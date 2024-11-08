Самые вкусные блюда разных стран, которые стоит попробовать

Путешествовать по Европе любят многие. Кто-то перед поездкой даже составляет список целей, памятных мест и так далее. Но давайте отвлечемся от достопримечательностей и подумаем о еде — она ведь тоже достойна списка! Неважно, оказались вы в Альпах или на берегу Средиземного моря, всегда есть аппетитные блюда с историей, которые стоит попробовать.

Стропвафли, Нидерланды

Бурек, Албания

Винер шницель, Австрия

Загорские штрукли, Хорватия

Драники, Беларусь

Чевапи, Босния и Герцеговина

Шкембе чорба, Болгария

Паэлья, Испания

Трделники, Чехия

Смерреброль, Дания

Поронкаристус, Финляндия

Крепы, Франция

Сувлаки, Греция

Лангош, Венгрия

Мамалыга, Молдова