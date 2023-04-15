Сентинельцы — злые первобытные люди XXI века

И если племя тасадай — грандиозная выдумка XX века, то сентинельцы — реальные люди из прошлого. Учёные убеждены, что туземцы живут в полной изоляции почти 60 тысяч лет. Вся информация, которую удалось собрать о племени, досталась исследователям с огромным трудом.
Самое дикое племя в мире
Сентинельцы — единственное племя, которое не меняло своего быта с каменного века. По сути туземцы — живой памятник истории цивилизации. Однако есть одно «но». Изучить этот памятник практически невозможно. Сентинельцы никого не пускают на остров. Они не боятся вертолётов и смело забрасывают их стрелами и копьями. Многочисленные попытки учёных объяснить туземцам мирные намерения закончились ничем. Несколько раз исследователям грозила смерть. Нескольких незваных гостей сентинельцы даже убили и похоронили на своём острове.
Очевидно, 60 тысяч лет без контакта с внешним миром воспринимаются туземцами как подарок. Они не знают, каких технологических высот достигло человечество. Вместе с тем, Северный Сентинельский остров в прямом смысле окружён цивилизацией: слева — Индия, справа — Тайланд, а внизу — Индонезия. На континенте, отделённом от острова Бенгальским проливом, давно уже пользуются электричеством. А сентинельцы не умеют даже разводить огонь. Вместо этого они сохраняют тлеющие головешки в глиняных горшках. Соответственно, ни о земледелии, ни о металлообработке речи быть не может. Сентинельцы прочно застряли в каменном веке.
Однако туземцы своей агрессией предотвратили собственное вымирание. В конце XX века исследователи открыли множество островов с неизвестными доселе народами. Например, на Адаманских островах жило племя джарава. В девяностых годах туземцы пошли на контакт с белыми людьми. В результате каждый второй житель племени стал наркоманом. Выяснилось, что туристы и исследователи пронесли на острова сигареты и вещества, к которым природной устойчивости у туземцев не было. Впрочем, как и к вирусам, которые также приехали с учёными. Таким образом, сентинельцы с определённой стороны ведут себя разумно.
Опасный и загадочный остров сентинельцев
Несмотря на агрессивный настрой туземцев, учёные неоднократно пытались установить контакт. Ни одна попытка не увенчалась успехом. В 1974 году град стрел посыпался на съёмочную группу National Geografic. Туземцы даже не стали разбираться в ситуации. В итоге тяжёлое ранение получил оператор.
За 14 лет до этого с сентинельцами уже пытались установить контакт. Тогда исследователи предприняли трогательную попытку подружиться с независимыми туземцами. Учёные подплыли на лодке к берегу. Конечно, их встретили местные жители. В тот момент, когда судно оказалось на расстоянии выстрела, на головы исследователей посыпались стрелы. Но и это не остановило учёных. В конце концов они достигли прибрежной зоны и оставили туземцам щедрые дары: кокосы, вёдра из пластика, металлическую посуду, живую свинью и куклу. После этого белые люди отплыли на безопасное расстояние. Распорядились дарами сентинельцы по-своему. Куклу похоронили. Свинью убили, но не съели, а тоже похоронили. Красные вёдра забрали, к зелёным не притронулись. Кокосы съели, но не догадались их посадить. Такая непосредственность привела учёных в восторг. Однако на территорию острова туземцы щедрых гостей всё равно не пустили.
В 2001 году учёным удалось провести условную перепись населения. Точнее, удалённую. Понаблюдав за туземцами издалека, исследователи установили, что на острове живёт около 40 человек. Но учёные настаивают, что цифра неточная. На самом деле, на острове вполне может благополучно жить более пяти сотен аборигенов. Провести точную перепись невозможно. Как только к берегу подходит лодка, в неё летят копья и стрелы.
Более того, сентинельцы бесстрашно защищают свои владения и от «железных птиц». В 2004 году по дну Индийского океана прокатилось мощное землетрясение. Для того, чтобы оценить ущерб, власти послали вертолёт к берегам Сентинельского острова. Туземцы не только не испугались, но и пытались сбить вертолёт деревянными копьями. Естественно, гуманитарную или медицинскую помощь тогда оказать не удалось. До сих пор не известно, как на коренном населении сказалось землетрясение.
Однако не все визиты к сентинельцам заканчиваются без жертв. В 2006 году от острых стрел туземцев погибли два рыбака. Лодка с людьми сбилась с курса и в итоге слишком близко подплыла к острову. Местное население не стало разбираться. Тела рыбаков властям забрать не удалось. Сентинельцы похоронили их в неглубоких ямах прямо на пляже. В 2018 году стрела настигла и американского миссионера Джона Аллена Чау. Молодой человек приплыл на остров с благой, как он думал, целью — подарить местным христианство. В ответ туземцы также открыли огонь из луков. На самом деле Чо даже не успел донести до сентинельцев свои намерения. Туземцы не идут на контакт ни с безоружными людьми, ни с военными.
Чем живёт дикое племя сентинельцев?
Племя живёт на довольно большой территории. Площадь острова составляет около 72 квадратных километров. При этом туземцам доступна рыбная ловля, сбор диких растений и трав. Таким образом реальная численность населения может значительно превосходить подсчёты удалённой переписи.
У сентинельцев нет сельского хозяйства. Кроме того, сырья для изготовления металлических изделий на острове нет. Однако туземцы очень умело обращаются с трофеями, которые приносит прибой. Например, в конце XX века рядом с островом на мель сели два грузовых судна. В результате туземцы добыли множество разнообразных металлических предметов. Обнаруженные приспособления они перековали или заточили, чем вызвали у исследователей удивление. Известно, что туземцы используют стрелы трёх разных видов. Одни — для рыбалки, другие — для охоты. Есть у сентинельцев специальные наконечники для предупредительных выстрелов, с затупленными остриями.
Культура и быт туземцев до сих пор остаются загадкой. О языке и используемом алфавите вообще ничего не известно. Их жилища представляют собой лачуги без пола и стен, с крышами из крупных листьев. В этих хижинах аборигены живут семьями по четыре человека. Вдобавок встречаются и общие «дома» сразу на несколько семей.
Неоднократно учёные пытались подобраться к туземцам по суше. Исследователи оставляли подарки и прятались в укрытие. Сентинельцы с любопытством исследовали новые предметы, но, как только замечали белых людей, угрожающе поднимали в воздух копья. Туземцы не хотят ни сотрудничать, ни дружить. В конце концов индийское правительство запретило посещать Сентинельский остров. Сегодня акватория острова охраняется. Любая попытка установить контакт с туземцами — уголовное преступление. Правительство в первую очередь озабочено здоровьем коренного населения. Ведь любой вирус или патоген, принесённый с материка, может вызвать эпидемию на острове.
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