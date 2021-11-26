Впечатляющие модели пальто из одного куска ткани

Быть красивой и стильной хочется всегда — и зимой, и летом, и весной, и осенью. Поэтому нужно время позаботиться о новом пальто. предлагаем вам несколько простых вариантов пальто, которые можно сшить за один вечер. Несколько простых, но интересных вариантов пальто!

Как сшить пальто

Для этого покупаем подходящую, понравившуюся ткань. Лучше, чтобы ткань была шерстяная двухсторонняя (кашемировая, полушерстяная), это значит красиво и эффектно выглядела как с лицевой, так и с изнаночной стороны, потому что наше пальто будет без подкладки.

Без выкройки мы сможем сшить простые фасоны пальто, без вытачек, складочек, без сильного прилегания к фигуре — самое простое, это пальто прямого силуэта с цельнокроенными рукавами. Выкройка схематичная, поэтому длину рукавов и пальто определяйте самостоятельно.

Для такого пальто нам надо знать только обхват бедер и шеи, ширину плеча, длину рукава и изделия. Прямоугольники спинки и полочек пальто — по ширине равны полуобхвату бедер плюс три — пять сантиметров на свободу облегания (на сколько вы хотите этой свободы столько и прибавьте).

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Чтобы построить цельнокроенный рукав — от горловины отмеряем ширину плеча плюс длину рукава. Воротник-стойку сделать просто, надо взять полосу ткани по длине равной горловине пальто и желаемой ширины (высоты стойки).

Боковые швы прострачиваем на шв. машинке, обрабатываем и втачиваем воротник стойку, подгибаем низ рукавов и низ пальто. Для того, чтобы сделать застежку (пуговицы, пряжки), надо обработать борта полочек (подогнут на изнаночную сторону и прострочить или обработать тесьмой. Можно оставить пальто без застежек, но тогда из остатков ткани

сделать пояс.

Пальто накидка или пончо сшить совсем легко, тут не надо особых навыков и мерок.

Накидка, это кусок ткани с обработанными краями, желаемой длины и ширины. Накидка может быть прямоугольная или круглая, совсем без воротника или с капюшоном — на ваш вкус.

Пальто накидка

Как видим пальто крайне простое. Главное ширина должна быть не меньше и не больше длины руки, а высоту можно варьировать, исходя из длины изделия, которую в конечном счёте желаете получить.

Следует помнить, что ткань не должна быть слишком плотной, чтобы можно было её закинуть через плечо.

Также после вырезания изделия, необходимо полностью сделать окантовку всех краёв.

Предлагаем ещё на выбор несколько выкроек, которые настолько просты, что не требуют каких-либо пояснений.

Пальто кейп

Как будет смотреться такое пальто из другой ткани

Похожая модель с воротником

С воротником стойкой

Удлиненный вариант пальто

Очень понравилось пальто пончо. Такое пальто идет практически всем, можно носить с пояском и без.

Варианты исполнения пальто-пончо

Вариант для ребенка

Мастер-класс: как сшить пальто пончо своими руками

Итак, чтобы сшить пальто пончо вам понадобится:

теплый шарф или тонкий плед;

ножницы;

нитки;

тарелка;

мелок;

иголки для шитья;

швейная машина;

метр;

большая линейка.

Исходный материал сложите пополам, как показано на фото.

Метром отмерьте и отметьте мелком центр конструкции. К полученной линии приложите в верхней части плоскую тарелку так, чтобы ее половина находилась на ткани. Разрежьте верхнюю часть сложенного пледа до тарелки обведите ее мелом, вырежьте полукруг.

Вставьте на швейной машине зигзагообразную строчку.

Вы можете использовать обычный оверлок. Здесь все будет зависеть от исходной ткани. Обработайте края изделия.

Край изделия загните и сколите швейными иголками, после прострочите. Для этого можно использовать декоративный шов.

Отмеряйте и отложите на ткани метки вашей талии, и места где вы будете делать прорези под пояс. Сделайте надрезы. Обработайте края петли на машинке или вручную. Спинку при этом не трогайте.

Ваше самодельное пальто пончо готово. Наденьте его на себя, проденьте пояс через прорези. Впереди изделие будет приталенным, а спинка останется свободной. Если вы хотите чтобы края пончо у шеи закрывались, приколите край их брошью.