«Весь цирк убит, а клоуны остались!» или леденящие душу истории о настоящих страшных клоунах, которы

После того как недавний громкий ужастик по мотивам романа «Оно» знаменитого Стивена Кинга собрал у кинотеатров очереди жующих попкорн любителей пощекотать себе нервишки, многие вполне взрослые и солидные люди неожиданно для себя вспомнили, что на самом деле жутко боятся клоунов.
В конце концов, страх перед загримированным лицом развеселых циркачей был и остается одной самых распространенных фобий на Земле, но знали ли вы, дорогие друзья, что на самом деле бояться стоит далеко не киношных злодеев? Что же, специально для тех наших читателей, которые души не чают в этих красноносых и большеротых милахах, мы подготовили сегодняшнюю подборку историй о настоящих злых клоунах, которым довелось веселить не детишек в цирке, а прокуроров, судей и журналистов криминальной хроники.
У клоунов тоже бывают «плохие дни»
Парень по имени Рекс Мейс, который жил в замечательном тихом солнечном городке и по выходным подрабатывал на детских утренниках в образе клоуна-ковбоя по имени Ух-Ох, в общем-то, считал себя неплохим человеком, но даже у хороших людей время от времени бывают плохие дни. Когда в 1992 году полиция средь бела дня нашла прямо в собственном доме изувеченные трупы двух девочек-сестер 7 и 10 лет отроду, которых некий загадочный маньяк ударил ножом более сорока пяти раз, все горожане буквально встали на уши. В конце концов, кто мог решиться на столь жестокое и дерзкое убийство в городке, где практически все всех знали?
Впрочем, за ответом далеко ходить не пришлось. Через несколько месяцев служители закона арестовали того самого Ух-Оха и предъявили ему обвинения в двух убийствах первой степени. Клоун признался, что у него просто выдался «плохой день», у соседских девчонок громко играла музыка, а его вежливую просьбу сделать тише они просто-напросто проигнорировали, за что и поплатились жизнью.
Клоун по вызову
Это, пожалуй, единственный герой из нашего списка, который не нарушал закон, что, впрочем, отнюдь не делает его менее жутким. Итак, если ваши ненаглядные отпрыски ведут себя плохо и никак не желают слушаться уставших от домашнего террора мамочку с папочкой, то на помощь всегда может прийти страшный клоун Ринклс, под маской которого скрывается 65-летний ветеран войны из штата Флорида.
Мужчина подрабатывает «страшным клоуном по вызову» уже не первый год и уверяет, что непослушные детишки начинают испуганно плакать, стоит ему лишь переступить порог дома. Услуги Ринклса стоят всего несколько десятков долларов в час, но разве это много за тот «благотворный педагогический эффект», который его появление способно оказать на неокрепшую психику юного хулигана? Серьезно, вы только посмотрите на этого милаху! При виде него не только дети, но и некоторые взрослые быстро потушат сигаретку и начнут складывать трусы под линеечку.
«Эй, клоун, а ты с какого района?»
На фоне вот этих вот веселых ребят, запечатленных на снимке выше, меркнут даже «остроумные» пранкеры, которые в 2016 году взялись терроризировать своими жуткими клоунскими нарядами впечатлительных жителей маленьких американских городков. Если кто не знает, на фото выше кривляются участники одной довольно жуткой французской молодежной банды, фирменной фишкой которой были клоунские маски и грим. Кстати говоря, в отличие от своих американских собратьев, эти клоуны оказались отнюдь не безобидны, ведь после ареста в 2014 году полиция конфисковала у четырнадцати задержанных подростков-клоунов целый арсенал ножей, бейсбольных бит и боевых пистолетов. Как и любая другая бандитская группировка, промышляли ребята грабежами, угонами и торговлей наркотиками.
Клоун против гангстера
Жизнь наркобарона, несомненно, полна опасностей. Один из лидеров печально известного Тихуанского наркокартеля по имени Франсиско-Рафаэль Арельяно Феликс, пожалуй, знал это, как никто другой. За 63 года своей жизни гангстер пережил множество перестрелок и покушений, но, кто бы мог подумать, что умереть вышедшему на пенсию бандиту будет суждено именно он руки клоуна.
На свой 64-й день рождения Феликс закатил действительно шикарную вечеринку, куда были приглашены многие известные политики знаменитости и спортсмены. Развлекать гостей должны были нанятые музыкальные коллективы и артисты, а принимая во внимание тот факт, что наркобарон в отставке успел обзавестись женой и детьми, не обошлось и без парочки цирковых клоунов.
Именно поэтому охрана не заподозрила ничего плохого, когда к месту проведения праздника подъехал неприметный фургон, из которого вышли двое мужчин, наряженных в клоунские костюмы. И все бы было ничего, если бы один из клоунов не подошел к имениннику вплотную, не достал из кармана пистолет и не прикончил того двумя выстрелами в упор, после чего успешно скрылся в неизвестном направлении.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии