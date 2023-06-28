12 мечей-загадок из легенд и истории
Существуют мечи, окутанные легендами, которые подпитаны выдуманными и реальными кровавыми историями убийств и противостояний. Меч – это единственное оружие, которое и в сказке, и в истории оставило след. Предлагаем познакомиться с мечами, легенды о которых могут оказаться реальностью, и рассказы, о которых заставляют усомниться в их правде.
Меч в камне
Меч в часовне городка Монтесьепи в Италии
В то время, как легенды о короле Артуре относят к жанру народных сказаний и мифов, есть свидетельство тому, что рассказ о мече в камне может оказаться реальностью. В часовне городка Монтесьепи в Италии находится настоящий меч в камне, который может стать разгадкой происхождения легенды об Экскалибуре. Не лишним будет вспомнить историю канонизации тосканского рыцаря Галгано Гвидотти, который и вонзил меч в камень, показывая Архангелу Михаилу, что с грехами также сложно расстаться, как расколоть камень мечом. Дело в том, что первоначально в легенде об Артуре упоминания о мече не было, а появилось оно уже после истории с тосканским рыцарем. Многие сомневаются, что меч из итальянской часовни действительно принадлежал рыцарю, но то, что он был сделан в 12 веке сомневаться не приходится, так как этот факт был доказан исследователем Луиджи Гарласчелли из Университета Павии в результате радиоуглеродного анализа.
Меч Кусанаги
Меч Кусанаги
Легенда о мече кусанаги, известного под названием «меч в змее», рассказывает о том, что его нашли в теле дракона с восьмью головами, который был убит богом грозы и морей. Меч всегда считался символом могущества и доблести императоров Японии и свидетельством того, что японская династия имеет небесное происхождение, а именно происходит от богини Солнца и имеет полное право на власть. На протяжении нескольких веков меч никто не видел, но принято считать, что он находится в святилище Атсута в Нагано. Во время коронации императора его выносят на церемонию, но так как он всегда завернут в материю, никто толком его не видел. Во всем мире гадают, существует ли меч на самом деле. В документах и в устных рассказах меч упоминают, но это не является подтверждением его существования. В конце Второй мировой войны, когда император Японии отрекся от божественного происхождения своей власти, приказал все же хранить и оберегать императорские регалии, к которым меч и относится.
Дюрандаль
Дюрандаль
Уже несколько столетий в скале над часовней Нотр-Дам в Рокамадуре, Франция, торчит святой меч Дюрандаль, который в свое время, как утверждает легенда, воткнул рыцарь Роланд, чтобы тот не достался врагам. Более десяти столетий паломники посещали это святое место, пока местные власти в 2011 году не вырезали меч из горы, и не перенесли его в музей Средневековья. Как всегда возникают сомнения по поводу оригинальности меча. Рыцарь Роланд - известная историческая личность, а битва, в которой он погиб, упоминается в документах, но произошла она в другом месте, в долине Ронсенваль, и вряд ли герой смог бы метнуть меч на сотни километров. Впервые о мече заговорили монахи часовни Рокамадура спустя сотни лет, тогда же и появилась «Песнь о Роланде». Дело в том, что в часовне Рональд начинал свое последнее путешествие.
Проклятие мечей Мурамаса
Меч Мурамаса
Известно, что Муромаса – это японский мечник и кузнец, который, по легенде, постоянно молил богов, чтобы они наделили его мечи самой разрушительной силой. И боги услышали мастера, и наделили его уникального качества мечи кровожадным демоном. С тех пор многие владельцы меча либо сходили с ума, либо были убиты. Дело в том, что оружие постоянно должно подпитываться кровью, а если хозяин некоторое время не принимал участие в битвах, то погибал сам. Поэтому и возникла версия о проклятии, которым были награждены мечи Мурамасы. В результате приказом сегуна Токугава Иэясу, у которого умерли практически все члены семьи (дед погиб от меча, а отец и сам сегун были им ранены), было запрещено их использовать. По легенде, жена и приемный сын сегуна тоже погибли от меча. Но, возможно, дело не в проклятиях, а в том, что это оружие часто использовали в то время в Японии, так как оно было очень качественным, и его массово выпускали мастера школы Мурамасы на протяжении столетий. А все, что случилось с семьей сегуна, можно считать совпадением.
Мечи Хондзе Масамунэ
Меч Хондзе Масамунэ
В отличие от кровожадных мечей Мурамаса, которые официально были запрещены в Японии, мечи мечника и кузнеца Масамунэ считались национальным достоянием. По легенде, когда оба мастера соревновались, чей же меч лучше, меч Масамунэ при опускании в реку не разрезал ничего не заслуживающее смерти на своем пути, к чему прикасался, даже воздух, в отличие от оружия Мурамасы. Еще одна загадочная история связана с Масамунэ. В конце Второй мировой войны один из мечей попал в руки американского солдата, сержанта Колди Бимору, и он отвез его, как сувенир, на родину. Но ни солдат, ни меч не были найдены. Несмотря на многомиллионную стоимость и большую ценность меча, коллекционерам за десятки лет так и не удалось найти легендарный меч.
Меч Жуаёз
Меч Жуаёз
Легендарный меч, способный в течение дня менять свой цвет до тридцати раз, принадлежал императору Римской империи Карлу Великому. В солнечный день, по легенде, меч светился ярче Солнца. С 1271 года в церемонии коронаций во Франции участвовали два меча Жуаёз, чего просто не могло быть, так как он уникален, поэтому нельзя определить, какой же из них настоящий. Меч, что находится в Лувре, пережил много изменений, и самой старой его частью считается рукоятка, которая датируется 10-11 веками, а император умер в 813 году, то есть меч никак не мог ему принадлежать. В Австрии в Имперской сокровищнице находится сабля Карла Великого, которая тоже претендует на то, чтобы называться Жуаёз. Но она тоже датируется 10 веком, что исключает все предположения. Есть версия, что меч принадлежал вождю Гуннов Аттиле, но знатоки истории отвергают и эту версию.
Меч, принадлежащий святому Петру
Меч, принадлежащий святому Петру
Еще одна легенда требует доказательств. В этот раз, это касается меча святого Петра, которым он отсек ухо помощнику верховного жреца в Гефсиманском саду. По легенде, меч и святой Грааль были перевезены в Англию Иосифом Аримафейским, но в 986 году он оказывается в Польше, но тот ли это был меч, не известно. Несмотря на сомнения, меч считался реликвией и остался в городе Познань. Нельзя с уверенностью утверждать, что меч принадлежал Петру, так как по результатам анализа оружие было изготовлено уже после смерти апостола. Экземпляр, который находится в Польше, был изготовлен в восточной части римской империи и во времена Петра не использовался.
Меч Уолесса
Меч Уолесса
По легенде, Уильям Уоллес, герой фильма «Храброе сердце», использовал кожу убиенного им казначея Шотландии, Хью де Крессингхэма, для изготовления портупеи. Еще есть упоминание о том, что кожу убитого Уоллес пустил на подпруги на седле. Но так как эти легенды рассказывали англичане, которые хотели подчеркнуть кровожадность Уоллеса, то нельзя всему верить. По другой легенде, король Яков IV потребовал заменить ножны, рукоятку и портупею, изготовленные из кожи Крессингхэма, на другие подходящие для легендарного меча материалы. Вопрос о принадлежности меча Уоллесу тоже остается открытым, так как правда затерялась в прошлом.
Меч Гоуцзяня
Меч Гоуцзяня
В склепе в Китае в 1965 году археологи нашли удивительный меч. Дело в том, что, не смотря на возраст, а ему было более двух тысяч лет, на мече не было ни ржавчины, ни повреждений, а лезвие было таким острым, что один из членов экспедиции поранился. Кроме этого, всех впечатлила филигранная гравировка, которая не могла быть так искусно выполнена в то время. Меч стал настоящей загадкой для специалистов. При исследовании гравировки было выяснено, что легендарный меч принадлежал царю Юэ и упоминался в «Утерянной истории Юэ». По легенде, в коллекции Гоуцзяня это был единственный великолепный и достойный меч, изготовленный силами Неба и Земли.
Почему же меч не стал подвластен времени? Мечники того времени пользовались высокого уровня технологиями металлургии, в результате чего, получили антикоррозийный сплав, из которого лезвие и выполнено. Кроме специальных сплавов, мечи обрабатывались особенными составами, а ножны были воздухонепроницаемыми, что и помогло оружию сохранить первозданный вид в течение двух тысячелетий.
Семизубый меч
Семизубый меч
В документе, который описывает раннюю историю Японии, было упоминание о мече Нихон секи, принадлежащем императрице-шаману Дзингу. А в конце Второй мировой войны в Японии, в Исоноками-дзингу, нашли необычный меч с шестью ответвлениями (седьмым считалось лезвие). Время оставило свой след на состоянии меча, но надпись, которую смогли расшифровать гласила, что это подарок японскому императору от короля Кореи. Исоноками-дзингу и время, когда меч Нихон секи был изготовлен, совпадало с упоминаниями в достоверных источниках Китая, Японии и Кореи. Таким образом, было найдено реальное подтверждение легенды.
Тисона
Тисона
Музей в Бургосе, Испания, гордится одним своим экспонатом, а именно, мечом, который мог принадлежать Эль Сиду, участнику Реконкисты и герою Испании, отстаивавшему и христиан, и мусульман. Враги боялись не только самого легендарного героя, но и упоминания о мече, о чем свидетельствует поэма «Слово об Эль Сиде». До того как меч стали передавать из поколения в поколение в семье Фальс, маркиз получил его из рук короля Фердинанда в 1516 году. В 1944 году оружие передали на хранение в Музей военного искусства Мадрида, где он находился следующие 60 лет. После того, как маркиз продал меч для выставки в музее Бургоса, в министерстве культуры появилась информация, что он изготовлен позднее указанного периода, и не мог принадлежать Эль Сиду. Но негосударственная экспертиза опровергла заявление министерства.
Ульфберхт
Меч викингов Ульфберхт
Мечи викингов Ульфберхт, существовавшие тысячи лет, снискали славу не только боевыми подвигами, но и качеством стали, которая другим народам Европы в то время не была доступным. Низкоуглеродистая сталь меча с логотипом “+ULFBERH+T” по прочности могла сравниться только с современным материалом. Таким качеством стали Европа овладела только в период Промышленной революции. Существует версия, что такую сталь, викинги привозили из Ирана и Афганистана. А еще до сих пор неизвестно, был ли Ульфберхт одним человеком или группой мастеров.
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