Зачем в Японии общественные туалеты на городских улицах сделали прозрачными

Япония – одна из самых необычных и загадочных стран в мире во всех отношениях и самая передовая в плане различных технологий. Конечно, современные японцы идут в ногу со временем, несмотря на их уникальную культуру и традиции. А иногда они это время значительно опережают. И это хорошо проявляется в их технологических новинках.
В Стране восходящего солнца в уличных автоматах можно купить абсолютно все / Фото: polymus.ru
То, что в этой стране можно купить в автоматах, установленных на улицах, абсолютно все, от продуктов до нижнего белья, уже и для нас не является диковинкой.
Японцы - неисправимые трудоголики, поэтому стараются вздремнуть при первой же возможности и не самым обычным способом / Фото: yandex.ua
Народ здесь – все сплошные трудоголики, поэтому вздремнуть в самом необычном месте, где есть такая возможность, в этой стране считается нормой. Плюс ко всему – уход с рабочего места раньше, чем это делает руководитель – вопиющая несправедливость и, как минимум, нарушение трудовой дисциплины.
Умные жители Японии стараются максимально облегчить себе жизнь, внедряя самые нелепые изобретения / Фото: mirtesen.ru
Для наших граждан и воспитание, и образ жизни этого народа не совсем понятны и местами неприемлемы. Самое интересное, что их восприятие окружающего мира и то, что они создают, актуально во многих странах. Некоторые, на первый взгляд необычные изобретения, не помешало бы внедрить и в нашу жизнь, хотя и не факт, что все бы поняли и приняли их.
Непонятным на первый взгляд изобретением является туалет с прозрачными стенками / Фото: blogssmartzone.com
Одним из таких изобретений являются туалеты общественного назначения с прозрачными стенами, установленные в парках Токио. Кто-то отнесется к этому с недоверием и воспримет, как шутку, но они действительно существуют. Правда, не все так просто.
Необычные туалеты помимо прямого назначения призваны выполнять и другие функции / Фото: shtiu.ro
Эта конструкция разработана и сделана так, что является полезной не только в определенных, всем понятных ситуациях, но и в целом окружающим людям.
Прозрачные стены становятся матовыми как только закрывается замок / Фото: 24gadget.ru
Стены сооружения остаются прозрачными до того момента, пока внутрь не заходит посетитель и не закрывает входную дверь ключом. После этого срабатывает автоматика, и стекло приобретает матовость. За ним рассмотреть что-либо с улицы невозможно.
В вечернее и ночное время кабинки превращаются в дополнительный источник света / Фото: realt.onliner.by
По вечерам и в ночное время включается разноцветная подсветка. Таким образом, кабинки становятся дополнительным источником уличного освещения.
Идея многофункциональных туалетов действительно заслуживает внимания / Фото: vysteh.com
Если хорошо подумать, то идея на самом деле заслуживает внимания, но вот возникает вопрос, как к ней отнеслись бы люди с нашим менталитетом.
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