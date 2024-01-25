Почему выбирают сервис виртуальных номеров SMS2MAX

Аккаунты в социальных сетях, торговых площадках, иных сервисах требуют идентификации пользователей. Иногда проще воспользоваться виртуальным номером, чем собственным.
Причины приобретения виртуальных номеров
Правила регистрации требуют нового номера для регистрации нового аккаунта. И это общий принцип. Одно дело два или три аккаунта, другое - когда потребность в создании новых страниц постоянна:
· повышение позиций сообщества
· проведение рекламных кампаний;
· страница нужна под конкретный товар или услугу;
· проведение акций (новая страница в социальной сети дает возможность снова получить скидку или иной бонус);
· желание скрыть свой настоящий номер;
· ускоренный процесс активации.
Пользователи интернета могут прибегать к виртуальным номерам и по иным причинам. В частности, пройдя регистрацию, пользователи исключают навязывание платных услуг, сохранение анонимности в сети: хакеры не смогут взломать номер и доступ личной информации.
Преимущества получают арбитражники, маркетологи. Сервис смс-активации поможет обойти блокировку, т.к. пользователям могут ограничивать доступ из-за географического расположения).
Важнейшее преимущество – нет нужды приобретать физические сим-карты. Таким образом, сервис виртуальных номеров для приема СМС онлайн, помогает решить множество проблем.
Схема работы виртуального номера
Общий принцип взаимодействия с подобными сервисами одинаков:
· пользователь подбирает номер и регистрирует на нем аккаунт;
· код для регистрации поступает на сайт, сдающий номер в аренду;
· код вводится на площадке, где и происходит регистрация.
Пользователь может выбрать страну принадлежности номера, и сервис или сайт, где предполагается регистрация.
Преимущества компании SMS2MA
Компания больше 10 лет занимается вопросами связи, и временные номера одно из направлений деятельности. Схема взаимодействия гарантирует полную защиту от неприемлемых действий. SMS2MAX обеспечивает:
· конфиденциальность и зашита от утечки данных;
· отсутствие рекламных рассылок;
· охват – компания обеспечит номерами для регистрации на любых платформах, площадках, сайтах и сервисах.
После использования номера, его деактивируют, что исключит его использование третьими лицами.
Конфиденциальность заключается в защите данных пользователя, никакие компании или лица не имеют доступа к клиентской базе.
Массовая рекламная рассылка способна превратить почтовый ящик в рекламную рассылку.
Компания предлагает два типа номеров:
· бесплатные
· платные.
Обычно сервисы концентрируют усилия на одном из вариантов, SMS2MAX действует иначе и стремится охватить все сегменты клиентов.
Бесплатные номера пригоны для регистрации в социальных сетях и блогах. Исключение – сервисы, предлагающие финансовые услуги. Если говорить о платных номерах, они обладают следующими преимуществами:
· почти 200 стран;
· срок действия номера 20 минут;
· база из 15 млн. номеров;
· реактивация или восстановление действия номера (удобно для решения проблем с регистрацией);
· гарантия получения кода доступа, при невозможности его получения по независящим от клиента причинам гарантируется возврат средств.
Сервис организован так, чтобы пользователь мог разобраться в нюансах его работы без затруднений. Если же возникнут вопросы, то на них ответят сотрудники поддержки. Онлайн сервис смс многосторонний, предлагает и возможности для заработка, в частности, предлагается сдача в аренду номеров владельцами. По ссылке можно найти и другую дополнительную информацию полезную для пользователей и клиентов.
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