7 примеров необычного, но очень полезного, использования водки
Оказывается, помимо прямого назначения, водку можно использовать для множества других целей. Как ни странно это звучит, но водка может стать чуть ли не самым незаменимым средством в домашнем быту.
1. Универсальный очиститель
Универсальный очиститель.
Закончилось моющее средство? Никаких проблем. Нужно взять бутылку водки, налить ее в распылитель и вуаля – готово удивительно сильное моющее средство, которое подойдет как для окон и зеркал, так и для столешниц и мебели.
2.Дезодорант
Французы догадались.
Как правило, люди предпочитают не опрокидывать на себя бокал с алкоголем, чтобы не благоухать, как ликеро-водочный завод. Однако, если не вдаваться в крайности и просто слегка взбрызнуть нестиранный свитер или любимую пару кроссовок водкой, то это освежит их, убив бактерии, вызывающие неприятный запах.
3. Удаление плесени
Чем дешевле и хуже водка тем лучше она убивает плесень.
Антимикробные свойства водки делают ее очень хорошим средством против плесени и грибка. И что самое интересное, чем дешевле и хуже водка (соответственно, она хуже профильтрована), тем лучше она убивает плесень.
4. Отпугивание насекомых
Достаточно обрызгать себя водкой.
Некоторые исследования показали, что употребление пива может привести к тому, что человека будут больше кусать комары. Чтобы отпугнуть этих зловредных насекомых, достаточно просто обрызгать себя водкой. При этом водка должна обязательно быть чистой и ни в коем случае не ароматизированной.
5. Убийца сорняков
30 граммов водки, 2 чашки воды и несколько капель мыла.
Водка может помочь избавиться от сорняков в саду. Для этого нужно смешать 30 граммов водки, 2 чашки воды и несколько капель мыла. Этой смесью нужно обрызгивать сорняки, причем это нужно обязательно делать в полдень, на солнечном свете. Алкоголь разрушает восковые кутикулы, покрывающие листья, что приводит к их обезвоживанию на свете солнца. Подобный способ не сработает в тени.
6. Продление жизни цветов
Ингибирование выработки этилена.
Рюмка водки может стать лучшим подспорьем для букета цветов в вазе. Профессор Джон Доул из Университета штата Северная Каролина говорит, что добавление водки в воду позволяет цветам оставаться свежими дольше. Предполагается, что это происходит в результате ингибирования выработки этилена. Только нельзя перестараться с количеством добавляемой водки, поскольку растения, как и многие люди, переносят только небольшие концентрации алкоголя.
7. Избавление от перхоти
Просто добавить водку в бутылку шампуня.
Как ни парадоксально, но водка может помочь избавиться от перхоти. Этот алкогольный напиток имеет низкий уровень рН и, соответственно, высокую кислотность. Просто добавив водку в кондиционер для волос, можно снизить высокий уровень рН волос, тем самым сделав их более мягкими и блестящими. А если добавить водку в бутылку шампуня, то это снимет раздражение кожи и поможет избавиться от перхоти.
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