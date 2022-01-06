20 честных иллюстраций, в которых себя узнает каждая мама

Иллюстрации Натали Джомар.

Ты становишься профессиональным жонглером и можешь нести одновременно 100 вещей

Умение балансировать. Автор: Nathalie Jomard.

Оказывается, лучшие игрушки - это обычные предметы, которыми ты пользуешься каждый день

Когда мама не видит. Автор: Nathalie Jomard.

Обед становится испытанием для вас обоих

Обед. Автор: Nathalie Jomard.

Приучение к горшку никогда не идет по плану

Ни на что не обращать внимание. Автор: Nathalie Jomard.

Ты всегда можешь рассчитывать найти свои ценные вещи в самых неожиданных местах

Из лучших побуждений. Автор: Nathalie Jomard.

Стараться вести себя так, будто ничего необычного не происходит

Когда книги не могут помочь, приходится изобретать что-то свое

Кормление. Автор: Nathalie Jomard.

Тебе подвластна мега-мультизадачность: все время жонглируешь между работой и воспитанием ребенка

Рутина. Автор: Nathalie Jomard.

Главное - защитить ребенка от солнца

На пляже. Автор: Nathalie Jomard.

Когда предлагаешь ребенку есть здоровую еду, даже если сама ее не любишь

Разные представления. Автор: Nathalie Jomard.

Ничто не подготавливает тебя к моменту, когда надо надеть купальник впервые после родов

Пляжный сезон. Автор: Nathalie Jomard.

О, эти прекрасные пробуждения в 5 утра...

Утро. Автор: Nathalie Jomard.

Интим с мужем становится редкостью, а не правилом

Сладкий сон. Автор: Nathalie Jomard.

Они не понимают, что тебе больно

Терпение. Автор: Nathalie Jomard.

Больше ничего не налазит

Не так, как раньше. Автор: Nathalie Jomard.

Первое время кормления грудью - незабываемо

Кормление грудью. Автор: Nathalie Jomard.

Любое задание, которое включает наклоны, - невыполнимо

Усилия. Автор: Nathalie Jomard.

Ты не можешь остаться наедине с собой даже в туалете

Нет одиночеству. Автор: Nathalie Jomard.

Работаешь теперь исключительно уже уставшей

Работа. Автор: Nathalie Jomard.

Никогда раньше не подозревала, какой беспорядок может устроить один маленький ребенок

Не по плану. Автор: Nathalie Jomard