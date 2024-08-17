Зачем богатые флорентийцы делали маленькие окошки у цоколей своих домов

Флоренция /Фото:dzen.ru

Винное окно /Фото:diabetis.ru

Особенно распространены во Флоренции /Фото:eg.ru

Из погреба сразу на продажу /Фото:arkhitektor-sochi.ru

Козимо Медичи /Фото:muzei-mira.com

Бутылка фьяско /Фото:en.m.wikipedia.org

Почти у самого пола /Фото:м

Теперь через них подают даже десерты /Фото:pxhere.com

И кофе /Фото:4tololo.ru