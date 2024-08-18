Нетривиальные комиксы о любви, глядя на которые определённо есть над чем задуматься

Комиксы о любви, глядя на которые, невольно задумываешься над тем, что и у самого светлого чувства - есть обратная сторона. Автор: Gypsie Raleigh.

Тот самый момент, когда сердце становится одним на двоих . Автор: Gypsie Raleigh.

Время любви истекает. Автор: Gypsie Raleigh.

Расстояние для любви - не преграда. Автор: Gypsie Raleigh.

Влюблённый романтик , или история о безответной любви. Автор: Gypsie Raleigh.

Навсегда... Автор: Gypsie Raleigh.

Я подарю тебе своё сердце . Автор: Gypsie Raleigh.

Безответная любовь убивает. Автор: Gypsie Raleigh.

Вырастишь - поймёшь... Автор: Gypsie Raleigh.

Сказка про аиста. Автор: Gypsie Raleigh.

История о бабочках в животе. Автор: Gypsie Raleigh.

На грани. Автор: Gypsie Raleigh.

Легенда о тонкой красной нити. Автор: Gypsie Raleigh .

Качели над пропастью. Автор: Gypsie Raleigh.

У каждого своё понятие о любви. Автор: Gypsie Raleigh.

История о любви и смерти. Автор: Gypsie Raleigh.