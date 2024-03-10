Ресницы братьев наших меньших

«Глаза — зеркало души», — писал классик. Впрочем, иногда хочется что-то в себе изменить. Мы предлагаем варианты для нового образа. За вдохновением стоит обратиться к животным.







Например, птица-секретарь предложит нестандартный прием завивки «внутрь». У ламы можно взять на вооружение белоснежный цвет. Длину поможет выбрать верблюд, который является животным с самыми длинными ресницами в мире. Они могут достигать 5 см, их толщина и повышенная «мохнатость» защищает хозяина от песка. Но самым необычным открытием станет минимализм (и вообще наличие) ресниц у представителя чешуйчатых — змеи. Смотрите нашу подборку и удивляйтесь!



На фото: птица-секретарь — внимание на ресницы!







Назвали эту птицу секретарем за элегантные перья на затылке, напоминающие заложенное за ухо писчее гусиное перо. Ну и за реснички, наверное







Бесподобные ресницы кенгуру, которые, кроме красоты, еще и защищают от пыли и грязи







Ресницы — одна из причин, по которой на исторической родине страусов практически истребили в начале прошлого века. Из их ресниц делают превосходные кисточки, ими пишут шедевры художники







Густые ресницы страуса выглядят просто шикарно







Кафрский рогатый ворон. Специалисты Московского зоопарка отмечают, что птицы постоянно ищут в вольере разные предметы, найдя, показывают их друг другу и даже пытаются скормить. Если один найдет яркий камешек, то сразу бежит и показывает соседу







Роскошные длинные ресницы эффектно смотрятся на фоне обширного круга голой ярко-красной кожи







Ресничный геккон-бананоед. Отличное название, не правда ли? Некоторое время считался вымершим, прежде чем вновь был открыт в 1994 году







Глаза жирафов крупные, с длинными пушистыми ресницами







Длина ресниц всех млекопитающих, за исключением слонов, обладающих необычно длинными «опахалами», зависит от того, насколько большой у животного сам глаз







Высоко поднятая голова на длинной шее придает ламе немного высокомерное выражение, которое подчеркивается большими глазами, обрамленными густыми ресницами…







…очень густыми ресницами







Лань, так же как и лама, является обладательницей густых и красивых ресниц







Глаз верблюда имеет три века. Два, с ресницами, защищают от песка. Третье, очень тонкое (мигательная перепонка), работает как стеклоочиститель, смывая с глаз загрязнения. Это веко движется по горизонтали, а не вверх-вниз. Кроме того, верблюд может немного видеть сквозь него. В песчаную бурю или ветреный день эти веки защищают глаза от песка, при этом верблюд продолжает идти







Цепкохвостый ботропс Шлегеля — ядовитая змея. Над глазами у нее торчит пара коротких рожков, образованных выступающими надглазничными чешуйками. Чем не реснички?







Просто очень красивый макроснимок глаза лошади.



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