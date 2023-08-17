Как отварить говядину, чтобы она не была жесткой как подошва: пошаговая инструкция

После череды праздников многие хозяйки задумываются над тем, чтобы сделать рацион семьи более полезным. Тут-то на выручку приходят блюда из отварной говядины. Нежирное и питательное мясо подойдет тем, кто придерживается правильного питания, а при подаче с соусом и гарниром станет и полноценным ужином. Ниже - советы по приготовлению мяса, чтобы оно было мягким и сочным.
Исходный результат во многом зависит от того, какое мясо вы приобрели. Молодая говядина (телятина) намного нежнее и готовится быстрее, чем мясо взрослых животных. Есть отличия и в приготовлении разных частей: быстрее всего варится лопатка и крестец (1,5-2 часа), медленнее - грудинка и бедро (до 3 часов, запаситесь терпением). Кстати, для того чтобы бульон был прозрачным (его после можно использовать для приготовления супа или борща, не включайте огонь сильно, чем медленнее варится мясо, тем лучше).
Варить говядину лучше небольшими кусками в большом количестве воды. |Фото: mschistota.ru
Перед варкой мясо нужно промыть под проточной водой. Будьте аккуратны, после этого вымойте со средством раковину, чтобы удалить любые возможные микробы. Если времени мыть раковину нет, то мясо промывайте в большой миске с водой. Подробнее о том, почему в некоторых случаях мясо и курицу лучше не мыть перед приготовлением, мы писали ранее на сайте Novate.ru.
Промойте мясо под проточной водой или в миске. |Фото: joinfo.ua
Для варки подойдет кусок небольшого размера, оптимально - на килограмм. Если же у вас кусок на 2,5-3 кг мяса, лучше разрежьте его на две примерно одинаковые части. Варить мясо мелкими кусочками не стоит. Даже если после вы планируете использовать его для первого блюда, лучше потом нарежьте от целого отварного куска.
Закладывайте мясо в кипящую воду. |Фото: violet-lady.ru
Для варки возьмите вместительную кастрюлю, чтобы вода покрывала мясо. В процессе варки ее воду можно доливать. Вначале вскипятите ее, добавьте специи (горошек, лавровый лист), а только после этого опустите кусок мяса. Когда появится пена, снимите ее шумовкой. Солить бульон следует за 10-15 минут до окончания варки.
Снимите пену шумовкой. |Фото: PhotoRecept.ru
Готовое мясо лучше оставить в бульоне хотя бы на полчаса, так оно будет более сочным и мягким. А вот определить, когда приготовление окончено очень просто - достаточно вилкой проткнуть кусок. Если почувствуете, что волокна мягкие, то все готово. Приятного аппетита!
Подавайте отварное мясо с овощами или гарниром. |Фото: gastronom.ru
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