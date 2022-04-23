Как это было: продовольственные рынки в Советском Союзе

Рынки в Советском Союзе.
Сегодня, когда речь заходит о СССР, многие вспоминают времена тотального дефицита и огромные очереди в магазины. Но на самом деле так ситуация складывалась уже на излёте Советского Союза. Да и пока прилавки магазинов не могли похвастаться обилием продуктов, на колхозных рынках было всё, что душе угодно...
1. Продовольственный рынок
Центральный продовольственный рынок.
2. Рынок в Новокузнецке
Центральный рынок Новокузнецка в 1991 году.
3. Рынок в Тбилиси
Центральный продуктовый рынок в Тбилиси в 1970-е годы.
4. Даниловский рынок
Даниловский колхозный рынок в Москве.
5. Рынок в Калуге
Продуктовый рынок Калуги в 1991 году.
6. Рынок в Петрозаводске
Центральный рынок Петрозаводска в 1990-е годы.
7. Уличная торговля
Уличная торговля у станции метро Владимирская.
8. Колхозный рынок
Колхозный рынок у станции метро Щукинская.
9. Крытый павильон
Крытый павильон на Центральном рынке в Москве.
10. Очередь за овощами
Очередь была неизбежным атрибутом советской жизни.
11. Рынок на Цветном бульваре
Центральный рынок на Цветном бульваре в 1963 году.
12. Центральный рынок
Рынок в городе Орджоникидзе.
13. Продуктовый рынок
На одном из центральных рынков в 1970-х годах.
14. Рынок в Симферополе
Здание колхозного рынка в Симферополе.
15. Сухаревский рынок
Сухаревский рынок в Москве в 1926 году.
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