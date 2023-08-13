15 стран с самой высокой продолжительностью жизни в мире

Японцы - самые здоровые люди на планете.
Благодаря развитию современной медицины продолжительность жизни людей постоянно растёт. Комплексные программы здравоохранения, принятые в разных странах, информация о правильном питании и здоровом образе жизни, инновационные методы физиотерапии и принципиально новые лекарственные препараты – всё это делает своё дело. В нашем обзоре мы расскажет о том, где же в мире люди живут дольше всего.
1. Люксембург
В Люксембурге стабильность и спорт в почете.
81,33 года
Граждане одного из самых маленьких государств в Европе имеют одну из самых высоких продолжительностей жизни в мире. Также Люксембург примечателен тем, что в нем продается самое большое количество алкоголя в Европе на душу населения (хотя эти цифры искажены за большого количества иностранцев, которые приезжают в страну, чтобы купить алкоголь).
2. Республика Корея
Половина из 51 млн корейцев живет в регионе Сеула.
81,43 года
Республика Корея (Южная Корея) акцентирует свое внимание на здоровье своих граждан даже больше, чем часть западного мира. Несмотря на то, что корейцы живут долго, они сталкиваются с серьезной и все более возрастающей проблемой загрязнения окружающей среды и урбанизации. Почти половина из всех 51 млн корейцев живет в столичном регионе Сеула. Кроме того, все большую озабоченность в Южной Корее вызывает психическое здоровье, поскольку в стране зафиксирован самый высокий уровень самоубийств в промышленно развитых странах (26 смертей на 100 000 жителей).
3. Новая Зеландия
Новая Зеландия - одно из самых удобных мест для проживания на Земле.
81,56 года
Новая Зеландия является раем для любого искателя приключений. Благодаря выдающемуся разнообразию животных, а также уникальному климату, Новая Зеландия - одно из самых удобных мест для проживания на Земле. Спокойный и степенный образ жизни в этой стране стал знаменит по всему миру.
4. Канада
Канада является одной из самых популярных стран среди иммигрантов.
81,78 года
Одна из наиболее развитых стран на планете, Канада также является одной из самых популярных среди иммигрантов. При этом Канада является также наиболее образованной в мире страной — более половины взрослых (51%) имеют, по меньшей мере, степень бакалавра. Несмотря на огромное количество иммигрантов, которые каждый год приезжают в страну (Канада принимает 10% мировых беженцев ежегодно) цифры продолжительности жизни не снижаются настолько, как этого можно было бы ожидать.
5. Франция
Французы известны как одни из самых здоровых людей в мире.
81,84 года
Французы известны как одни из самых здоровых людей в мире. Сочетание здорового средиземноморского рациона питания, одной из лучших систем здравоохранения в мире, а также хорошего качества жизни помогает французам доживать в среднем до возраста в 81,84 года. Также интересно, что во Франции наблюдается одно из самых больших расхождений между сроком жизни мужчин и женщин: средняя французская женщина живет на шесть лет дольше, чем средний французский мужчина.
6. Швеция
В рацион шведов входит много рыбы и ягод.
81,93 года
Во всей Скандинавии средняя продолжительность жизни составляет более 80 лет — это один из самых здоровых регионов мира. Рекордсменом же в Скандинавии является Швеция, в которой очень высокое качество воды, а также низкий уровень загрязнения воздуха. Немаловажным фактором является также то, что в рацион шведов входит много рыбы и ягод, что снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.
7. Израиль
Генетически смешанное население Израиля помогает увеличить продолжительность жизни в этой стране.
82,07 года
Некоторые ученые считают, что генетически смешанное население Израиля помогает продлить продолжительность жизни в этой стране. Также у израильтян намного более прочные связи со своими семьями и сообществами, чем во многих других странах.
8. Австралия
Сокращение уровня курения и высокая грамотность австралийцев способствуют увеличению продолжительности жизни.
82,09 года
Несмотря на многочисленные проблемы Австралии – неуклонно растущий показатель ожирения, а также самый высокий в мире показатель распространенности рака кожи - австралийцы в среднем доживают до 82,09 лет. Одними из основных причин этого являются программа по сокращению уровня курения в стране, а также высокая грамотность австралийцев.
9. Испания
Средиземноморский рацион и благоприятный климат.
82,27 года
Испанцы живут долго во многом благодаря своему средиземноморскому рациону и благоприятному климату. Также в Испании один из самых низких в мире уровень самоубийств.
10. Исландия
Уникальный климат, эффективная система здравоохранения и много свежей рыбы.
82,3 года
Исландцы могут поблагодарить за долголетие свой уникальный климат, эффективную систему здравоохранения и огромное количество свежей рыбы в своем рационе. При этом исландцы живут в одной из наименее загрязненных стран на Земле. В Исландии на полную используется геотермальная энергия, а местные жители получают горячую воду прямо из горячих источников острова.
11. Сингапур
Сингапур является единственным островным городом-государством в мире.
82,64 года
Большинство жителей Сингапура (который является единственным островным городом-государством в мире) живут более 82 лет. Во многом это происходит благодаря правительству, которое жестко регулирует количество автомобилей на дорогах, а также ввело комплексную систему здравоохранения, акцентированную на профилактику хронических болезней.
12. Швейцария
Высокие доходы, чистый воздух и счастливые люди.
82,66 года
В альпийском раю, Швейцарии высокие доходы, чистый воздух и счастливые люди. Одной из основных причин, почему швейцарцы живут так долго, является то, что Швейцария — лидер в инвестировании в сферы здравоохранения, развития талантов и образования своих граждан. В сочетании с низким уровнем преступности и сильной социальной сплоченностью, это дает потрясающие результаты.
13. Италия
Италия занимает третье место по продолжительности жизни в мире.
82,84 года
Столь высокое место итальянцев в списке — загадка, поскольку в этой стране не столь уже хорошее здравоохранение, а также более низкие доходы, чем у других стран из перечня. Тем не менее, Италия занимает третье место по продолжительности жизни в мире. Помимо ранее упоминаемой средиземноморской диеты и прекрасного умеренного климата, в Италии уже давно было более сплоченное сообщество, чем у большинства других стран.
14. Япония
Японцы - самые здоровые люди на планете.
83,3 года
Некоторые исследователи называют японцев самыми здоровыми людьми на планете. Также страна славится количеством долгожителей (людей возрастом более 100 лет) на душу населения: 34,85 на 100 000. Наибольшее количество долгожителей живет на острове Окинава, где в пищу употребяют много водорослей.
15. Гонконг
Кантонская диета, упражнения тай-чи и маджонг.
83,73 года
С одной стороны, странно, что на первом месте расположились жители Гонконга, поскольку именно здесь очень маленькая жилплощадь на одного человека, а также постоянный стресс на работе. Но кантонская диета, упражнения тай-чи (которым занимаются почти все), а также стимулирующий мозг маджонг привели к тому, что живут в Гонконге в среднем 84 года.
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