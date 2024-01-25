Почему выбирают сервис виртуальных номеров SMS2MAX

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Аккаунты в социальных сетях, торговых площадках, иных сервисах требуют идентификации пользователей. Иногда проще воспользоваться виртуальным номером, чем собственным.

Причины приобретения виртуальных номеров

Правила регистрации требуют нового номера для регистрации нового аккаунта. И это общий принцип. Одно дело два или три аккаунта, другое - когда потребность в создании новых страниц постоянна:

· повышение позиций сообщества

· проведение рекламных кампаний;

· страница нужна под конкретный товар или услугу;

· проведение акций (новая страница в социальной сети дает возможность снова получить скидку или иной бонус);

· желание скрыть свой настоящий номер;

· ускоренный процесс активации.



Пользователи интернета могут прибегать к виртуальным номерам и по иным причинам. В частности, пройдя регистрацию, пользователи исключают навязывание платных услуг, сохранение анонимности в сети: хакеры не смогут взломать номер и доступ личной информации.

Преимущества получают арбитражники, маркетологи. Сервис смс-активации поможет обойти блокировку, т.к. пользователям могут ограничивать доступ из-за географического расположения).

Важнейшее преимущество – нет нужды приобретать физические сим-карты. Таким образом, сервис виртуальных номеров для приема СМС онлайн, помогает решить множество проблем.

Схема работы виртуального номера

Общий принцип взаимодействия с подобными сервисами одинаков:

· пользователь подбирает номер и регистрирует на нем аккаунт;

· код для регистрации поступает на сайт, сдающий номер в аренду;

· код вводится на площадке, где и происходит регистрация.



Пользователь может выбрать страну принадлежности номера, и сервис или сайт, где предполагается регистрация.



Преимущества компании SMS2MA

Компания больше 10 лет занимается вопросами связи, и временные номера одно из направлений деятельности. Схема взаимодействия гарантирует полную защиту от неприемлемых действий. SMS2MAX обеспечивает:

· конфиденциальность и зашита от утечки данных;

· отсутствие рекламных рассылок;

· охват – компания обеспечит номерами для регистрации на любых платформах, площадках, сайтах и сервисах.

После использования номера, его деактивируют, что исключит его использование третьими лицами.

Конфиденциальность заключается в защите данных пользователя, никакие компании или лица не имеют доступа к клиентской базе.

Массовая рекламная рассылка способна превратить почтовый ящик в рекламную рассылку.

Компания предлагает два типа номеров:

· бесплатные

· платные.

Обычно сервисы концентрируют усилия на одном из вариантов, SMS2MAX действует иначе и стремится охватить все сегменты клиентов.

Бесплатные номера пригоны для регистрации в социальных сетях и блогах. Исключение – сервисы, предлагающие финансовые услуги. Если говорить о платных номерах, они обладают следующими преимуществами:

· почти 200 стран;

· срок действия номера 20 минут;

· база из 15 млн. номеров;

· реактивация или восстановление действия номера (удобно для решения проблем с регистрацией);

· гарантия получения кода доступа, при невозможности его получения по независящим от клиента причинам гарантируется возврат средств.



Сервис организован так, чтобы пользователь мог разобраться в нюансах его работы без затруднений. Если же возникнут вопросы, то на них ответят сотрудники поддержки. Онлайн сервис смс многосторонний, предлагает и возможности для заработка, в частности, предлагается сдача в аренду номеров владельцами. По ссылке можно найти и другую дополнительную информацию полезную для пользователей и клиентов.