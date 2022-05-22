«Вечный» хлеб: делаем хлебцы, которые никогда не испортятся

Делаем «вечный» хлеб, который можно хранить годами
Хлеб – всему голова. Даже сейчас, в век кулинарного разнообразия по доступным ценам из ближайшего супермаркета. Ведь сложно отыскать настолько эффективный источник энергии, который вдобавок отлично сочетается с маслом и колбаской. Одно плохо: хлеб «живёт» отнюдь недолго. Но и этот недостаток можно исправить. К примеру, узнать, как сделать «вечный» хлеб, который не портится долгие годы. Идеальное решение для длительных походов, путешествий и даже на случай зомби-апокалипсиса!
Делаем «вечный» хлеб, который можно хранить годами
«Вечный» хлеб или, как называют его американцы, «hardtack» - отнюдь не новинка. Подобные крекеры ещё десятки лет назад входили в паёк солдат, лётчиков и моряков. Что неудивительно: приготовить такие хлебцы очень просто, быстро и дешево, а хранить можно долгие годы в любых условиях. Главное, избегать влаги. На вкус «вечный» хлеб отнюдь не плох, но жестковат. Зато станет идеальным калорийным дополнением к супу или кофе. Так что любителям длительных походов, самостоятельных путешествий налегке и тем, кто всегда начеку, стоит взять на заметку.
Чтобы приготовить порцию «вечных» хлебцев, вам понадобятся:
1. 3 стакана муки;
2. 2чайных ложки соли;
3. 1 стакан воды;
4. Противень;
5. Гвоздь
Делаем «вечный» хлеб, который можно хранить годами
1. Разогрейте духовку до 200 градусов.
2. Смешайте муку и соль.
Делаем «вечный» хлеб, который можно хранить годами
3. Добавьте воду и смешивайте до тех пор, пока не получите однородное тесто, которое не липнет к рукам.
Делаем «вечный» хлеб, который можно хранить годами
4. Раскатайте тесто. Чтобы крекеры пропеклись, как нужно, слой не должен быть толще 1.2-1.5 см.
Делаем «вечный» хлеб, который можно хранить годами
5. Разрежьте тесто на 9 квадратных фрагментов.
6. В каждом квадрате гвоздём проделайте отверстия (4х4).
Делаем «вечный» хлеб, который можно хранить годами
7. Противень с тестом отправляйте в разогретую духовку на 30 минут.
8. Через полчаса переверните все фрагменты и пропекайте ещё 30 минут.
Делаем «вечный» хлеб, который можно хранить годами
9. В итоге у вас должно получиться нечто в меру аппетитное, как на фото.
Делаем «вечный» хлеб, который можно хранить годами
В идеале крекеры должны быть слегка коричневыми с каждой стороны. Если тесто будет всё ещё сыровато, увеличьте время запекания. Когда хлебцы остынут, они будут твёрдыми, как камень. Не пугайтесь, это нормально. Зато каждый такой «камешек» добавит вам энергии на 150 калорий. И может храниться практически вечно. Неплохо, правда?
Делаем «вечный» хлеб, который можно хранить годами
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии