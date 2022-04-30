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Супер-полезная подкормка для клубники из одуванчиков

Одуванчик — очень полезный сорняк, который можно с пользой применить на своём огороде. Не выбрасывайте его после прополки, а сделайте полезный настой для клубники!

Супер-полезная подкормка для клубники из одуванчиков

Возьмите 500 гр. измельчённых одуванчиков, настаивайте их в 10 л тёплой воды двое суток. Температура должна поддерживаться от 15 до 25 градусов. Профильтруйте жидкость, залейте в опрыскиватель и хорошенько опрыскайте клубнику в мае-июне. Опрыскивать можно часто, вплоть до 3-6 раз с интервалом 2-4 суток. Процедуру следует проводить в сухую, безветренную погоду, вечером.

Супер-полезная подкормка для клубники из одуванчиков

Одуванчик богат фитонцидами, эфирными маслами и прочими соединениями, которые не только эффективно отпугивают вредителей, но ещё и подкармливают клубнику.
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Одуванчикиклубника
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