккультистки, произошел в момент появления у них полового диморфизма. После публикации такой яркой идеи Лемурия стала популярным (почти необходимым) элементом множества эзотерических учений. Позднее лемурийцев пытались найти на островах Тихого океана, и, как ни странно, на горе Шаста в Северной Калифорнии (последний миф, кстати, оказался необычайно живучим).
Шамбала
Источником современных легенд об этой мифической стране стали древние тибетские и индуистские тексты. Самбхала — мифическая деревня селение, упоминается еще в «Махабхарате». Здесь мы видим пример того, как две великие религии заимствовали друг у друга идею, а у них, в свою очередь, позаимствовала ее опять все та же Блаватская. В ее учении Шамбала стала местом нахождения великих учителей, продвигающих эволюцию человечества. Впрочем, история изучения этого мифа связана и с именами других известных тибетологов, востоковедов и общественных деятелей. В разное время поисками ее увлекались, например, Лев Гумилёв и Николай Рерих. Существует версия о том, что именно Шамбалу искала на Тибете экспедиция нацистов. В мифической стране они, якобы, пытались найти обнаружить истоки арийской расы.
Николай Рерих, «Путь в Шамбалу»
Лукоморье
Само название означает всего лишь «морскую луку» - залив, бухту, изгиб морского берега. Однако в мифологии восточных славян это было совершенно особенное место. Лукоморьем называлась заповедная страна на окраине мира (либо, по другой трактовке, наоборот, в его центре), где стоит мировое древо. Соединяя небо, землю и подземное царство, эта ось мироздания позволяла богам спускаться в наш мир. Собиратели фольклора находили и другие предания, например те, где так же называлось далекое северное царство. Люди в этой мифической стране впадали в спячку на полгода.
Фрагменты карт Московии и Татарии, составленные в 1685 и 1706 году
Интересно, что местность с таким названием мы можем найти на старинных европейских картах. Авторы постоянно помещали Лукоморье на берегу Обской губы. А вот в «Слове о полку Игореве» упоминается совсем другое его местоположение - как одно из мест обитания половцев. Ученые определяют эту область предположительно возле излучин Азовского и Чёрного морей, в низовьях Днепра. Сегодня, кстати, существует географический объект с таким названием – это коса вблизи поселка городского типа Безыменное Новоазовского района Донецкой области, расположенная на берегу Азовского моря в 30 км восточнее Мариуполя и в 80 км западнее от Таганрога.
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