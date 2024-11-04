Полноценный дом, который можно заказать по почте

Австралийская компания по производству современных крошечных домиков построила удивительную модель невообразимой геометрической формы, чтобы испытать возможности международной доставки. Любой желающий, у кого имеется 99,9 тыс. долларов может стать счастливым владельцем модели Base Cabin, пусть даже его от Австралии отделяет океан и тысячи километров суши.
Base Cabin – крошечный дом с тщательно продуманными деталями, готовый для жизни полной приключений.
Необычная геометрия домика привлекает к себе внимание (Base Cabin).
Мобильные дома в последние годы стали самостоятельным направлением, ставящим перед теми, кто их проектирует, неимоверные задачи, нацеленные на максимальную оптимизацию пространства и функциональность, согласующиеся с устойчивостью и экономической выгодой. Строительство крошечных домов на колесах затронули множество стран на всех континентах, и Австралия не стала исключением. Особенно в этом направлении преуспела мельбурнская компания Studio Edwards, специалисты которой научились проектировать и строить уникальные модели, идеально подходящие как для незабываемых путешествий, так и для полноценной жизни на постоянной основе.
Структура дома покрыта слоем черной резины (Base Cabin).
Инновационная версия Base Cabin стала симбиозом между классическим домиком А-образной конструкции и роскошным трейлером известного производителя Airstream. Гибрид, полученный в результате неожиданной комбинации, может похвастаться выделяющимися геометрическим формами (пусть и не А-образными), при этом он установлен на трехосном прицепе, как автодом или караван, отличаясь рядом функций, присущих самым известным трейлерам/кемперам в мире. Base Cabin, как и Airstream, полностью покрытый алюминием, выглядит единообразно. Только в этом случае вся оболочка корпуса покрыта слоем черной резины, которая как отлично защищает от осадков, так и прекрасно адаптируется к различному окружению, не выделяясь слишком сильно, но все же оставаясь заметным и даже примечательным объектом. Этому поспособствовала драматическая форма самого строения. Ломаная геометрия с высоко выходящим острым углом (высота вылета 3,5 м) делает модель Base Cabin более заметной, особенно из-за полного остекления треугольной торцевой части, заставляющего поднять голову, чтобы посмотреть на вершину домика.
Щедрое остекление делает внутреннее пространство объемным и светлым (Base Cabin).
Крошечное потолочное окно участвует в проветривании (Base Cabin). | Фото: teenyabode.com.
Кстати сказать, именно окнам дизайнеры уделили главное внимание. Учитывая ограниченные габариты, окна расположили таким образом, чтобы создать ощущение пространства и большего объема, что является еще и идеальным способом приблизить путешествующих или жильцов к природе. При этом некоторые окна действуют как точечные светильники, освещающие конкретные зоны, расширяя при этом обзор и давая возможность устроить сквозное проветривание (то самое потолочное окно). В этой модели они имеют различную форму и площадь, но неизменно являются одними из главных элементов дизайна, позволяющих создавать динамичный интерьер. Чтобы уменьшить зависимость Base Cabin от электрического освещения, обогрева и охлаждения, окна и двери предусматривают двойное остекление энергоэффективными стеклами.
Важно: Трехосный прицеп со стальной рамой может буксироваться большинством внедорожников и пикапов. Угловатый дизайн самого дома, благодаря асимметричной А-образной структуре, наделен намного лучшими аэродинамическими свойствами, нежели крошечные дома, имеющие традиционные прямоугольные формы.
С таким крошечным домом с комфортом путешествовать может три человека (Base Cabin).
При оформлении внутреннего пространства разработчики главное внимание уделяли экологической безопасности, устойчивости, разумной экономии (речь идет о минимальном использовании материалов) и функциональности. Для облицовки стен использовали «морскую» фанеру ForestOne и это, был самый практичный выбор, так как она может впитывать влагу и отдавать ее без ущерба для своей целостности. С таким материалом не было необходимости в герметизации, что положительно сказывается не только на экономии бюджета, но и на микроклимате внутри жилого пространства. Фанера осталась не покрыта никакими лакокрасочными материалами, чтобы не теряла свойств, да и сохранила свою приятную текстуру. Встроенную мебель и перегородки изготовили из того же материала. А вот в качестве напольного покрытия использовали натуральное дерево, только выбор пал на кедровые доски. Исключением стала лишь мокрая зона, в ванной уложили керамическую плитку как на пол, так и на стены в месте установки душевой кабины, и возле раковины.
Для отделки внутреннего пространства использовали экологически чистое натуральное дерево (Base Cabin).
Зона гостиной расположена у большого окна (Base Cabin). | Фото: livinginatiny.com.
Если говорить о планировке крошечного дома на колесах, то он спроектирован таким образом, чтобы максимально использовать каждый квадратный сантиметр имеющейся площади, создавая уютное и расслабляющее пространство, которое при этом очень функционально. Фактически крошечный домик состоит из четырех секций: гостиной, обеденной зоны, спальни и ванной комнаты. Гостиная находится у большого окна, а определена она узкими лавками, на которых попросту положили поролоновый матрас. Пространство же под ней выступает в роли полки для обуви и отсека для хранения больших сумок или вещей.
Кухонный уголок оснащен необходимым минимумом предметов, техники и оборудования (Base Cabin). | Фото: mensgear.net.
Спальная зона спрятана за кухней и ванной комнатой (Base Cabin). | Фото: elledecor.com.
Кухонный уголок стал функциональным разделителем между основным жилым пространством и спальной зоной. Стильный цвет мебельного гарнитура прекрасно гармонирует как с натуральными тонами фанеры, так и кухонным фартуком, имеющим никелевое покрытие. В небольшой кухне предусмотрен минимум, необходимый для приготовления вкусной домашней еды. Здесь имеется встроенная варочная панель, мойка, рабочая зона, тумбы для хранения, встроенный мини-холодильник и полочка для столовых приборов, которые придется прятать во время движения крошечного домика. В качестве обеденной зоны разработчики рекомендуют использовать складную мебель, хотя владельцы могут закрепить и стационарный стол или закрепить к стене откидную столешницу, в этом вопросе каждый волен делать так, как ему удобно.
Уютная спальня Base Cabin находится у большого треугольного окна.
Интерьер спальной зоны Base Cabin. | Фото: livinginatiny.com.
За кухней, соединенной с вместительным модулем, где спрятаны не только вещи, но и ванная комната, располагается спальня, оформление которой многим напомнит поход с ночевкой в палатке. А все из-за того, что форма самого пространства и окно сделаны в виде треугольника. Щедрое остекление торца домика, а также наличие потолочного люка на скошенной части крыши позволяет насладиться прекрасными видами на окружающий ландшафт, а также бесконечно любоваться небом, не покидая уютную постель. Дополнением к двуспальной кровати стали скрытые системы хранения под ней и встроенные в перегородку, а также полочка, которую, кстати, можно удлинить и использовать как рабочий стол. На глухие стены легко повесить ТВ-панель, фотографии или постеры (при надобности).
Ванная комната в крошечном доме на колесах Base Cabin. | Фото: allcadblocks.com.
Стильную ванную комнату можно считать, спрятанной в шкаф, но несмотря на это в ней есть все необходимое. Небольшая душевая кабина, раковина, встроенная во вместительную тумбу черного цвета, огромное круглое зеркало и биотуалет, который есть возможность заменить на полноценный смывной унитаз, если крошечный дом Base Cabin будет припаркован на специализированных площадках, в поселках или на приусадебном участке. Главной изюминкой этого пространства стало открывающееся потолочное окно, которое охватывает и спальную зону, так что прием водных процедур под мерцанием звезд его владельцам будет обеспечен.
Стоит отметить, что модель Base Cabin оснащена по принципу «подключи и живи», что позволяет обеспечивать жилое пространство электричеством, водой, канализацией от центральных систем жизнеобеспечения. Когда планируется стоянка вне сети, электропитание поступает от генератора или солнечных батарей, а небольшие баки с водой встроены в саму структуру домика.
Модель Base Cabin станет идеальным вариантом для романтических путешествий. | Фото: allcadblocks.com.
В заключение авторы Novate.ru хотели бы отметить, что разработчики компании Studio Edwards, выпустив модель Base Cabin, изучают возможность международной доставки, поскольку к ним поступает много запросов из-за рубежа. На данный момент австралийские любители кочевой жизни могут приобрести стильный крошечный домик «под ключ» за 99 990 долларов прямо на выставочной площадке компании. Хотя можно и сэкономить, выбрав базовую комплектацию (оболочку дома) за 59 990 дол., для самостоятельного оборудования. Остальным же желающим придется доплатить за доставку транспортной компании, которая возьмется привезти мобильный дом в нужную точку планеты.
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