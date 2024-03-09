9 бытовых хитростей, которые срочно нужно записать, чтобы не забыть

Одни хозяйки любят проводить время на кухне, другие считают это сущим наказанием, а третьи просто на автомате выполняют свои обязанности. Как бы то ни было, всем хочется, чтобы на кухне царила чистота, блюда получались вкусными, а продукты дольше хранились в холодильнике.



Делимся несколькими хитрыми приемами, которые помогут исполнить эти желания.



Прием 1: Избавьтесь от нагара на сковороде с помощью соды

Прием 2: Предотвратите появление плесени в томатной пасте с помощью горчицы

Прием 3: Не разогревайте еду в квадратных контейнерах

Прием 4: Укрепите стенки стаканов с помощью кипятка

Прием 5: Натирайте сыр на терке, смазанной сливочным маслом

Прием 6: Проверьте температуру в духовке с помощью сахара

Прием 7: Боритесь с жучками в муке с помощью фольги

Прием 8: Увеличьте срок хранения молока с помощью соли

Прием 9: Почистите кухню с помощью разрыхлителя

Сковороду удобно чистить специальной щеткой.Если речь идет о посуде, сковорода, пожалуй, является одной их самых сложных в уборке. Возникает ощущение, что жир, нагар и прочие загрязнения просто намертво въедаются в дно и стенки посуды, и справиться с ними не может даже металлическая губка в компании бытовой химии. Но не стоит отчаиваться. Есть способ, который поможет в два счета очистить сковороду.Налейте в нее стакан воды, добавьте чайную ложку соли, поставьте на плиту и дождитесь, пока жидкость закипит. После этого выключите огонь и оставьте сковороду на 20-30 минут, чтобы раствор подействовал максимально эффективно. По истечении времени нагар получится легко оттереть с помощью обычной губки и средства для мытья посуды.Смажьте горчицей крышку от банки с томатной пастой.А как часто вы покупаете большую банку с томатной пастой в надежде, что будете использовать ее для приготовления различных соусов и первых блюд, а потом просто забываете о ней после первого же применения? Уверены, такая ситуация происходила не раз и не два. В целом, здесь нет ничего страшного, если вы знаете, как предотвратить появление плесени в томатной пасте. Не знаете? Тогда обязательно воспользуйтесь нашими лайфхаками.Итак, первый вариант – смазать крышку от банки, в которой хранится паста, тонким слоем горчицы с внутренней стороны. Продукт обладает антимикробными свойствами, поэтому плесень появляться не будет. Второй вариант – разложить пасту в формочки для льда или маленькие зип-пакеты и отправить в морозилку. Так она сможет храниться несколько месяцев.В квадратных контейнерах еда хуже прогреваетсяКазалось бы, какая разница, в каких контейнерах разогревать еду? Оказывается, разница есть. Важно учитывать не только материал, из которого они сделаны, но также форму. Попробуйте провести эксперимент: сначала разогрейте гарнир в квадратном контейнере, а затем в круглом. В первом случае еда получится сухой, так как наличие углов в емкости приведет к неравномерному прогреванию и пересушиванию боковых частей блюда. А вот во втором случае гарнир будет идеальным, будто вы его только что приготовили.Прокипятите стаканы в кастрюле.Очень обидно, когда новые стаканы разбиваются уже после первого застолья. Одно неловкое движение, и вот уже по всей кухне разлетаются осколки от упавшего на пол бокала. Если вы не планируете каждый месяц покупать новый комплект стаканов, проведите ряд профилактических мер, которые помогут укрепить посуду.Возьмите большую кастрюлю, налейте в нее воды, погрузите туда бокалы и поставьте на плиту. Постепенно доведите жидкость до кипения, после чего выключите огонь и дайте посуде остыть. Такой простой лайфхак поможет укрепить стенки бокалом, сделает их более прочными и устойчивыми к различного рода ударам. Конечно, если стакан упадет с высоты барной стойки на плитку, его уже ничего не спасет, но легкие удары после «водного закаливания» он с легкостью сможет выдержать.Сначала смажьте терку маслом, а затем натрите сырТертый сыр является украшением и вкусным дополнением многих блюд, начиная от салатов, и заканчивая запеканками. Некоторые хозяйки покупают в магазине уже измельченный продукт и просто посыпают им свои блюда. Но большинство все-таки натирают сыр самостоятельно, чтобы точно быть уверенным в его качестве.Если вы входите во вторую категорию хозяек, вам наверняка понадобится следующая хитрость. Перед тем, как измельчать продукт, смажьте терку кусочком сливочного масла. Таким образом, вы убьете сразу несколько зайцев: существенно облегчите себе процесс натирания сыра, предотвратите его склеивание, а также без труда сможете отмыть терку обычной влажной губкой.Сахар тает при температуре 190 градусов.Чтобы проверить, разогрелась ли сковорода, мы капаем на нее воду – все просто и понятно. Но как понять, что набралась ли нужная температура в духовке? Отлично, если она оснащена специальным термометром – тогда вы без проблем сможете увидеть количество градусов. А если нет?В этом случае положите на противень небольшое количество сахара, поставьте его в духовку и установите температуру 190 градусов. Если сахар начал плавиться, значит, температура составляет 190 градусов и выше. Это простой и надежный способ понять, что духовка хорошо разогрелась, и вы можете отправлять туда мясо, рыбу или выпечку. И не нужны никакие термометры!Положите в упаковку с мукой несколько шариков из фольгиЕще одна распространенная проблема, которая возникает на кухне – появление жучков в открытой пачке с мукой. Согласитесь, это явление относится к числу малоприятных, поэтому необходимо всячески его избегать. Для профилактики положите в упаковку с мукой несколько шариков, скатанных из фольги. Не совсем понятно, как это работает, но жучки перестают «заглядывать на огонек», и мука остается в целости и сохранности. Кстати, хранить ее лучше не в открытой упаковке, а в герметичной банке или контейнере – тогда проблем с насекомыми точно не будет.На заметку: А если вы хотите уберечь от вредителей не только муку, но и крупы, положите в открытые пачки по лавровому листу. В его составе содержатся эфирные масла, запах которых отпугивает жучков. Однако не стоит класть лавр в манку – это может испортить ее вкус.Посолите молоко в бутылке.С молоком ситуация примерно такая же, как и с томатной пастой. Мы покупаем большой пакет с уверенностью в том, что через пару дней он уже будет пустой, а по факту забываем о нем, и достаем молоко из холодильника уже когда оно прокисло.Увеличить срок годности продукта поможет обычная соль. Она помогает контролировать развитие бактерий в молоке, а потому оно дольше остается свежим и вкусным. Будет достаточно маленькой щепотки. И не переживайте – это количество никак не повлияет на вкус молока и блюд с его «участием».Разведите разрыхлитель в воде.Если готовку еще как-то можно полюбить, то уборку на кухне вряд ли. Особенно, когда вы жарите мясо или чебуреки и жирные капли разлетаются по всей комнате. Не успеваешь оглянуться, как столешница, дверцы шкафчиков и даже посуда, которая стояла в непосредственной близости к плите, становятся грязными.Хорошо, если есть время и силы сразу привести все в порядок. Но чаще всего уборка переносится на следующий день, и жир успевает намертво въесться в поверхность. В этом случае советуем взять пакетик с разрыхлителем, растворить его в воде, чтобы получилась кашица, и с помощью губки протереть им загрязненные участки. Вот увидите – от пятен не останется даже следа, и кухня засияет идеальной чистотой.