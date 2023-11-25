Важные секреты McDonald`s, о которых сотрудники никогда не расскажут посетителям

Мифы о McDonald`s: безопасно ли есть в ресторанах фастфуда?
«Пара-па-па-пам, вот что я люблю!» - эта незатейливая музыкальная заставка крутится в голове у каждого, кто хоть раз был в McDonald`s. Поклонников фастфуда в мире с каждым годом становится все больше, и причину этого назвать несложно. У сети быстрого питания есть свои приемы, как поймать на крючок потребителя и влюбить его в гамбургеры, кока-колу и картошку фри.
О таких трюках сотрудники сети ни за что не расскажут, ведь никому не хочется признаваться в манипулировании посетителями. Но при этом посмотрите, какие очереди выстраиваются к отнюдь не свободным кассам, и задумайтесь, так ли уж безобидна та еда, которую предлагают наивным посетителям.
1. Мясо – не огонь
Котлета в бургере кажется приготовленной на гриле.
Кто из нас не смотрел с вожделением на ароматную котлетку с темными полосками от решетки-гриль на боках? Воображение рисует свежайшее мясо, которое подают, что называется, с пылу с жару. Но на самом деле это не так. Котлеты доставляют в ресторан в состоянии глубокой заморозки, рисунок «гриль» наносят еще на фабрике, а добавленные ароматизаторы подключают наше обоняние, и вот уже кажется, что мы чувствуем запах бургера «с дымком».
Приготовление котлет на фабрике в McDonald`s
2. Яичница не только из яиц
Яичница в McDonald`s не только из яиц.
Маркетологи McDonald`s следуют модным нынче тенденциям здорового питания. В меню можно найти не только бутерброды и картофель, но и, казалось бы, безобидную яичницу. И правда, что может быть не так с глазуньей? На самом деле, помимо непосредственно яйца, в нее добавляют глицерин, диметилдиоксан (это одна из форм силикона!) и пищевая добавка Е552. Перед тем, как в очередной раз взять яичницу в McDonald`s, подумайте дважды, действительно ли вам нужны все эти добавки?
3. Салат калорийнее чизбургера
Калорийный салат из McDonald`s.
Если вы на диете, то заходить в McDonald`s категорически запрещено. И даже не думайте успокоить себя тем, что перекусите овощным салатом, ни один грамм которого не отложится на вашей талии. Листья салата чаще всего обрабатывают пропиленгликолем, так что о свежести продукта можно забыть. Кроме того, в салаты щедро добавляют соусы, калорийность которых очень высока, а о составе зачастую не знают даже сотрудники.
4. Средний на самом деле большой
Различные порции в McDonald`s.
Каждая компания стремится к тому, чтобы увеличить обороты, но как подтолкнуть покупателей к тому, чтобы тратить все больше на те же самые продукты? Просто расширить линейку товаров, при этом добавить размер порции XXL. Супер-большой и экстра-большой стакан звучит очень солидно, а средний в этом случае – в самый раз (вдруг маленького будет мало?). Горькая правда в том, что маркировка «маленький» досталась средней таре, а «средний», в свою очередь, - большой. Возьмите на заметку и в следующий раз не дайте обвести себя вокруг пальца: быть может, маленький стакан Coca-Cola – как раз то, что вам нужно.
5. БикМак – проднабор, от которого невозможно отказаться
БигМак - предложение, от которого невозможно отказаться.
Сравните прайс на продукты по отдельности и в наборе, конечно же, лучше взять все и сразу. А еще – дополнить это десертом, кофе, парой-тройкой соусов на выбор. Известно: когда кассир напрямую спрашивает о том, попробуете ли вы новинку, то сказать решительное «нет» практически невозможно. В результате большинство посетителей набирает гораздо больше, чем может осилить, или, по крайней мере, чем им действительно нужно для того, чтобы насытиться. Да и вопросы персонала составлены правильно, никогда в вопросах вы не услышите частицу «не». «Попробуете? Желаете? Возьмете?» - именно эти слова-магниты притягивают ваше внимание, программируя положительный ответ.
6. Теория кетчупа и горчицы
Теория горчицы и кетчупа в действии.
Теория кетчупа и горчицы – это не абсурдный сон голодного ученого, а вполне продуманный ход маркетологов. Красный и желтый цвета вызывают у людей подсознательное желание перекусить, так что вполне логично, что для фирменного оформления McDonald`s были выбраны именно они. Кстати, присмотритесь и к другим сетям быстрого питания, например, ко всемирно известной куриной сети KFC, тут также предпочтение отдали красному цвету.
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