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20 честных иллюстраций, в которых себя узнает каждая мама


Иллюстрации Натали Джомар.

Иллюстрации Натали Джомар.

Говорят, работа Президента - одна из самых сложных. По крайней мере, француженка Натали Джомар так думала большую часть своей жизни и искренне надеялась однажды возглавить правительство своей родной страны, но - дети, неубранная квартира, в субботу покупки на всю неделю, в общем, не до этого. Тем более, как оказалось, "работать" мамой оказалось ничуть не легче - и именно эти трудности Натали изобразила в своих иллюстрациях.

Ты становишься профессиональным жонглером и можешь нести одновременно 100 вещей


Умение балансировать. Автор: Nathalie Jomard.

Умение балансировать. Автор: Nathalie Jomard.

 

Оказывается, лучшие игрушки - это обычные предметы, которыми ты пользуешься каждый день


Когда мама не видит. Автор: Nathalie Jomard.

Когда мама не видит. Автор: Nathalie Jomard.

 

Обед становится испытанием для вас обоих


Обед. Автор: Nathalie Jomard.

Обед. Автор: Nathalie Jomard.

 

"Хотела стать Президентом, а стала иллюстратором - ну да с кем не бывает," - пишет о себе Натали Джомар (Nathalie Jomard). Она относится к жизни со здоровой долей оптимизма и скептицизма, что позволяет ей очень точно передавать комичные и в то же время очень трогательные моменты из своей жизни. Натали издала две книги иллюстраций о том, как непросто быть мамой, и в нашей подборке - 20 ее работ, в которых явно себя узнает большинство мам, из какой бы страны они ни были.

Приучение к горшку никогда не идет по плану


Ни на что не обращать внимание. Автор: Nathalie Jomard.

Ни на что не обращать внимание. Автор: Nathalie Jomard.

 

Ты всегда можешь рассчитывать найти свои ценные вещи в самых неожиданных местах


Из лучших побуждений. Автор: Nathalie Jomard.

Из лучших побуждений. Автор: Nathalie Jomard.

 

Стараться вести себя так, будто ничего необычного не происходит


Конфуз. Автор: Nathalie Jomard.

Конфуз. Автор: Nathalie Jomard.

 

Когда книги не могут помочь, приходится изобретать что-то свое


Кормление. Автор: Nathalie Jomard.

Кормление. Автор: Nathalie Jomard.

 

Тебе подвластна мега-мультизадачность: все время жонглируешь между работой и воспитанием ребенка


Рутина. Автор: Nathalie Jomard.

Рутина. Автор: Nathalie Jomard.

 

Главное - защитить ребенка от солнца


На пляже. Автор: Nathalie Jomard.

На пляже. Автор: Nathalie Jomard.

 

Когда предлагаешь ребенку есть здоровую еду, даже если сама ее не любишь


Разные представления. Автор: Nathalie Jomard.

Разные представления. Автор: Nathalie Jomard.

 

Ничто не подготавливает тебя к моменту, когда надо надеть купальник впервые после родов


Пляжный сезон. Автор: Nathalie Jomard.

Пляжный сезон. Автор: Nathalie Jomard.

 

О, эти прекрасные пробуждения в 5 утра...


Утро. Автор: Nathalie Jomard.

Утро. Автор: Nathalie Jomard.

 

Интим с мужем становится редкостью, а не правилом


Сладкий сон. Автор: Nathalie Jomard.

Сладкий сон. Автор: Nathalie Jomard.

 

Они не понимают, что тебе больно


Терпение. Автор: Nathalie Jomard.

Терпение. Автор: Nathalie Jomard.

 

Больше ничего не налазит


Не так, как раньше. Автор: Nathalie Jomard.

Не так, как раньше. Автор: Nathalie Jomard.

 

Первое время кормления грудью - незабываемо


Кормление грудью. Автор: Nathalie Jomard.

Кормление грудью. Автор: Nathalie Jomard.

 

Любое задание, которое включает наклоны, - невыполнимо


Усилия. Автор: Nathalie Jomard.

Усилия. Автор: Nathalie Jomard.

 

Ты не можешь остаться наедине с собой даже в туалете


Нет одиночеству. Автор: Nathalie Jomard.

Нет одиночеству. Автор: Nathalie Jomard.

 

Работаешь теперь исключительно уже уставшей


Работа. Автор: Nathalie Jomard.

Работа. Автор: Nathalie Jomard.

 

Никогда раньше не подозревала, какой беспорядок может устроить один маленький ребенок


Не по плану. Автор: Nathalie Jomard.

Не по плану. Автор: Nathalie Jomard.

 

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20 честных иллюстраций, в которых себя узнает каждая мама

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20 честных иллюстраций, в которых себя узнает каждая мамаПодписаться на мой Instagram
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