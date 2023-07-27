Как сёстры Моцарта и других известных личностей доказали, что человечество лишилось тысяч одарённых







Мария Анна Моцарт — сестра композитора, сочинительница и исполнительница музыки

Портрет Анны Марии Моцарт.

Мари Жюли Карон — сестра Бомарше, поэтесса и музыкантша

Хотя Мари Жюли играла большую роль в жизни Бомарше, даже в современных фильмах о нём фигурируют любые другие женщины, но только не сестра.

Анна Мария Дали — сестра художника, писательница, не ставшая художницей

Федерико Гарсиа Лорка очень нежно относился к Анне Марии Дали.











Сальвадор и Анна Мария Дали.