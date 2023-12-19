Бывшая жена Майкла Джексона призналась, что виновата в его уходе: Запоздалые откровения Деби Роу

Исполнившая мечту

Майкл Джексон.

Кумир миллионов мечтал о детях.

Деби Роу исполнила мечту Майкла Джексона.

Новый документальный фильм и новые откровения

Майкл Джексон незадолго до своей смерти.

Счастливый Майкл и его жена Деби с сыном-первенцем.

Майкл Джексон и Деби Роу с их двумя детьми.

Деби Роу со взрослой дочерью Пэрис Джексон.