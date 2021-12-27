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Мастер освоил резку твердых пород медью: метод, которым пользовались древние египтяне


Древнеегипетский метод резки камней.

Древнеегипетский метод резки камней.

Как насчет того, чтобы разрезать твердый камень мягкой медью? Кажется невозможным? На самом деле возможно и такое, хотя на первый взгляд теория обработки камня свидетельствует о противоположном. Любопытно, что подобным методом резки камня пользовались еще древние египтяне. И мастер-энтузиаст разгадал этот древний секрет.

В чем смысл


Трудно поверить - но это итог работы.

Трудно поверить - но это итог работы.

 

Смысл метода заключается в том, что медная трубка проникает в твердую породу под действием вибрации. Сегодня такой метод чаще всего реализуют с использованием электроники, которой, стоит напомнить, у древних египтян не было. Однако создать вибростанок можно и исключительно на механических узлах. Единственное «но» сводится к тому, что в нынешних реалиях считать такой метод резки камня хоть сколь-нибудь продуктивным достаточно сложно. На прохождение нескольких миллиметров породы может уйти пара часов.
Медь справляется даже с очень твердыми породами.

Медь справляется даже с очень твердыми породами.

 

В ходе вибрационной резки фрагменты породы трутся о медную трубку, превращая ее в коронку, которая «толчется» и постепенно проникает в глыбу. Скорее всего, древние египтяне добавляли под медь абразивный материал, который значительно ускорял процесс.

Примерно так выглядит инструмент для резки.

Примерно так выглядит инструмент для резки.

 

Подтверждают эту теорию многочисленные находки археологов. Фрагменты абразивных материалов найдены в щелях многих египетских скульптур. В частности, остатки корунда – кристаллического оксида алюминия, из которого делали шлифовальные камни.
Так выглядит настройка стола с помощью соли.

Так выглядит настройка стола с помощью соли.

 

Создать такой станок даже в современных условиях очень сложно, так как инструмент это невероятно чуткий, требующий большой осторожности в обращении и кропотливой настройки.
Настройка этого аппарата - дело очень тонкое.

Настройка этого аппарата - дело очень тонкое.

 

Видеоматериал


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Мастер освоил резку твердых пород медью: метод, которым пользовались древние египтяне

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Мастер освоил резку твердых пород медью: метод, которым пользовались древние египтянеПодписаться на мой Instagram
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