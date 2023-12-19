Бывшая жена Майкла Джексона призналась, что виновата в его уходе: Запоздалые откровения Деби Роу

Один из самых успешных музыкантов в истории, легендарный Майкл Джексон, ушёл из жизни 13 лет назад. Фанаты со всего мира по-прежнему пытаются повторить уникальные танцевальные движения поп-короля и слушают его нестареющие хиты. Майкл открыл дорогу на музыкальный Олимп темнокожим музыкантам и стал самым узнаваемым артистом века. Кроме неизгладимого следа, который он оставил в мировой поп-культуре, Джексон подарил огромное количество мистических загадок. Тайна его смерти не раскрыта по сей день. Тем более странно на этом фоне выглядят недавние откровения его экссупруги...
Исполнившая мечту
Майкл Джексон.
Майкл Джексон всегда мечтал о детях, о большой дружной семье. Он так хотел дать им то детство и ту всепоглощающую отцовскую любовь, которых у него самого никогда не было. Первой супругой поп-короля была дочь короля рок-н-ролла, Лиза Мария Пресли. Она ни в какую не соглашалась подарить мужу наследников. По её словам, Лиза Мария очень сильно боялась, что они с Майклом расстанутся, а потом будут делить детей в суде. Джексон очень страдал от этого.
Кумир миллионов мечтал о детях.
Однажды певец познакомился с медсестрой по имени Деби Роу. Она ассистировала доктору, который лечил его от витилиго и волчанки. Деби относилась к Майклу очень трепетно. Они даже подружились. Музыкант доверял ей все свои сокровенные тайны и страхи. Как-то Рой предложила Джексону исполнить его заветную мечту - родить ему детей. Тот был очень смущён и ничего не ответил. В тот же день он обсуждал этот вопрос с женой, но она наотрез отказывалась иметь детей. Тогда Майкл сказал Деби, что будет счастлив принять её предложение и решился на развод с любимой супругой.
Дальше история общеизвестна. Деби дважды исполнила мечту своего кумира, а Лиза Мария впоследствии очень сожалела, что не родила Майклу ребёнка.
Деби Роу исполнила мечту Майкла Джексона.
Новый документальный фильм и новые откровения
Недавно о короле поп-музыки сняли очередной документальный фильм. Он обещает быть не менее скандальным, чем нашумевший «Покидая Неверленд» 2019 года. В кино бывшая супруга Джексона Деби Роу, мать двоих его детей, решилась на весьма откровенное интервью. Она призналась аудитории, что частично виновата в смерти легенды. Ранее она говорила, что у Джексона не было зависимости от обезболивающих препаратов, которые он принимал. Теперь же Деби дала понять, что она всё же имела место.
Майкл Джексон незадолго до своей смерти.
По мнению Роу, она всё знала, но ничего не сделала. Возможно, эти запоздалые откровения — это всего лишь способ оживить подугасший интерес общественности к этому вопросу, а заодно и к своей персоне. А может бывшая жена культового певца, которая страдает от неизлечимого заболевания хочет облегчить душу. Очень часто родственники людей, страдающих различными зависимостями, считают себя виновными во всех их неприятностях.
Счастливый Майкл и его жена Деби с сыном-первенцем.
В фильме Деби ничего не говорит о Майкле. Она больше рассуждает о том, что она вместе с Кляйном косвенно причастна к гибели любимого человека. У Джексона в июне 2009 года отказало сердце. Оно не выдержало огромной дозы обезболивающего, которым можно было бы убить слона. Роу, заливаясь слезами заявила, что должна была что-то сделать, чтобы этого не произошло, что она такая же плохая, как и Кляйн
Майкл Джексон и Деби Роу с их двумя детьми.
Деби Роу со взрослой дочерью Пэрис Джексон.
Можно по-разному относиться к личности Майкла Джексона. Правда же состоит в том, что с момента его кончины прошло больше десятилетия, а на музыкальном Олимпе не появилось никого, кто мог бы с ним сравниться. Все обвинения и грязные слухи вокруг легенды поп-музыки, полностью заслужившего титул её короля, не могут отнять его гениального творческого наследия у его поклонников.
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