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Как это было: продовольственные рынки в Советском Союзе


Рынки в Советском Союзе.

Рынки в Советском Союзе.

Сегодня, когда речь заходит о СССР, многие вспоминают времена тотального дефицита и огромные очереди в магазины. Но на самом деле так ситуация складывалась уже на излёте Советского Союза. Да и пока прилавки магазинов не могли похвастаться обилием продуктов, на колхозных рынках было всё, что душе угодно...

1. Продовольственный рынок


Центральный продовольственный рынок.

Центральный продовольственный рынок.

 

2. Рынок в Новокузнецке


Центральный рынок Новокузнецка в 1991 году.

Центральный рынок Новокузнецка в 1991 году.

 

3. Рынок в Тбилиси


Центральный продуктовый рынок в Тбилиси в 1970-е годы.

Центральный продуктовый рынок в Тбилиси в 1970-е годы.

 

4. Даниловский рынок


Даниловский колхозный рынок в Москве.

Даниловский колхозный рынок в Москве.

 

5. Рынок в Калуге


Продуктовый рынок Калуги в 1991 году.

Продуктовый рынок Калуги в 1991 году.

 

6. Рынок в Петрозаводске


Центральный рынок Петрозаводска в 1990-е годы.

Центральный рынок Петрозаводска в 1990-е годы.

 

7. Уличная торговля


Уличная торговля у станции метро Владимирская.

Уличная торговля у станции метро Владимирская.

 

8. Колхозный рынок


Колхозный рынок у станции метро Щукинская.

Колхозный рынок у станции метро Щукинская.

 

9. Крытый павильон


Крытый павильон на Центральном рынке в Москве.

Крытый павильон на Центральном рынке в Москве.

 

10. Очередь за овощами


Очередь была неизбежным атрибутом советской жизни.

Очередь была неизбежным атрибутом советской жизни.

 

11. Рынок на Цветном бульваре


Центральный рынок на Цветном бульваре в 1963 году.

Центральный рынок на Цветном бульваре в 1963 году.

 

12. Центральный рынок


Рынок в городе Орджоникидзе.

Рынок в городе Орджоникидзе.

 

13. Продуктовый рынок


На одном из центральных рынков в 1970-х годах.

На одном из центральных рынков в 1970-х годах.

 

14. Рынок в Симферополе


Здание колхозного рынка в Симферополе.

Здание колхозного рынка в Симферополе.

 

15. Сухаревский рынок


Сухаревский рынок в Москве в 1926 году.

Сухаревский рынок в Москве в 1926 году.

 

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