В Египте обнаружена пещера с рисунками, возраст которых 4400 лет

В Египте обнаружена пещера с рисунками, которым 4400 лет.
Казалось бы, о древней египетской цивилизации историкам уже известно достаточно много и на новые открытия рассчитывать не приходится. Однако совсем недавно археологи это опровергли, сообщив об очередной феноменальной находке. Во время раскопок западного некрополя в Гизе они обнаружили пещеру, в которой сохранилось большое количество наскальных рисунков. Возраст этих рисунков - 4400 лет.
Рисунки прекрасно сохранились на протяжении 4 тысячелетий.
Рисунки были нанесены на стены в годы правления V династии (2465-2323 гг. до н.э.). Предположительно, в пещере проживала жрица по имени Хетпет. Такие сведения озвучивают представители Министерства по делам древностей. До наших дней сохранились рисунки с изображением жрицы в разных позах: во время охоты, рыбной ловли и сидящей за большим столом.
Презентация обнаруженной пещеры.
На других рисунках можно увидеть музыкантов и танцовщиков, а также ремесленников – кожевенников и мастеров, работающих с металлом. Кроме того, в двух сценах представлены обезьяны, в тот период эти животные были ручными. Одна обезьяна собирает урожай фруктов, вторая – танцует перед оркестром. Похожие рисунки археологи уже находили ранее в пещерах времен XII династии в Сахаре.
Предположительно, пещера принадлежала жрице Хетпет.
В Египте обнаружена пещера с рисунками, которым 4400 лет.
Впервые археологи обнаружили некрополь в 1842 году, теперь пришло время открыть пещеры. Имя Хетпет они прочли у входа в пещеру. Ранее немецкая экспедиция уже сталкивалась с этим именем: в 1909 году археологами из Германии была обнаружена коллекция античных вещей, принадлежавших этой же жрице (или другой жрице с таким же именем). Эта коллекция сейчас находится в музее Берлина. Имя Хетпет зазвучало второй раз, спустя столетие.
Предположительно, пещера принадлежала жрице Хетпет.
Министерство по делам древностей надеется, что археологическое открытие привлечет туристов в Египет.
В Египте обнаружена пещера с рисунками, которым 4400 лет.
Археологи продолжают раскопки в поисках новых сокровищ. В Египте уверены, что новость о пещере жрицы привлечет туристов, интерес которых к Гизе стал постепенно угасать.
В Египте обнаружена пещера с рисунками, которым 4400 лет.
В Египте обнаружена пещера с рисунками, которым 4400 лет.
В Египте обнаружена пещера с рисунками, которым 4400 лет.
В Египте обнаружена пещера с рисунками, которым 4400 лет.
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