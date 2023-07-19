7 примеров необычного, но очень полезного, использования водки

1. Универсальный очиститель

Универсальный очиститель.

2.Дезодорант

Французы догадались.

3. Удаление плесени

Чем дешевле и хуже водка тем лучше она убивает плесень.

4. Отпугивание насекомых

Достаточно обрызгать себя водкой.

5. Убийца сорняков

30 граммов водки, 2 чашки воды и несколько капель мыла.

6. Продление жизни цветов

Ингибирование выработки этилена.

7. Избавление от перхоти

Просто добавить водку в бутылку шампуня.