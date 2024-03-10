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Ресницы братьев наших меньших

«Глаза — зеркало души», — писал классик. Впрочем, иногда хочется что-то в себе изменить. Мы предлагаем варианты для нового образа. За вдохновением стоит обратиться к животным.

Ресницы братьев наших меньших

Например, птица-секретарь предложит нестандартный прием завивки «внутрь». У ламы можно взять на вооружение белоснежный цвет. Длину поможет выбрать верблюд, который является животным с самыми длинными ресницами в мире. Они могут достигать 5 см, их толщина и повышенная «мохнатость» защищает хозяина от песка. Но самым необычным открытием станет минимализм (и вообще наличие) ресниц у представителя чешуйчатых — змеи. Смотрите нашу подборку и удивляйтесь!

На фото: птица-секретарь — внимание на ресницы!

Ресницы братьев наших меньших

Назвали эту птицу секретарем за элегантные перья на затылке, напоминающие заложенное за ухо писчее гусиное перо. Ну и за реснички, наверное

Ресницы братьев наших меньших

Бесподобные ресницы кенгуру, которые, кроме красоты, еще и защищают от пыли и грязи

Ресницы братьев наших меньших

Ресницы — одна из причин, по которой на исторической родине страусов практически истребили в начале прошлого века. Из их ресниц делают превосходные кисточки, ими пишут шедевры художники

Ресницы братьев наших меньших

Густые ресницы страуса выглядят просто шикарно

Ресницы братьев наших меньших

Кафрский рогатый ворон. Специалисты Московского зоопарка отмечают, что птицы постоянно ищут в вольере разные предметы, найдя, показывают их друг другу и даже пытаются скормить. Если один найдет яркий камешек, то сразу бежит и показывает соседу

Ресницы братьев наших меньших

Роскошные длинные ресницы эффектно смотрятся на фоне обширного круга голой ярко-красной кожи

Ресницы братьев наших меньших

Ресничный геккон-бананоед. Отличное название, не правда ли? Некоторое время считался вымершим, прежде чем вновь был открыт в 1994 году

Ресницы братьев наших меньших

Глаза жирафов крупные, с длинными пушистыми ресницами

Ресницы братьев наших меньших

Длина ресниц всех млекопитающих, за исключением слонов, обладающих необычно длинными «опахалами», зависит от того, насколько большой у животного сам глаз

Ресницы братьев наших меньших

Высоко поднятая голова на длинной шее придает ламе немного высокомерное выражение, которое подчеркивается большими глазами, обрамленными густыми ресницами…

Ресницы братьев наших меньших

…очень густыми ресницами

Ресницы братьев наших меньших

Лань, так же как и лама, является обладательницей густых и красивых ресниц

Ресницы братьев наших меньших

Глаз верблюда имеет три века. Два, с ресницами, защищают от песка. Третье, очень тонкое (мигательная перепонка), работает как стеклоочиститель, смывая с глаз загрязнения. Это веко движется по горизонтали, а не вверх-вниз. Кроме того, верблюд может немного видеть сквозь него. В песчаную бурю или ветреный день эти веки защищают глаза от песка, при этом верблюд продолжает идти

Ресницы братьев наших меньших

Цепкохвостый ботропс Шлегеля — ядовитая змея. Над глазами у нее торчит пара коротких рожков, образованных выступающими надглазничными чешуйками. Чем не реснички?

Ресницы братьев наших меньших

Просто очень красивый макроснимок глаза лошади.

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