Как Баба Яга стала отрицательным персонажем, и какие традиции с ней связаны

Как Баба Яга стала отрицательным персонажем, и какие традиции связаны с этим персонажем.
Баба Яга - это жена Велеса и сильная колдунья, о которой в древнеславянской мифологии было сложено немало легенд. С течением времени этот персонаж постепенно превратился в злую, страшную, косматую старуху-людоедку на костяной ноге, живущую в лесу в странном домике на птичьих ножках и заманивающую людей к себе. Однако не всё так просто. Всегда ли Баба Яга была отрицательным персонажем, и какие обряды и традиции с ней связаны - читайте в материале.
Что означает ее имя и кто она
Ученые разных стран пытались перевести слово Баба Яга, и в результате к единому мнению так и не пришли. С термином баба разночтений не возникло, можно с уверенностью утверждать, что это часть имени означает особу женского пола. А что непосредственно с Ягой? Например, на языке коми слово «яг» означает лес. С чешского «jeze» переводится как злая тётка. На словенском «jezа» означает гнев, а сербохорватский предлагает вариант «jeзa», что значит ужас. На санскрите слово яга происходит от корня ah, что в переводе – двигаться. Если вернуться к истокам, то в переводе с праславянского «ега» означает и ужас, и опасность, и гнев.
В.Васнецов, Баба-Яга. Она летала на ступе, которая символизирует гроб.
Все варианты, кроме, пожалуй, коми и санскрита, предполагают что-то страшное, ужасное, злое. Тем не менее, такой Баба-Яга была не всегда: изначально этот персонаж был положительным.
В дохристианской России Яга считалась самой известной берегиней, она хранила род и народные традиции. После того как Русь была крещена, вера в языческих богов стала считаться ересью и они в большинстве своём превратились в зловредные и страшные существа. Не миновала эта участь и Бабу-Ягу, которая стала противной, злой и некрасивой старухой, чей вид и поведение внушали страх.
Яга – проводник в загробный мир
Во многих русских сказках главный герой для достижения своей цели должен попасть в Тридевятое царство. И помогает ему в этом именно Баба-Яга. После того как царевич, крестьянин, любой другой добрый молодец попадает к бабке, он просит ее о помощи в этом. Сначала Яга отказывает, запугивая героя, показывая ему свое жуткое жилье, рассказывая о своих кошмарных поступках и о том, какие страдания придется ему перенести. Но потом меняет гнев на милость и приступает к протапливанию бани, где тщательно парит гостя. Это не что иное как ритуальное омовение.
Д. Маколкин. Загрустила что-то Баба-Яга.
Далее наступает время угощения, и этот момент тоже можно рассматривать как своеобразный обряд, так называемый покойницкий обед, предназначенный для проникновения в зловещее царство мёртвых. Получается, что герой жив, но после проведения всех ритуалов он находится странном положении, между живыми и мертвыми, что в дальнейшем трансформировалось в поговорку «ни жив, ни мертв».
Зато после этого он легко попадает в нужное царство, выполняет там свою миссию и одерживает победу.
Яга-целительница и врачевательница
Баба-Яга умеет готовить самые разные снадобья, приворотные зелья, настойки, она сушит коренья и травы, в общем, полностью соответствует образу знахарки. В древности людей, которые умели пользоваться дарами природы и добиваться нужных результатов при помощи растительных средств, чаще всего боялись, но в то же время почитали. Лишний раз с ними не связывались, обращались только тогда, когда в этом была сильная нужда.
Многие знахари действительно жили очень уединенно, часто селились в лесу. Это и понятно - там было удобнее отыскивать нужные травы и никто не мог помешать процессу приготовления лекарств.
В старинных сказках часто упоминается, что Баба-Яга жарит младенцев в печи, засовывая их туда на лопате. Но, если вспомнить обряд «припекания» младенцев, которые были больны рахитом, то всё станет ясно. Малыша укутывали в своеобразную простынку из теста, укладывали на лопату для хлеба и несколько раз засовывали в тёплую протопленную печь. После этого ребенка распеленывали, использованное тесто выкидывали во двор, где его (по приданиям – вместе с болезнью) съедали собаки.
Зловещие атрибуты и противоречия
Баба-Яга живёт, как известно сегодня каждому ребёнку по сказкам, в домике на курьих ножках. Почему именно в таком жилище проживает эта бабуля? Ответ может быть связан с тем, что в древности у славян было принято возводить своеобразные склепы для мертвых, которые представляли собой небольшие постройки на высоких сваях. Такие дома ставились на краю леса. Есть предположение, что именно поэтому Баба-Яга живет в своеобразном домике для мёртвых, и ее избушку можно рассматривать как перевалочный пункт между жизнью и смертью.
Сегодня Бабу-Ягу никто не боится, она воспринимается исключительно как сказочный персонаж./Фото: cs2.livemaster.ru
Защищая свое жилье, она возводит забор из костей, украшенный черепами. Передвигается этот персонаж в ступе, при этом во время полёта использует помело для заметания следов. Ступа внешне похожа на дубовую колоду, а в ней в старые времена хранили мертвецов. Следовательно, Баба-Яга по сути носится по воздуху в гробу, в дубовой ступе. Эта старуха обладает талантом колдуньи, она способна легко навести порчу. Развлекается Яга тем, что хитростью заманивает в свой дом людей, чаще всего молодых мужчин или детей, с целью зажарить их в своей огромной печи и съесть.
Действительно, страшновато. Несмотря на это, если вспомнить русские народные сказки, то вряд ли на ум придёт хоть одна, в которой Баба-Яга осуществила свои угрозы. Наоборот, герои, попадая к старухе в дом, парятся в бане, вкусно едят, сладко спят, а потом ещё и получают наставление, советы и подарки. Им предлагают ценные необыкновенные предметы, к примеру, ковер-самолет, гусли-самогуды, сапоги-скороходы. С их помощью гость Бабы-Яги получает особую силу, становится практически неуязвимым, что помогает ему осуществить свои планы. Баба-Яга словно наделяет главного героя особенными способностями, помогая ему победить зло и достигнуть поставленной цели. Из злобной старухи, похитительницы и хулиганки Яга возвращается в свой первоначальный образ - пусть ворчливой и вздорной, но доброй бабы-берегини.
Избушка Бабы-Яги в современном исполнении. Модель амбара на территории парка Скансен в Стокгольме.
Если проанализировать народные сказки, то Яга представляется не просто злобной старухой, которая умеет колдовать. Она – это что-то другое, умеющее видоизменять время и пространство, обладающее божественной силой.
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