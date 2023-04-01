Зачем в Японии общественные туалеты на городских улицах сделали прозрачными

В Стране восходящего солнца в уличных автоматах можно купить абсолютно все / Фото: polymus.ru

Японцы - неисправимые трудоголики, поэтому стараются вздремнуть при первой же возможности и не самым обычным способом / Фото: yandex.ua

Умные жители Японии стараются максимально облегчить себе жизнь, внедряя самые нелепые изобретения / Фото: mirtesen.ru

Непонятным на первый взгляд изобретением является туалет с прозрачными стенками / Фото: blogssmartzone.com

Необычные туалеты помимо прямого назначения призваны выполнять и другие функции / Фото: shtiu.ro

Прозрачные стены становятся матовыми как только закрывается замок / Фото: 24gadget.ru

В вечернее и ночное время кабинки превращаются в дополнительный источник света / Фото: realt.onliner.by

Идея многофункциональных туалетов действительно заслуживает внимания / Фото: vysteh.com