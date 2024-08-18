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Нетривиальные комиксы о любви, глядя на которые определённо есть над чем задуматься


Комиксы о любви, глядя на которые, невольно задумываешься над тем, что и у самого светлого чувства - есть обратная сторона. Автор: Gypsie Raleigh.

Комиксы о любви, глядя на которые, невольно задумываешься над тем, что и у самого светлого чувства - есть обратная сторона. Автор: Gypsie Raleigh.

 

Любовь – светлое и прекрасное чувство, о котором слагают легенды, пишут стихи и песни, снимают фильмы. Ей посвящают лучшие годы своей жизни, а после тихими вечерами вспоминают о былых временах. И, как бы прискорбно это не звучало, но и у любви есть своя обратная сторона, причём далеко не самая лучшая. Именно поэтому художник, сценарист, писатель и поэт Джипси Рэйли (Gypsie Raleigh) создала эпическую серию комиксов, посвящённую столь противоречивому состоянию, когда любовь приводит к глобальным последствиям, оставляя после себя лишь разбитые сердца и сломленные души…

Тот самый момент, когда сердце становится одним на двоих. Автор: Gypsie Raleigh.

Тот самый момент, когда сердце становится одним на двоих. Автор: Gypsie Raleigh.

 
Время любви истекает. Автор: Gypsie Raleigh.

Время любви истекает. Автор: Gypsie Raleigh.

 
Расстояние для любви - не преграда. Автор: Gypsie Raleigh.

Расстояние для любви - не преграда. Автор: Gypsie Raleigh.

 
Влюблённый романтик, или история о безответной любви. Автор: Gypsie Raleigh.

Влюблённый романтик, или история о безответной любви. Автор: Gypsie Raleigh.

 
Навсегда... Автор: Gypsie Raleigh.

Навсегда... Автор: Gypsie Raleigh.

 
Я подарю тебе своё сердце. Автор: Gypsie Raleigh.

Я подарю тебе своё сердце. Автор: Gypsie Raleigh.

 
Безответная любовь убивает. Автор: Gypsie Raleigh.

Безответная любовь убивает. Автор: Gypsie Raleigh.

 

Для большинства зрителей так и остаётся загадкой, а что же на самом деле подтолкнуло автора к созданию данной серии работ. Быть может, это неудачный личный опыт, а может быть – всего лишь нетривиальная точка зрения на происходящее вокруг, но как бы там ни было, а эти на первый взгляд мрачные комиксы о любви, показывают, к чему порой приводят некоторые поступки влюблённых. К тому же, понять смысл некоторых иллюстраций не так-то и просто, а всё потому, что его порой и вовсе нет. Ведь у каждого своё понятие о любви, для одних это безумие, болезнь и зависимость, а для других - высшая сила, воздух и космос…
Вырастишь - поймёшь... Автор: Gypsie Raleigh.

Вырастишь - поймёшь... Автор: Gypsie Raleigh.

 
Сказка про аиста. Автор: Gypsie Raleigh.

Сказка про аиста. Автор: Gypsie Raleigh.

 
История о бабочках в животе. Автор: Gypsie Raleigh.

История о бабочках в животе. Автор: Gypsie Raleigh.

 
На грани. Автор: Gypsie Raleigh.

На грани. Автор: Gypsie Raleigh.

 
Легенда о тонкой красной нити. Автор: Gypsie Raleigh.

Легенда о тонкой красной нити. Автор: Gypsie Raleigh.

 
Качели над пропастью. Автор: Gypsie Raleigh.

Качели над пропастью. Автор: Gypsie Raleigh.

 
У каждого своё понятие о любви. Автор: Gypsie Raleigh.

У каждого своё понятие о любви. Автор: Gypsie Raleigh.

 
История о любви и смерти. Автор: Gypsie Raleigh.

История о любви и смерти. Автор: Gypsie Raleigh.

 

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