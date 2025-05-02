Секреты, которые будут полезны даже тем, кто на кухню просто поесть заходит

Готовить или нет — личное дело каждого из нас. При желании можно заказать доставку или схитрить и свалить эту обязанность на кого-то из домашних, но, согласитесь, лишние кулинарные знания никогда не помешают.
Ведь никогда не знаешь, в какой момент понадобится приготовить идеальную яичницу или правильно разогреть макароны в микроволновке.
1. Очистить яйцо от скорлупы гораздо проще, если делать это под водой
2. Чтобы в еду не попали осколки скорлупы, надо разбивать яйца о ровную поверхность, а не о край чего-либо
3. Есть мнение, что мороженое надо посолить, чтобы усилить его вкус. Многим нравится
4. Сливочное масло можно не убирать в холодильник
Если в масле есть соль, то можно смело в течение недели доставать его небольшими порциями и хранить при комнатной температуре. Оно спокойно пролежит пару дней.
5. Если в вашем блюде присутствуют жиры и соль, попробуйте сбрызнуть его соком лимона или лайма — вкус раскроется по-новому
6. Если готовите что-то с растопленным шоколадом, добавьте в него щепотку соли. Так шоколадный вкус раскроется еще лучше
7. Если при работе с тестом в обычной посуде оно сильно прилипает к стенкам, попробуйте замешивать его в сковороде с антипригарным покрытием
8. Не выбрасывайте сетку от апельсинов или других продуктов, чтобы потом ею убрать остатки теста с посуды или стола
Так не придется пачкать губку тестом, а сетку можно сразу выбросить.
9. Вкус черного перца будет гораздо более ощутимым, если добавить его уже в готовое или почти готовое блюдо. Да и аромат будет куда сильнее
10. Используйте бутылочки от соусов с тонким носиком и закручивающимися крышками для растительного масла
С такой бутылочкой легко регулировать количество масла, особенно если его нужно совсем чуть-чуть. Важно: обязательно убирайте прозрачные баночки в темное место, если перелили в них оливковое масло.
11. Маленькое ситечко для заварки чая отлично подходит для равномерного посыпания блюд сахарной пудрой
12. Хлебные ножи удобно использовать для любых фруктов и овощей с мягкой мякотью и большим количеством сока
13. Если хотите запечь кукурузу и не тратить время на ее очистку, поместите ее прямо в шелухе в разогретую до 180˚C духовку на полчаса
Чтобы она не сгорела, подержите ее перед этим минут 20 в воде.
14. Чтобы микроволновка не была забрызгана соусом, его лейте на дно тарелки, а уже сверху выкладывайте гарнир (например, макароны)
15. Чтобы сбалансировать кислоту в томатном соусе, добавьте в него четверть чайной ложки соды. Сделать это нужно в начале приготовления
16. Для того чтобы кухонные доски не скользили по столу, можно стелить под них прорезиненные коврики, которые предназначены для полок
17. Если вы любите сырный привкус, но не можете есть молочные продукты, купите пищевые неактивные дрожжи. Их можно добавлять в любые блюда
Эту добавку из-за характерного запаха даже называют пармезаном. Такие дрожжи можно использовать при приготовлении салатов, супов, яичницы, бутербродов.
18. Если сковорода изготовлена из нержавеющей стали, ее необходимо нагреть, прежде чем добавлять масло
Чтобы проверить, достаточно ли нагрелась сковородка, капните на нее немного воды. Она должна каплями «кататься» по поверхности.
19. Чтобы нижняя часть пиццы стала хрустящей, ее можно разогреть на чугунной сковороде
20. Воду, в которой варились макароны, можно добавлять в соусы, чтобы сделать их более густыми
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