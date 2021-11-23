Утопия или решение проблем: Жителям швейцарской деревушки будут платить около 2600 дол. просто так

Такой заманчивый «гарантированный базовый доход».

Будут ли жители коммуны Рейнау (Rheinau) грести деньги лопатой? Жизнь покажет.

Гигантский плакат сторонников идеи гласит: «Что бы вы делали, если бы получали гарантированный доход?»

Больше половины жителей деревни Рейнау (Rheinau) согласились на эксперимент (Швейцария).

Деревню Рейнау (Rheinau) инициаторы пилотной программы считают «Швейцарией в миниатюре».

В этой деревне будет проходить тестирование программы «гарантированного базового дохода».

Швейцарцы проголосовали против гарантированного базового дохода .