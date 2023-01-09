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Ступенчатые колодцы Индии, или Куда ведут подземные лестницы


Ступенчатые колодцы Индии, или Куда ведут подземные лестницы


Климатические условия играют основополагающую роль в организации быта любого народа, особенно, если это касается водоснабжения. Не является исключением и Индия, в которой издревле создают ступенчатые колодцы - грандиозные шедевры подземного зодчества. Эти образцы древней архитектуры являются незаурядными достопримечательностями, они менее известны, чем храмы и дворцы.

1. История многовековой культуры подземного строительства в Индии


Ступенчатые колодцы Индии – загадочные подземные лестницы, ведущие не только к живительной влаге.

Ступенчатые колодцы Индии – загадочные подземные лестницы, ведущие не только к живительной влаге.

 

Колодцы во все время создавались для того, чтобы добывать грунтовые воды. В каждой местности эти гидротехнические сооружения имеют оригинальные формы, структурные особенности и занимают особенное место в культуре. Не стала исключением и Индия, с ее жарким климатом, где засухи могли натворить немало бед. Поэтому не стало удивлением, что в этой южно-азиатской стране колодцы с водой превратились в сакральные места, с которыми связано строительство ступенчатых сооружений огромных размеров.
Во все времена доставкой воды из таких колодцев занимались женщины (Индия).

Во все времена доставкой воды из таких колодцев занимались женщины (Индия).

 
Простейшие конструкции ступенчатых колодцев (Индия). mikelatrinadedivulgacao.blogspot.com.

Простейшие конструкции ступенчатых колодцев (Индия). mikelatrinadedivulgacao.blogspot.com.

 

Справка: Ступенчатые колодцы, уходящие на значительную глубину, в Индии называют «бауди», «баори» или «баоли». Их уникальность заключается в том, что ступени выполнены вдоль всех четырех стен колодца и по спирали/периметру спускаются вглубь одинаковыми уступами. Это позволяет добраться к воде, на каком бы уровне она не находилась. Как показывают исследования, благодаря особенной конструкции и возможности сбора дождевой воды живительная влага в колодцах была всегда, даже в самый засушливый сезон. Хотелось бы отметить, что подобного рода гидротехнические сооружения, являющиеся по совместительству еще и архитектурными шедеврами, встречаются только в Индии.
Красота форм гидротехнических сооружений удивляет уже не одну сотню лет (Индия).

Красота форм гидротехнических сооружений удивляет уже не одну сотню лет (Индия).

 

Строительство баори началось еще в начале нашей эры (приблизительно II-IV вв. н. э.). И если изначально это были простейшие сооружения, то со временем и развитием инженерных технологий они приобрели поистине храмовые очертания, ведь вода всегда играла основополагающую роль в проведении религиозных обрядов.

2. Устройство ступенчатого колодца


Для создания ступенчатых колодцев требовались тщательные расчеты (Индия).

Для создания ступенчатых колодцев требовались тщательные расчеты (Индия).

 

Для создания колодцев копали глубокую яму. Как правило, она была квадратной, но встречаются объекты треугольной и круглой формы. Но какие бы очертания не имела конструкция, она непременно углублялась и сужалась к низу, такая себе перевернутая пирамида. Ее внутренняя часть была ступенчатой, что позволяло спускаться на самое дно колодца. Поскольку индусы не надеялись только на грунтовые воды, в них были вмонтированы дренажные каналы, позволяющие в период дождей наполнять сооружения практически до краев.
Спуск многие века превращался в ритуальное паломничество.

Спуск многие века превращался в ритуальное паломничество.

 

Некоторые объекты копались настолько глубоко, что добраться к воде во время засухи было проблематично, ведь преодолеть по несколько тысяч ступеней в жару очень сложно. Так, например, в самом глубоком колодце Индии, в Чанд Баори, расположенном в Гуджарате, построенном еще в IX в. во времена правления короля Чанда, почти 3,5 тыс. ступеней на 13 уровнях. Поскольку глубина этого колодца превышает 20 м, чтобы облегчить спуск и подъем жителей были созданы масштабные террасы и небольшие крытые павильончики для отдыха.
На 13 уровнях колодца создано около 3,5 тыс. ступеней (Чанд Баори, Индия).

На 13 уровнях колодца создано около 3,5 тыс. ступеней (Чанд Баори, Индия).

 

Интересный факт от Novate.ru: Колодец Чанд Баори стал прототипом тюрьмы «Яма», из кинофильма «Темный рыцарь: Возрождение легенды». В нем проходила часть съемок, хотя многие предполагали, что это компьютерная графика.

3. От святыни до полного забвения


Аграсен-ки-Баоли – один из самых необычных ступенчатых колодцев Индии.

Аграсен-ки-Баоли – один из самых необычных ступенчатых колодцев Индии.

 

Еще совсем недавно эти колодцы были не только основным источником воды, но и главными святынями, в которых создавались храмы со всем полагающимся антуражем. Как следствие, в них проводились религиозные ритуалы с омовением рук и ног, а это значит, что вода становилась рассадником бактерий и различных инфекций.
Храмовый комплекс Рани-ки-Вав является настоящей жемчужиной древнего искусства (Индия).

Храмовый комплекс Рани-ки-Вав является настоящей жемчужиной древнего искусства (Индия).

 

Вопиющая антисанитария послужило причиной того, что англичане, контролирующие Индию, издали запрет на употребление воды из таких колодцев. Это случилось еще в XIX веке, хотя и современные эпидемиологи, бактериологи и паразитологи в один голос утверждают, что глоток воды из этих «святынь» способен погубить человека всего за 2-3 дня. Учитывая полную антисанитарию, да и немалую опасность во время спуска/подъема большинство колодцев были закрыты или установлены ограничители движения.
Ступенчатый колодец Рани-ки-Вав спроектировали как перевернутый храм с семью уровнями на разной глубине (Индия). / Фото: undergroundexpert.info.

Ступенчатый колодец Рани-ки-Вав спроектировали как перевернутый храм с семью уровнями на разной глубине (Индия). / Фото: undergroundexpert.info.

 

Некоторые объекты имеют особенную археологическую ценность, например, Рани-ки-Вав («Колодец Королевы»), находящийся в городе Патан (штат Гуджарат). Еще в XI веке он был построен не просто как колодец - на одном из уровней возведен фантастической красоты храмовый комплекс. Его глубина достигает 24 м при ширине и длине – 20 м и 64 м соответственно. Благодаря тому, что «Колодец Королевы» вскоре затопила река Сарасвати, ил в прямом смысле слова законсервировал удивительный объект и помог сохранить около 500 скульптур, более тысячи небольших барельефных религиозных и мифологических сюжетов, а также колонны и их узорчатые украшения. Комплекс полностью расчистили лишь в конце XX в., а в 2014 г. его внесли в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Большинство старинных колодцев уже заброшены, но туристы и паломники их посещают с удовольствием (Индия).

Большинство старинных колодцев уже заброшены, но туристы и паломники их посещают с удовольствием (Индия).

 

4. Туристические достопримечательности


Солнечный храм Модеры в Сурия Кунд (Гуджарат, Индия). / Фото: undergroundexpert.

Солнечный храм Модеры в Сурия Кунд (Гуджарат, Индия). / Фото: undergroundexpert.

 

На данный момент многие старинные ступенчатые колодцы уже совсем заброшены, затоплены и заселены всякой неприятной живностью и мусором. Но самые впечатляющие до сих пор действуют в качестве храмов, в которые устремляются не только потоки паломников, но и толпы любопытных туристов. В этих прекрасных, но довольно экстремальных культовых объектах все так же проводятся обряды, но категорически запрещается купаться, пить воду, хотя допускается омовение ног.
Многие колодцы и подземные «перевернутые храмы» имеют особую притягательную силу (Индия).

Многие колодцы и подземные «перевернутые храмы» имеют особую притягательную силу (Индия).


Некоторые сохранившиеся колодцы поражают своим масштабом и красотой не меньше, чем дворцы магараджей (Индия).

Некоторые сохранившиеся колодцы поражают своим масштабом и красотой не меньше, чем дворцы магараджей (Индия).

 

Туристов, желающих посетить подобный объект, авторы Novate.ru хотят предупредить, что спуститься по узким ступеням некоторых храмов-колодцев не так уже и просто, нужна хорошая физическая подготовка, а также следует быть предельно острожными, особенно после дождей.

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Ступенчатые колодцы Индии, или Куда ведут подземные лестницы

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Ступенчатые колодцы Индии, или Куда ведут подземные лестницыПодписаться на мой Instagram
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