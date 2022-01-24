В Египте обнаружена пещера с рисунками, возраст которых 4400 лет

В Египте обнаружена пещера с рисунками, которым 4400 лет.

Рисунки прекрасно сохранились на протяжении 4 тысячелетий.

Презентация обнаруженной пещеры.

Предположительно, пещера принадлежала жрице Хетпет.

В Египте обнаружена пещера с рисунками, которым 4400 лет.

Предположительно, пещера принадлежала жрице Хетпет.

Министерство по делам древностей надеется, что археологическое открытие привлечет туристов в Египет

В Египте обнаружена пещера с рисунками, которым 4400 лет.

В Египте обнаружена пещера с рисунками, которым 4400 лет.

В Египте обнаружена пещера с рисунками, которым 4400 лет.

В Египте обнаружена пещера с рисунками, которым 4400 лет.

В Египте обнаружена пещера с рисунками, которым 4400 лет .