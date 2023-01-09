Ступенчатые колодцы Индии, или Куда ведут подземные лестницы

1. История многовековой культуры подземного строительства в Индии

Ступенчатые колодцы Индии – загадочные подземные лестницы, ведущие не только к живительной влаге.

Во все времена доставкой воды из таких колодцев занимались женщины (Индия).

Простейшие конструкции ступенчатых колодцев (Индия). mikelatrinadedivulgacao.blogspot.com.

Красота форм гидротехнических сооружений удивляет уже не одну сотню лет (Индия).

2. Устройство ступенчатого колодца

Для создания ступенчатых колодцев требовались тщательные расчеты (Индия).

Спуск многие века превращался в ритуальное паломничество.

На 13 уровнях колодца создано около 3,5 тыс. ступеней (Чанд Баори, Индия).

3. От святыни до полного забвения

Аграсен-ки-Баоли – один из самых необычных ступенчатых колодцев Индии.

Храмовый комплекс Рани-ки-Вав является настоящей жемчужиной древнего искусства (Индия).

Ступенчатый колодец Рани-ки-Вав спроектировали как перевернутый храм с семью уровнями на разной глубине (Индия). / Фото: undergroundexpert.info.

Большинство старинных колодцев уже заброшены, но туристы и паломники их посещают с удовольствием (Индия).

4. Туристические достопримечательности

Солнечный храм Модеры в Сурия Кунд (Гуджарат, Индия). / Фото: undergroundexpert.

Многие колодцы и подземные «перевернутые храмы» имеют особую притягательную силу (Индия).

Некоторые сохранившиеся колодцы поражают своим масштабом и красотой не меньше, чем дворцы магараджей (Индия).