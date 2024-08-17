Зачем богатые флорентийцы делали маленькие окошки у цоколей своих домов

В Средние века в богатых флорентийских домах делали совсем небольшое окошко внизу фасада дома, почти около цоколя. И это было отнюдь не для украшения фасада, не просто так, а с определенной целью. Во время чумы в Европе они оказали огромную услугу всем людям и в современном мире, когда вновь стали популярны, тоже смогли быть очень полезны.
Флоренция /Фото:dzen.ru
На сегодняшний день современная Италия представляет собой единое государство, однако, с момента наступления средних веков она была крайне разнообразной с независимыми территориями. Особенно выделяется регион Флоренции, на сегодняшний день это регион Тоскана — важный центр культуры эпохи Возрождения, столица знаменитых Медичи и место рождения итальянского литературного языка (и Америго Веспуччи, известного путешественника).
У этой знаменитой исторической местной архитектуры есть уникальная особенность, небольшие окна с декором у основания стен домов когда-то очень богатых жителей. Эти окна делались совсем не для проветривания. Зачем они использовались и почему это средневековое изобретение в наши дни снова стало популярным трендом в современном мире показывает история Европы. Тоскана также знаменита своим вином, потому и окошки предназначались именно для него.
Винное окно /Фото:diabetis.ru
Эти окошки, известные как «buchette del vino», были специально предназначены для обмена вином. Изначально в средние века вино хранили в подвалах домов, и для его продажи или обмена даже между соседями было необходимо как-то упростить процесс. Поэтому и появились винные окошки - специальные отверстия в стенах домов, через которые можно было передать или получить как бокал, так и бутылку вина, не приглашая посетителя в дом.
Эти винные окошки также являлись символом богатства и статуса владельца дома. Чем больше у хозяев было возможностей для торговли вином, тем богаче они считались в обществе. Поэтому владельцы богатых флорентийских домов устанавливали целые ряды этих окошек на фасаде своего дома, демонстрируя свой статус. Этот процесс продажи вина через окошко оказывался даже дружбы и сотрудничества, укрепляя взаимоотношения между жителями города.
Особенно распространены во Флоренции /Фото:eg.ru
Их оригинальное название «buchette del vino» — дословно можно перевести как «винные дыры», говорит само за себя. Даже не имея знаний итальянского языка, можно догадаться, что они использовались для продажи вина. Размещавшиеся в домах богатых и знатных людей, всех тех, кто в процветающей в средние века во Флоренции обогатились за счет сельскохозяйственной продукции, включая виноделие, эти окна предназначались для розничной продажи излишков вина и иногда других товаров населению.
Отверстия, обычно совсем небольшие, размером около 30х20 сантиметров, располагались низко в стенах, чтобы вести в подвал здания, где хранились бочки с вином, и где находился специальный слуга, продающий напиток по определенному установленному графику. Таблички с ним дали вывешены прямому этого окошка. Большинство из этих окошек представлены в виде арок с проемом, и эти параметры соответствуют размерам стандартной бутылки вина. Проем закрывается либо дверцей, либо ставнями.
Из погреба сразу на продажу /Фото:arkhitektor-sochi.ru
История возникновения винных окон начинается с шестнадцатого века, и даже их их огромная популярность в современное время связаны между собой. Герцог Тосканы, Козимо I Медичи, считается автором данного необычного проекта. При его участии производителям было разрешено прямое продвижение вина из своего дома через Buchette del vino, что отличалось от традиционной продажи через специализированные магазины. Это была стратегия поддержки местного предпринимательства в трудные времена, смягчая налоговую нагрузку на этот род деятельности. Эти точки появились на оживленных улицах Флоренции и других регионов, предлагая вино по более доступной цене по сравнению с тавернами, что сделало их популярными среди местных жителей.
Такой формат приобретения алкогольного напитка также обеспечивал клиентам конфиденциальность, а иногда применялся даже для благотворительных целей. Любой заинтересованный человек мог купить бокал или «фьяско», это традиционная стеклянная бутылка с плетеной обмоткой, объемом около двух литров, белого или красного вина.
Козимо Медичи /Фото:muzei-mira.com
В период начала второй эпидемии чумы в Италии (1629—1631 годы) винные окна не только не прекратили свою работу, а стали даже более популярными. Понятия карантина и дезинфекции уже были изучены, и отказаться от бокала вина во время эпидемии чумы было практически невозможно. Продажи вина через винные окна осуществлялись без контакта, чтобы уменьшить риск передачи инфекции - вино наливалось через трубку. Покупатели оставляли монеты на специальном железном лотке, который потом дезинфицировали уксусом.
А вот в современном мире винные окна стали популярны в период последнего всплеска коронавируса, когда рестораны, аналогично прошлым векам, начали предлагать продукцию через них. А также включая в своей ассортимент не только вино, но и кофе, мороженое, а также закуски, снижая контакт с клиентами.
Бутылка фьяско /Фото:en.m.wikipedia.org
Винные окошки были активны до девятнадцатого века, но утратили свою значимость из-за запретов на алкоголь. Многие из них были закрыты или перестроены во время ремонтов, а значительное количество пострадало, особенно те, что были сделаны из дерева, в результате наводнения 1966 года. В Италии действует специальная организация Culturale Buchette del Vino, созданная в 2016 году, которая посвящена сохранению винных окон и привлечению внимания местных жителей и туристов к уникальному архитектурному явлению средневековой Флоренции. Она продолжает активно работать на протяжении последних лет, чтобы сохранить историческое наследие итальянского винного искусства, стимулируя интерес к культуре и традициям этого региона.
Эта ассоциация занимается составлением карт и реставрацией, отыскивая старинные винные окна. Более ста шестидесяти подобных окон уже включены в реестр данной организации. Один из основателей ассоциации объясняет, что вдохновило их на создание такой организации. При занятии фотографированием винных окон в течение многих лет в итоге было приняли решение учредить ассоциацию для их сохранения и популяризации. Поскольку многие из этих винных окон существуют уже с с пятнадцатого века, создатели стремятся сохранить их там, где это возможно. Многие окна были утрачены, закрыты или уничтожены.
Почти у самого пола /Фото:м
Они также проводят исследования для более глубокого понимания их применения, осуществляют их систематизацию. Перед созданием ассоциации никто не имел представления о количестве таких объектов во Флоренции или других тосканских городах. В настоящее время только несколько ресторанов используют четыре или пять из них. Однако в центре Флоренции и соседних городах Тосканы их значительно больше.
Флорентийский ресторан Babae решил возродить старинную традицию продажи вина через собственное окно, которое они назвали L'ora della Buchetta. Каждый вечер, за исключением понедельника, в течение часа в ресторане подают вино через это уникальное окно. В наше время ресторан предлагает вино не в бутылках, а в бокалах. Одна из собственников ресторана, утверждает, что винное окошко было обнаружено в стене здания при покупке заведения и сохранило свой первозданный вид. Для открытия окна снова им не нужен никакой звонок — они используют колокольчик в форме листка.
Теперь через них подают даже десерты /Фото:pxhere.com
С ростом популярности уличной еды по всей Италии, посетители и других ресторанов получили возможность насладиться бокалом вина, не заходя внутрь. На тротуарах каждый вечер образуется небольшая очередь, когда из винных окон всем желающим подают наполненные бокалы. Рестораторы и владельцы баров во Флоренции решили вернуть к жизни старинную традицию, чтобы поддержать свой бизнес.
И кофе /Фото:4tololo.ru
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