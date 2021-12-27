Мастер освоил резку твердых пород медью: метод, которым пользовались древние египтяне

Древнеегипетский метод резки камней.
Как насчет того, чтобы разрезать твердый камень мягкой медью? Кажется невозможным? На самом деле возможно и такое, хотя на первый взгляд теория обработки камня свидетельствует о противоположном. Любопытно, что подобным методом резки камня пользовались еще древние египтяне. И мастер-энтузиаст разгадал этот древний секрет.
В чем смысл
Трудно поверить - но это итог работы.
Смысл метода заключается в том, что медная трубка проникает в твердую породу под действием вибрации. Сегодня такой метод чаще всего реализуют с использованием электроники, которой, стоит напомнить, у древних египтян не было. Однако создать вибростанок можно и исключительно на механических узлах. Единственное «но» сводится к тому, что в нынешних реалиях считать такой метод резки камня хоть сколь-нибудь продуктивным достаточно сложно. На прохождение нескольких миллиметров породы может уйти пара часов.
Медь справляется даже с очень твердыми породами.
В ходе вибрационной резки фрагменты породы трутся о медную трубку, превращая ее в коронку, которая «толчется» и постепенно проникает в глыбу. Скорее всего, древние египтяне добавляли под медь абразивный материал, который значительно ускорял процесс.
Примерно так выглядит инструмент для резки.
Подтверждают эту теорию многочисленные находки археологов. Фрагменты абразивных материалов найдены в щелях многих египетских скульптур. В частности, остатки корунда – кристаллического оксида алюминия, из которого делали шлифовальные камни.
Так выглядит настройка стола с помощью соли.
Создать такой станок даже в современных условиях очень сложно, так как инструмент это невероятно чуткий, требующий большой осторожности в обращении и кропотливой настройки.
Настройка этого аппарата - дело очень тонкое.
Видеоматериал
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