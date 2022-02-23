«Титаник»: как создавался самый кассовый фильм XX века

Кадр из к/ф «Титаник» (1997). | Фото: zwalls.ru.
«Титаник» считается одним из самых успешных фильмов в кинематографе. Почти 20 лет поклонники переживают историю любви главных героев Джека и Роуз, происходившую на фоне легендарного кораблекрушения, раз за разом пересматривая киноленту. Но не все знают, съёмки «Титаника» были сами по себе увлекательным приключением. В этом обзоре самые интересные факты о создании фильма, ставшего самым кассовым в ХХ веке.
Макет «Титаника». | Фото: interesnoznat.com.
На создание фильма «Титаник» ушло больше денег, чем на строительство реального корабля в начале ХХ века. Расходы на съемки составили 200 миллионов долларов, в то время как стоимость «Титаника» исчислялась в 7,5 млн долларов, что эквивалентно сегодняшним $ 150 млн.
Роль Джека Доусона могла достаться Мэттью МакКонахи. | Фото: coolday.today.
Представители киностудии 20th Century Fox на роль главного героя Джека Доусона рассматривали кандидатуры таких актеров, как Мэттью МакКонахи, Том Круз, Бред Питт, но режиссер картины Джеймс Кэмерон настоял на Леонардо Ди Каприо. Роль Розы вполне могла бы отойти Гвинет Пэлтроу.
Актриса Глория Стюард - исполнительница роли постаревшей Роуз. | Фото: kinokritik.com.
Актриса Глория Стюард была единственным человеком на съемочной площадке, кто жил во время реального кораблекрушения «Титаника». Женщина родилась в 1910 году. Глории Стюард досталась роль постаревшей Роуз. По фильму Роуз уже исполнился 101 год, а самой актрисе было только 86 лет. Она не раз подчеркивала, что недовольна гримерами, которые «состаривали» ее еще больше.
У макета «Титаника» не было носа. | Фото: kykyryzo.ru.
У модели «Титаника» в натуральную величину, созданного для фильма, не было носа. Он появлялся за счет компьютерной графики. Когда режиссеру сказали, во сколько обошлись спецэффекты с недостающим носом корабля, он возмутился: «Лучше бы мы его построили!»
Кейт Уинслет на самом деле рисовал Джеймс Кэмерон. | Фото: s.libertaddigital.com.
Знаменитый рисунок Роуз на самом деле был сделан Джеймсом Кэмероном. В кадре показаны именно его руки. Кстати, остальные рисунки из папки главного героя тоже выполнены режиссером фильма. Единственный нюанс: Кэмерон – левша, в Ди Каприо – правша. Во время монтажа кадры пришлось зеркально инвертировать.
Кадр из к/ф «Титаник» (1997). | Фото: s020.radikal.ru
Во время сцены, где Роуз решает прыгать с корабля, Джек берет ее за руку. Оператор так подсветил руку актрисы, что стали видны волоски на коже. Режиссер тут же остановил съемки и отправил Кейт Уинслет к визажистам. Как вспоминает сама актриса, ей поспешно побрили руки одноразовым станком. Она чувствовала себя ужасно неловко.
Во время съемок в воде Кейт Уинслет заработала воспаление легких. | Фото: art-assorty.ru.
Во время съемок в воде Кейт Уинслет была единственная, кто отказался от гидрокостюма. В итоге актриса заработала пневмонию.
На волосах актеров обледенение создавали специальным порошком и воском. | Фото: soosyo.com.
Для того, чтобы актеры выглядели в кадре замерзшими с обледеневшими волосами, их присыпали специальным порошком, который при соприкосновении с водой кристаллизовался. Для того же эффекта на одежде использовали воск.
На борту корабля находился мужчина с таким же именем, что и главный герой фильма. | Фото: 4.bp.blogspot.com.
Занимаясь написанием сценария, Джеймс Кэмерон давал всем действующим лицам вымышленные имена. Уже после выхода фильма режиссер узнал, что на борту настоящего «Титаника» находился человек с именем Дж. Доусон. Он был похоронен, как и другие жертвы крушения, на кладбище в Новой Шотландии. Его могила под номером 227 самая посещаемая туристами и фанатами фильма.
Кадр из к/ф «Титаник» (1997). Сцена затопления. | Фото: startfilm.ru.
Сцену с затоплением холла корабля сняли с одного дубля. Дело в том, что все происходило по-настоящему, и команда должна была справиться с первого раза. После этого вся мебель и декорации были безнадежно испорчены.
В 2012 году вышел повторный релиз «Титаника» в 3D-формате. | Фото: titanic.com.
В апреле 2012 года, в связи со столетием крушения легендарного корабля, в кинотеатрах снова состоялся показ «Титаника». Режиссер не стал ничего менять в сюжете, он только добавил реалистичности. Фильм вышел в 3D-формате. Даже через 15 лет после премьеры, люди все также шли на картину, чтобы снова пережить историю любви Джека и Роуз на борту тонущего корабля.
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