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60 гениальных фотографий от ярчайших советских фотомастеров

Хотите совершить путешествие во времени, вспомнить ритм жизни советской эпохи и увидеть лучшие работы советских фотографов?




VS-T.RU предлагает вашему вниманию подборку потрясающих советских кадров, подготовленную совместно с проектом Центра фотографии имени братьев Люмьер «Антология фотографии XX века».

1. «Конкурс парикмахеров в Москве». 1975 год. Фото: Игорь Гаврилов

60 гениальных фотографий от ярчайших советских фотомастеров

2. «На арене Юрий Никулин». Москва. Цирк на Цветном бульваре, 1974 год. Фото: Александр Абаза

60 гениальных фотографий от ярчайших советских фотомастеров

3. «Экипаж». Москва, 1980 год. Фото: Юрий Абрамочкин

60 гениальных фотографий от ярчайших советских фотомастеров

4. Из серии «Мысли и сердце. Оперирует хирург Николай Амосов». 1975 год. Фото: Макс Альперт

60 гениальных фотографий от ярчайших советских фотомастеров

5. Из серии «Киевское балетное училище № 6», 1970 год. Фото: Виталий Арутюнов

60 гениальных фотографий от ярчайших советских фотомастеров

6. «Невский проспект». 1968 год. Фото: Юрий Белинский

60 гениальных фотографий от ярчайших советских фотомастеров

7. «Не мое собачье дело». 1965 год. Фото: Владимир Богданов

60 гениальных фотографий от ярчайших советских фотомастеров

8. «Молодость побеждает». Москва, 1963 год. Фото: Анатолий Болдин

60 гениальных фотографий от ярчайших советских фотомастеров

9. «Спортивный орнамент». 1959 год. Фото: Лев Бородулин

60 гениальных фотографий от ярчайших советских фотомастеров

10. «По вечному льду», 1975 год. Фото: Алексей Васильев

60 гениальных фотографий от ярчайших советских фотомастеров

11. «Двое», 1965 год. Фото: Александр Виханский

60 гениальных фотографий от ярчайших советских фотомастеров

12. «У меня такой характер». 1969 год. Фото: Дмитрий Воздвиженский и Нина Свиридова

60 гениальных фотографий от ярчайших советских фотомастеров

13. «Солдат», 1973 год. Фото: Владимир Вяткин

60 гениальных фотографий от ярчайших советских фотомастеров

14. «Воскресенье». 1965 год. Фото: Игорь Гневашев

60 гениальных фотографий от ярчайших советских фотомастеров

15. «Качели», 1977 год. Фото: Михаил Голосовский

60 гениальных фотографий от ярчайших советских фотомастеров

16. «Одесса. Лестница». 1969 год. Фото: Фридрих Гринберг

60 гениальных фотографий от ярчайших советских фотомастеров

17. Извержение вулкана Толбачик. 1975 год. Фото: Вадим Гиппенрейтер

60 гениальных фотографий от ярчайших советских фотомастеров

18. Пушкинская площадь, Москва, 1940 год. Фото: Наум Грановский

60 гениальных фотографий от ярчайших советских фотомастеров

19. «Утро на пляже». Башкирия. 1978 год. Фото: Александр Гращенков

60 гениальных фотографий от ярчайших советских фотомастеров

20. «Тени жизни». 1970 год. Фото: Михаил Дашевский

60 гениальных фотографий от ярчайших советских фотомастеров

21. «Хлеб привезли». 1960 год. Фото: Григорий Дубинский

60 гениальных фотографий от ярчайших советских фотомастеров

22. «Антимиры. Андрей Вознесенский». 1960 год. Фото: Юрий Иванов

60 гениальных фотографий от ярчайших советских фотомастеров

23. Пожар в Москве. 1960 год. Фото: Владислав Киврин

23

24. «Разговор по душам. Н. Михалков и Д. Ольбрыхский». 1970 год. Фото: Галина Кмит

24

25. «Стюардессы». 1970 год. Фото: Андрей Князев

25

26. «На первомайском параде. Мороженое». 1950 год. Фото: Юрий Кривоносов

26

27. «Тревога на позиции 3УР». 1970 год. Фото: Василий Куняев

27

28. Разлив. Фото: Владимир Лагранж

28

29. «Штрихи детства». 1957 год. Фото: Леонид Лазарев

29

30. Л. Белоусова и О. Протопопов. 1965 год. Фото: Сергей Лидов

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31. Архангельское. 1972 год. Фото: Галина Лукьянова

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32. «Зима». 1965 год. Фото: Юрий Луньков

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33. «Ритм труда». 1960 год. Фото: Николай Маторин

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34. «Утро для моей девочки». 1975 год. Фото: Вильгельм Михайловский

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35. «Силуэт». 1960 год. Фото: Мирослав Муразов

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36. «Мартовское солнце». 1962 год. Фото: Григорий Мхитарян

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37. Парад на Красной площади. 1970 год. Фото: Александр Награльян

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38. «Сельская школа». 1970 год. Фото: Вадим Опалин

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39. «Утрата». 1964 год. Фото: Эдуард Песов

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40. «Три тельняшки», 1968 год. Фото: Сергей Петрухин

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41. Владимир Высоцкий. 1975 год. Фото: Валерий Плотников
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42. «Телеведущие». 1960 год. Фото: Лев Портер

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43. Рекордный прыжок Валерия Брумеля. 1963 год. Фото: Александр Птицын

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44. Алексей Леонов, командир экипажа космического корабля «Cоюз-14». 1973 год. Фото: Альберт Пушкарев

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45. Новые «Запорожцы». 1960 год. Фото: Николай Рахманов

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46. Птичница. Город Кировск, Заполярье. 1950 год. Фото: Яков Рюмкин

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47. На пепелище. Город Жиздра. Кошка с простреленным ухом. 1943 год. Фото: Михаил Савин

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48. На выставке. Девочка с сумкой. 1960 год. Фото: Николай Токарев

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49. Загадочная Азия. Монголия. 1973 год. Фото: Юрий Транквиллицкий

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50. Фестиваль молодежи и студентов на улицах Москвы. 1957 год. Фото: Михаил Трахман

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51. «Лебеди». Артистки балета Большого театра СССР в буфете Кремлевского Дворца съездов. 1963 год. Фото: Евгений Умнов

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52. «Поезда идут на фронт». Пляшет красноармеец В. Кочетков. 1941 год. Фото: Александр Устинов

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53. «Блок». 1970 год. Фото: Игорь Уткин

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54. Торпедист (Виктор Чероков). Балтфлот. 1936 год. Фото: Яков Халип

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55. «Догулялся». 1960 год. Фото: Николай Хорунжий

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56. «Оранжевое солнце». 1960 год. Фото: Анатолий Хрупов

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57. «Элегия», 1970 год. Фото: Валдис Браунс

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58. «Удивление Евгения Моргунова», 1970 год. Фото: Василий Егоров

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59. «Грачи прилетели», 1964 год. Фото: Микола Гнисюк

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60. «Кто станет новым хозяином службы знакомств?», 1970 год. Фото: Борис Кауфман

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