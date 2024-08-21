Бытовые приёмы, которые неподготовленную хозяйку собьют с толку

Пыль на полках, жирные пятна на кухонной столешнице, известковый налет на смесителе – все это создает ощущение дискомфорта. Поэтому, чтобы квартира была уютной, дарила тепло и покой, очень важно поддерживать в ней порядок. Делимся полезными приемами, которые позволят добиться безупречной чистоты в доме.

Прием 1: Сода + вода = средство от засора труб

Прием 2: Сода + перекись водорода + средство для посуды = гель от желтых пятен на одежде

Прием 3: Хозяйственное мыло = средство от следов шоколада

Прием 4: Глицерин + вода = средство от пыли

Прием 5: Уксус = средство от пищевой моли

Прием 6: Газировка = средство для очистки решетки гриль

Прием 7: Кофе + марля = ароматизатор для шкафа

Прием 8: Чеснок + ткань = снотворное

Прием 9: Зубная паста + кока-кола = универсальное чистящее средство

Прокалите соду на сковороде.Заметили, что в кухонной мойке или в раковине в ванной стала плохо уходить вода? Значит, пришло время почистить трубы. Если под рукой не оказалось профессионального средства или вы не хотите пользоваться агрессивной бытовой химией, прибегните к помощи обычной пищевой соды.Насыпьте в сковороду 150 граммов соды, поставьте на плиту дождитесь, пока она нагреется, и хорошо прокалите до появления золотистого оттенка. После этого аккуратно влейте стакан воды и перемешайте. Вуаля! Эффективное средство для очистки труб готово! Залейте его в раковину, оставьте на три-четыре часа (а лучше на ночь), после чего промойте большим количеством горячей воды. Главное преимущество этого средства состоит в том, что оно полностью натуральное и безопасное, но при этом действует ничуть не хуже, чем магазинные экземпляры.Это средство отлично убирает следы от пота.Летом проблема желтых пятен от пота на одежде встает особенно остро. Иногда от них не может уберечь даже нанесение дезодоранта – неприятный запах он, конечно, блокирует, но вот предотвратить появление загрязнений, к сожалению, не может.Если вы заметили на любимой белой футболке или светлой рубашке некрасивые пятна, которые не исчезли даже после стирки, попробуйте вывести их с помощью следующего средства. Возьмите небольшую миску и смешайте в ней столовую ложку соды, небольшое количества моющего средства для посуды и перекиси водорода. Получившуюся кашицу нанесите на загрязненные участки и оставьте на полчаса. По истечении времени отправьте вещь в стиральную машину, выбрав нужный режим. Сода отлично справляется с жиром и белковыми пятнами, перекись является прекрасным отбеливателем, а моющее средство помогает все это смыть. Вот так легко и просто можно вернуть привлекательный внешний вид любимой вещи.Натрите хозяйственным мылом загрязненный участок.Давайте будем честными: все мы когда-то вымазывали одежду шоколадом. Батончик, мороженое или печенье в глазури, торт – кусочки этих сладостей периодически падают и, как назло, либо на джинсы, либо на платье, либо на футболку. Если вы столкнулись с такой ситуацией, не расстраивайтесь – проблему можно решить при помощи обычного хозяйственного мыла. Натрите им загрязненный участок и оставьте на 15-20 минут. По истечении времени тщательно промойте вещь под проточной водой, а затем постирайте. От шоколадных пятен не останется и следа!Добавьте немного глицерина в ведро с водойПыль на полах – вечная проблема. Особенно летом и в начале осени, когда окна практически круглосуточно стоят на проветривании. Чтобы не приходилось каждый день проводить влажную уборку, предлагаем сделать следующее: наберите в ведро воды, добавьте небольшое количество глицерина и помойте этим раствором полы. В данном случае глицерин создаст тонкую защитную пленку на поверхности, которая задержит пыль и не даст ей оседать.Смочите тряпку уксусом и протрите шкафчикПищевая моль довольно часто появляется в кухонных шкафчиках. Если вы заметили, что эта печальная участь не обошла вас стороной, самое время испытать средство, которое бывалые хозяйки используют для борьбы с вредителем. Речь идет об уксусе. Возьмите миску подходящего размера, разведите в ней один стакан уксуса и один стакан воды, после чего смочите в полученном растворе тряпку и протрите внутри кухонные шкафчики. Запах этого средства отпугнет моль раз и навсегда. Один или два раза в месяц можно проводить подобную уборку для профилактики. К тому же, это отличный вариант дезинфекции.Залейте газировкой грязную решетку.После пикника или посиделок с друзьями на даче совсем не хочется заниматься мытьем посуды. Иногда даже замачивать ее лень. Но если с жирными тарелками справится посудомойка, то решетку от гриля придется мыть собственными руками. А теперь представьте, сколько времени и сил придется потратить на то, чтобы отмыть нагар, если вы вспомните о ней лишь через пару дней? Впрочем, есть эффективное средство, которое позволит привести решетку в порядок за считанные минуты. Спойлер: натирать ее металлической губкой не придется.Положите решетку в пакет или миску, залейте любой газировкой (отлично подойдет кока-кола) и оставьте на полчаса. По истечении времени просто промойте ее под краном, и вы увидите, как кусочки жира и остатки еду отпадают просто от потока воды. В конце пройдитесь по решетке губкой с каплей средства для мытья посуды, прополощите под проточной водой и хорошо высушите.Заверните молотый кофе в марлю, чтобы получился мешочек.Добиться приятного запаха в шкафу помогут не только специальные саше. Сделать качественный ароматизатор вполне можно своими руками. Для этого перемелите зерна кофе в порошок, пересыпьте в специальные мешочек или марлю, а затем положите на полку с вещами. Кофе не только потрясающе пахнет, но также обладает абсорбирующими свойствами, благодаря чему нейтрализует неприятные запахи, вроде затхлости.Положите несколько зубчиков чеснока под подушку и включите увлажнительЕсли вы заметили, что в последнее время долго засыпаете, а сон тревожный и неспокойный, не торопитесь пить снотворное или успокаивающие чаи. Для начала испытайте следующий способ: очистите чеснок от шелухи, нарежьте его на кусочки, заверните в ткань и положите под подушку. После этого можете ложиться в кровать. Чеснок выделяет эфирные масла, которые способствуют расслаблению и снижению стресса.Также советуем включить увлажнитель. Он не позволит слизистым пересыхать, сделает дыхание более комфортным. Эти два средства в тандеме помогут снять напряжения и создать благоприятную обстановку для сна. В общем, спать будете, словно младенец.Смешайте газировку с зубной пастой.Делимся с вами простым рецептом универсального чистящего средства, с помощью которого можно будет привести в порядок большинство поверхностей в квартире. Налейте в миску стакан кока-колы и добавьте две столовых ложки зубной пасты. Хорошо размешайте и используйте в процессе уборки.В состав зубной пасты входят абразивные частицы, которые с легкостью устраняют загрязнения, а кислотность кока-колы позволяет эффективно расщеплять жир и грязь. В дуэте они создают отличное чистящее средство для всего.Благодаря этим простым, но эффективным советам вы сможете сделать процесс уборки приятным и менее трудоемким, чем всегда. Но самое лучшее, что любое из вышеупомянутых средств вы можете найти в своем доме. Они полностью натуральные, безопасные и бюджетные, что лишь на руку хозяйкам.