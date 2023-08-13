15 стран с самой высокой продолжительностью жизни в мире

Японцы - самые здоровые люди на планете.

1. Люксембург

В Люксембурге стабильность и спорт в почете.

2. Республика Корея

Половина из 51 млн корейцев живет в регионе Сеула.







3. Новая Зеландия

Новая Зеландия - одно из самых удобных мест для проживания на Земле.

4. Канада

Канада является одной из самых популярных стран среди иммигрантов.

5. Франция

Французы известны как одни из самых здоровых людей в мире.

6. Швеция

В рацион шведов входит много рыбы и ягод.

7. Израиль

Генетически смешанное население Израиля помогает увеличить продолжительность жизни в этой стране.

8. Австралия

Сокращение уровня курения и высокая грамотность австралийцев способствуют увеличению продолжительности жизни.

9. Испания

Средиземноморский рацион и благоприятный климат.

10. Исландия

Уникальный климат, эффективная система здравоохранения и много свежей рыбы.

11. Сингапур

Сингапур является единственным островным городом-государством в мире.

12. Швейцария

Высокие доходы, чистый воздух и счастливые люди.

13. Италия

Италия занимает третье место по продолжительности жизни в мире.

14. Япония

Японцы - самые здоровые люди на планете.

15. Гонконг

Кантонская диета, упражнения тай-чи и маджонг.