У многих дачников наверняка возникали проблемы с хранением лука-севка – мелких луковичек, которые очень остро реагируют на малейшие изменения погоды, условия содержания и быстро пускают стрелки.



Приобрести лук-севок можно в любом магазине или на рынке, но также легко вырастить самостоятельно на собственном участке. Ниже узнаем, почему лук уходит в стрелку, и рассмотрим несколько эффективных способов борьбы с подобным явлением. А также постараемся выяснить, как правильно ухаживать за посевным материалом.

Во-первых, сразу после сбора урожая необходимо сделать сортировку луковичных головок и условно разделить их по группам в зависимости от размера. Самые крупные здоровые луковицы способны давать большое количество семян, средние головки пойдут на перо или будут использованы в кулинарных целях, а мелкие оставляют на хранение для весенней посадки.







Лук-севок предъявляет высокие требования к условиям содержания. Маленькие луковицы образуют только пару стрелок. Однако подобное утверждение считается верным только при условии правильного хранения и ухода за культурой в период роста.

Число стрелок обуславливается размером головки. К примеру, луковицы диаметром до 1 см вырастают бесстрелочными, а головки диаметром до 3 см, скорее всего, уйдут в стрелку.

Способы хранения лука

Сформировавшиеся стрелки портят урожай культуры и снижают его качество.Хранение лука-севка рекомендуется осуществлять в прохладном месте, где температура воздуха не превышает 3°C. Понижение столбика термометра на пару градусов не причинит деткам никакого вреда.Чтобы лук, который будет использоваться в пищу, надолго сохранил свои вкусовые свойства, следует соблюдать некоторые правила:При теплой погоде луковичные головки держат в помещении при комнатной температуре.В зимнее время года их переносят в помещение с температурой до 1-3°C.С приходом весеннего тепла севок снова заносят в комнату и прогревают несколько дней при температуре 25°C. После чего хранят при 18°C, пока почва не будет готова для посадки.Если в планах получить лук-севок с целью семенного разведения культуры на следующий год, головки хранятся совершенно по другой схеме:Луковичные стрелки начинают вырастать при температуре воздуха до 5°C.Перед тем как высаживать детки в открытый грунт на участок, луковицы прогревают до 20°C в течение двух недель, что благоприятно сказывается на увеличении количества и качества семенного материала.Важно! Еще одним условием для полноценного хранения лука-севка является поддержание влажности в помещении. Повышенная влажность выводит мелкие луковички из «спячки» и запускает вегетативные процессы. Вскоре стрелки проклевываются. Помимо этого увеличивается риск развития гнили, поскольку шейка овоща сильно пропитывается влагой. Загнившие головки нельзя использовать в пищу.Помещение, где хранится лук-севок, необходимо регулярно проветривать, тяжелый и затхлый воздух также плохо отражается на качестве посадочного материала.