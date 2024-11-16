Пиво и еще 6 алкогольных напитков, которые лучше обходить в отпуске десятой дорогой

Несмотря на то, что уже подкрался август, для некоторых сезон отпусков только начинается. Поэтому информация о том, что можно пить на курортах, а от чего лучше воздержаться, лишней точно не будет. Novate.ru рассказывает, какие напитки следует обходить десятой дорогой, чтобы не обнаружить там то, что вы явно не заказывали.
Туристы являются желанной добычей для мошенников самых разных категорий. И хотя бармены, по факту, мошенниками быть не должны, некоторые из них не устают перед соблазном заработать на своих клиентах. Конечно, уважающий себя профессионал, разбавлять напитки не будет, ведь он дорожит своей репутацией. Но если человек приехал на сезон и уже через пару месяцев будет на другом конце страны, не факт, что он захочет ответственно подходить к своим обязанностям. А ведь есть еще люди, которые торгуют «домашним» алкоголем, неизвестного происхождения. В общем, опасности подстерегают на каждом шагу. Рассказываем, как не попасть в ловушку.
1. «Домашнее» вино
Вино у дороги отличается сомнительным качеством. / Фото: fishki.net
И, пожалуй, начнем с самого распространенного напитка, который часто предлагают на юге России и в солнечной Грузии. Конечно, мы говорим про «домашнее» вино. Встретить человека, который захочет угостить вас результатом своего кропотливого труда, можно где-угодно: в питейных заведениях, в доме, который вы снимаете на курорте, и даже у обочин дорог.
Обычно вино предлагают по очень привлекательной цене, и отдыхающие даже не задумываются, почему пятилитровые бутылки стоят так дешево. А стоило бы. Наверняка в состав входит какой-то «секретный» ингредиент, позволяющий вину не портиться, стоя на солнце в пластиковой таре (кстати, негерметичной). Неудивительно, что после дегустации самочувствие подводит: как минимум, стоит ожидать головной боли, а как максимум – боли в животе, которая может привести даже к посещению больницы.
То же самое касается напитков кустарного производства, которые редко могут похвастаться хорошим качеством. Если удача – ваше второй имя, значит, все будет хорошо. Но ведь всегда есть риск нарваться на неудачную партию, и собирать себя на утро по кусочкам.
2. Сангрия
Сангрию делают на основе вина с добавлением фруктов. / Фото: vsegda-pomnim.com
Сангрия является очень популярным летним напитком, и особенно часто ее заказывают на курорте. Холодная, освежающая, с кусочками фруктов, ягод и игривыми пузырьками газировки – что еще нужно для полного счастья, когда вы сидите в кафе на берегу моря? Увы, нет никакой гарантии, что вам принесут действительно вкусный напиток с насыщенным вкусом. Есть вероятность, что для приготовления используют дешевое некачественное вино или заранее добавляют воду в бутылку с алкоголем. К фруктам и ягодам тоже есть вопросы: а их вообще мыли? И если да, то хорошо это сделали или создали идеальную среду для бактерий?
3. Локальные напитки
Во Вьетнаме лучше покупать не виски, а ром
Прилетели в другую страну и захотели попробовать чего-то экзотического? Ради эксперимента можно, но нет никакой гарантии, что незнакомый напиток понравится вам и вашему желудку. Турецкий ром, вьетнамский виски, индийское вино – даже звучит странно, согласны? Рекомендуем пить только те напитки, которыми славится конкретная страна (например, в Индии есть прекрасный виски). Или можно составить специальную алкогольную карту перед тем, как ехать в отпуск. Тщательно изучите вопрос: почитайте отзывы, узнайте о самых популярных и востребованных национальных напитках, которые с радостью пьют туристы.
4. Лед
Важно, чтобы лед был прозрачным. / Фото: rcept.ru
Это, конечно, не самостоятельный напиток, но составляющая многих коктейлей, лимонадов и пр. Поэтому на его качество также следует обращать внимание. Обычно, в южных странах для приготовления льда используют не фильтрованную и не кипяченую воду, а из-под крана. И все бы ничего, но в ней в большом количестве могут содержаться бактерии, а также возбудители желудочно-кишечных инфекций. Увы, под воздействием низких температур они не умирают, поэтому из морозилки могут плавно перекочевать в ваш бокал. Поэтому лучше не рисковать. Если вы отдыхаете в Турции, Индии, ОАЭ и других жарких странах, откажитесь от коктейлей со льдом, как бы парадоксально это ни звучало.
5. Коктейли
В многообразии коктейлей можно потеряться. / Фото: pop.mgkb5oren.ru
Коктейли, в целом, являются весьма сомнительной позицией в меню. Руководство ресторана может экономить на ингредиентах, поэтому бармены будут класть в бокал лишь часть того, что было заявлено в описании напитка (или менять одни компоненты на другие, чтобы вы этого не заметили). Если вам хочется выпить виски с колой, закажите отдельно виски и отдельно колу, а затем смешайте в подходящих вам пропорциях. Еще один приемлемый вариант – попросить приготовить напиток при вас. Но бармены – те еще фокусники, поэтому гарантии безопасности, увы, нет.
6. Пиво
Выбирайте бутылочное пиво, вместо разливного
И ты, Брут? Да-да, пиво тоже неидеально. Если к бутылочному вопросов нет (его не получится разбавить, даже если сильно захочется), то качество разливного вызывает сомнения. Бармены, которые не чисты на руку, пользуются двумя способами:
• доливают в кружку с пивом что-то из емкости, которая стоит рядом с краном. Возможно, вам повезет, и это будет просто отстоявшаяся пена, а если нет – вода из-под крана (или чье-то недопитое пиво);
• взламывают систему, после чего закачивают воду прямо в кег. По словам барменов, это сделать проще простого, особенно если есть опыт, поэтому будьте начеку. Если первый бокал пиво показался разбавленным, второй лучше не заказывать.
Обратите внимание: Если вы отдыхаете на пляже под открытым солнцем, пить пиво не стоит даже в небольшом количестве. В тени, на летней площадке или в кафе под кондиционером можно насладиться двумя бокалами светлого – оно не такое «тяжелое», как темное.
Также не стоит забывать, что пиво негативно сказывается на состоянии поджелудочной, поэтому максимум, что вы можете себе позволить – литр светлого в сутки (но не каждый день). Летом напиток опасен тем, что опьянение приходит с опозданием, поэтому человек может напиться, сам того не осознавая.
7. Дорогая водка
Элитная финская водка
Почему-то многие туристы считают, что заграницей водка вкуснее. И чем она дороже, тем лучше будет смаковать. К сожалению, надежды не всегда оправдываются. Возможно, разбавлять водку никто и не будет, однако заменить элитный алкоголь более дешевым – вполне. Лучше закажите вместо водки коньяк или виски – с этими напитками сложнее провернуть мошенническую схему, ведь всегда можно нарваться на знатока, который после дегустации начнет задавать ненужные вопросы.
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