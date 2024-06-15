Скорбная участь «белых вдов», или почему индийские женщины лелеют мужей.

Институт брака и патриархальные традиции

Ранние браки и сегодня распространены в Индии.

«Белые вдовы» - кто они

В Индии стать вдовой может даже девочка.

Белые вдовы в Индии приравниваются к прокажённым.

Обряд сати

Обряд сати - одна из самых важных индийских традиций.

Священный город Вриндаван – город вдов

Священный город Вриндаван – город вдов.

Обитательницы ашрама в Вриндаване.

Одна из обитательниц ашрама.

За долгие годы скитаний эти женщины разучились улыбаться.

Праздник холи в городе Вриндаван.

Белая вдова, лежащая на лепестках роз, во время праздника холи.

Белые вдовы - женщины, для которых