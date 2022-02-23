«Титаник»: как создавался самый кассовый фильм XX века

Кадр из к/ф «Титаник» (1997). | Фото: zwalls.ru.

Макет «Титаника». | Фото: interesnoznat.com.

Роль Джека Доусона могла достаться Мэттью МакКонахи. | Фото: coolday.today.

com. Актриса Глория Стюард - исполнительница роли постаревшей Роуз. | Фото: kinokritik.com.

У макета «Титаника» не было носа. | Фото: kykyryzo.ru.

Кейт Уинслет на самом деле рисовал Джеймс Кэмерон. | Фото: s.libertaddigital.com.

Кадр из к/ф «Титаник» (1997). | Фото: s020.radikal.ru

Во время съемок в воде Кейт Уинслет заработала воспаление легких. | Фото: art-assorty.ru.

На волосах актеров обледенение создавали специальным порошком и воском. | Фото: soosyo.com.

На борту корабля находился мужчина с таким же именем, что и главный герой фильма. | Фото: 4.bp.blogspot.com.

Кадр из к/ф «Титаник» (1997). Сцена затопления. | Фото: startfilm.ru.

В 2012 году вышел повторный релиз «Титаника» в 3D-формате. | Фото: titanic.com.