Как Баба Яга стала отрицательным персонажем, и какие традиции с ней связаны

Как Баба Яга стала отрицательным персонажем, и какие традиции связаны с этим персонажем.

Что означает ее имя и кто она

Она летала на ступе, которая символизирует гроб. В.Васнецов, Баба-Яга.Она летала на ступе, которая символизирует гроб.

Яга – проводник в загробный мир

Д. Маколкин. Загрустила что-то Баба-Яга.

Яга-целительница и врачевательница

Зловещие атрибуты и противоречия

Сегодня Бабу-Ягу никто не боится, она воспринимается исключительно как сказочный персонаж./Фото: cs2.livemaster.ru

Избушка Бабы-Яги в современном исполнении. Модель амбара на территории парка Скансен в Стокгольме.