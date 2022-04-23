Как это было: продовольственные рынки в Советском Союзе

Рынки в Советском Союзе.

1. Продовольственный рынок

Центральный продовольственный рынок.

2. Рынок в Новокузнецке

Центральный рынок Новокузнецка в 1991 году.

3. Рынок в Тбилиси

Центральный продуктовый рынок в Тбилиси в 1970-е годы.

4. Даниловский рынок

Даниловский колхозный рынок в Москве.

5. Рынок в Калуге

Продуктовый рынок Калуги в 1991 году.

6. Рынок в Петрозаводске

Центральный рынок Петрозаводска в 1990-е годы.

7. Уличная торговля

Уличная торговля у станции метро Владимирская.

8. Колхозный рынок

Колхозный рынок у станции метро Щукинская.

9. Крытый павильон

Крытый павильон на Центральном рынке в Москве.

10. Очередь за овощами

Очередь была неизбежным атрибутом советской жизни.

11. Рынок на Цветном бульваре

Центральный рынок на Цветном бульваре в 1963 году.

12. Центральный рынок

Рынок в городе Орджоникидзе.

13. Продуктовый рынок

На одном из центральных рынков в 1970-х годах.

14. Рынок в Симферополе

Здание колхозного рынка в Симферополе.

15. Сухаревский рынок

Сухаревский рынок в Москве в 1926 году .