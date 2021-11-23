Утопия или решение проблем: Жителям швейцарской деревушки будут платить около 2600 дол. просто так

Такой заманчивый «гарантированный базовый доход».
Совсем недавно в прессе появилась информация о швейцарской деревушке Рейнау. Начиная с 2019 года, ее жителям начнут выплачивать по 2000 евро в месяц... просто так! Таким образом в Швейцарии планируют провести необычный социальный эксперимент. Подробнее о нем - далее в материале.
Будут ли жители коммуны Рейнау (Rheinau) грести деньги лопатой? Жизнь покажет.
В швейцарской деревушке Рейнау будет реализован социальный эксперимент, согласно которому жителям ежемесячно будут выплачивать по 2000 евро (примерно 2600 долларов). Эта инициатива называется «гарантированный базовый доход». Сама идея очень заманчива, ведь она предусматривает отказ от социальной помощи по безработице или по инвалидности в пользу гарантированного дохода.
Гигантский плакат сторонников идеи гласит: «Что бы вы делали, если бы получали гарантированный доход?»
Следуя ее доктрине, каждый человек, проживающий на территории страны на законных основаниях и работающий на постоянной основе, имеет право на получение безвозмездного дохода в размере 2000 евро. При этом сумма выплат будет варьироваться от £650 на детей и до £2000 для лиц старше 25 лет.
Конечно же, такая сумма для прогрессивной и богатой страны как Швейцария совсем не большая, ведь обычный кассир, работающий 42 часа в неделю, получает гораздо больше денег, не говоря уже о высокооплачиваемых профессиях, но прожить на эти деньги все-таки удастся.
Больше половины жителей деревни Рейнау (Rheinau) согласились на эксперимент (Швейцария).
Несмотря на фиаско в масштабах страны, создатели этого законопроекта инициировали проведение эксперимента в отдельно взятом регионе. Они будут наблюдать, как он будет функционировать, чтобы потом подкорректировать всплывшие несоответствия или промахи. Инициатором такого исследования выступила швейцарский режиссер Ребекка Паниан.
Деревню Рейнау (Rheinau) инициаторы пилотной программы считают «Швейцарией в миниатюре».
Как ни странно, желающих стать участником столь необычного тестирования социальной программы, было хоть отбавляй. Но из 100 населенных пунктов, подавших заявки, выбрали деревню Рейнау (Rheinau), потому что эта коммуна, по словам инициаторов, больше всех соответствовала требованиям. Ее посчитали «Швейцарией в миниатюре».
Благодаря этому эксперименту жители выбранного населенного пункта будут получать гарантированный базовый доход около 2500 долларов на взрослого человека и приблизительно 700 долларов на детей.
В этой деревне будет проходить тестирование программы «гарантированного базового дохода».
Все, кто не имеет постоянного дохода, смогут зарегистрироваться для участия в эксперименте, и уже к концу этого года будет известно, сколько желающих и какая сумма понадобится для этого эксперимента. По предварительным подсчетам такое нововведение обойдется в кругленькую сумму от 3 млн до 5 млн долларов.
Естественно, в течение эксперимента тех, кто будет зарабатывать или получать социальные выплаты, превышающие 2500 долларов, обязуют вернуть полученный базовый доход, так что поживиться дармовыми деньгами не удастся никому.
Швейцарцы проголосовали против гарантированного базового дохода.
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