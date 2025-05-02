Секреты, которые будут полезны даже тем, кто на кухню просто поесть заходит

Готовить или нет — личное дело каждого из нас. При желании можно заказать доставку или схитрить и свалить эту обязанность на кого-то из домашних, но, согласитесь, лишние кулинарные знания никогда не помешают.

Ведь никогда не знаешь, в какой момент понадобится приготовить идеальную яичницу или правильно разогреть макароны в микроволновке.

Если в масле есть соль, то можно смело в течение недели доставать его небольшими порциями и хранить при комнатной температуре. Оно спокойно пролежит пару дней.Так не придется пачкать губку тестом, а сетку можно сразу выбросить.С такой бутылочкой легко регулировать количество масла, особенно если его нужно совсем чуть-чуть. Важно: обязательно убирайте прозрачные баночки в темное место, если перелили в них оливковое масло.Чтобы она не сгорела, подержите ее перед этим минут 20 в воде.Эту добавку из-за характерного запаха даже называют пармезаном. Такие дрожжи можно использовать при приготовлении салатов, супов, яичницы, бутербродов.Чтобы проверить, достаточно ли нагрелась сковородка, капните на нее немного воды. Она должна каплями «кататься» по поверхности.