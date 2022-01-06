20 честных иллюстраций, в которых себя узнает каждая мама

Иллюстрации Натали Джомар.
Говорят, работа Президента - одна из самых сложных. По крайней мере, француженка Натали Джомар так думала большую часть своей жизни и искренне надеялась однажды возглавить правительство своей родной страны, но - дети, неубранная квартира, в субботу покупки на всю неделю, в общем, не до этого. Тем более, как оказалось, "работать" мамой оказалось ничуть не легче - и именно эти трудности Натали изобразила в своих иллюстрациях.
Ты становишься профессиональным жонглером и можешь нести одновременно 100 вещей
Умение балансировать. Автор: Nathalie Jomard.
Оказывается, лучшие игрушки - это обычные предметы, которыми ты пользуешься каждый день
Когда мама не видит. Автор: Nathalie Jomard.
Обед становится испытанием для вас обоих
Обед. Автор: Nathalie Jomard.
"Хотела стать Президентом, а стала иллюстратором - ну да с кем не бывает," - пишет о себе Натали Джомар (Nathalie Jomard). Она относится к жизни со здоровой долей оптимизма и скептицизма, что позволяет ей очень точно передавать комичные и в то же время очень трогательные моменты из своей жизни. Натали издала две книги иллюстраций о том, как непросто быть мамой, и в нашей подборке - 20 ее работ, в которых явно себя узнает большинство мам, из какой бы страны они ни были.
Приучение к горшку никогда не идет по плану
Ни на что не обращать внимание. Автор: Nathalie Jomard.
Ты всегда можешь рассчитывать найти свои ценные вещи в самых неожиданных местах
Из лучших побуждений. Автор: Nathalie Jomard.
Стараться вести себя так, будто ничего необычного не происходит
Конфуз. Автор: Nathalie Jomard.
Когда книги не могут помочь, приходится изобретать что-то свое
Кормление. Автор: Nathalie Jomard.
Тебе подвластна мега-мультизадачность: все время жонглируешь между работой и воспитанием ребенка
Рутина. Автор: Nathalie Jomard.
Главное - защитить ребенка от солнца
На пляже. Автор: Nathalie Jomard.
Когда предлагаешь ребенку есть здоровую еду, даже если сама ее не любишь
Разные представления. Автор: Nathalie Jomard.
Ничто не подготавливает тебя к моменту, когда надо надеть купальник впервые после родов
Пляжный сезон. Автор: Nathalie Jomard.
О, эти прекрасные пробуждения в 5 утра...
Утро. Автор: Nathalie Jomard.
Интим с мужем становится редкостью, а не правилом
Сладкий сон. Автор: Nathalie Jomard.
Они не понимают, что тебе больно
Терпение. Автор: Nathalie Jomard.
Больше ничего не налазит
Не так, как раньше. Автор: Nathalie Jomard.
Первое время кормления грудью - незабываемо
Кормление грудью. Автор: Nathalie Jomard.
Любое задание, которое включает наклоны, - невыполнимо
Усилия. Автор: Nathalie Jomard.
Ты не можешь остаться наедине с собой даже в туалете
Нет одиночеству. Автор: Nathalie Jomard.
Работаешь теперь исключительно уже уставшей
Работа. Автор: Nathalie Jomard.
Никогда раньше не подозревала, какой беспорядок может устроить один маленький ребенок
Не по плану. Автор: Nathalie Jomard.
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