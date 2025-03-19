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Леонид Рогозов: история легендарного врача

Леониду пришлось расти в непростых условиях. Настойчивый мальчик вернулся в школу после горного училища, пережил Вторую мировую войну и решил связать свою жизнь с медициной. Сразу после института Рогозов отправился в ординатуру, собираясь стать хирургом. Но советское правительство рассудило иначе: 5 ноября 1960 года Леонид отправился в Антарктиду как врач шестой Советской Антарктической экспедиции.

Тут парню пришлось потрудиться — людей не хватало и Рогозов успел побыть и водителем, и метеорологом. Леонид участвовал и в открытии новой антарктической станции, Новолазаревской. Тут, во время первой же зимовки и случилось то, что прославило юного хирурга по всему миру.

Леонид Рогозов: история легендарного врача

Страшный диагноз


Слабость и тошнота начались 29 апреля 1961 года. Кроме того, Леонид обнаружил у себя и другие тревожные симптомы, включая повышенную температуру и боли в правом боку. Других врачей в экспедиции не было и парень поставил себе диагноз сам — острый аппендицит.

Леонид Рогозов: история легендарного врача

Безвыходная ситуация


Леонид попробовал купировать болезнь консервативной тактикой лечения. К сожалению, покой, голод, холод и антибиотики результата не принесли. Температура поднималась, а шанса перевезти больного полярника на соседнюю станцию просто не было. А кто был единственным врачем на всю экспедицию? Правильно, Рогозов. Ему предстояло сделать срочную операцию на самом себе.

Леонид Рогозов: история легендарного врача

Подготовка


Откладывать смысла не было. Ночью, 30 апреля 1961 года Рогозов собрал группу полярников (инструменты подавал метеоролог Александр Артемьев, а зеркало и свет ставил механик Зиновий Теплинский). Леонид предусмотрел все: Владислав Гербович, начальник станции, следил за состоянием самих ассистентов, Артемьеву было приказано сделать инъекцию, если бы бедный хирург потерял сознание.

Леонид Рогозов: история легендарного врача

Я не позволял себе думать ни о чём, кроме дела… В случае, если бы я потерял сознание, Саша Артемьев сделал бы мне инъекцию — я дал ему шприц и показал, как это делается… Мои бедные ассистенты! В последнюю минуту я посмотрел на них: они стояли в белых халатах и сами были белее белого. Я тоже был испуган. Но затем я взял иглу с новокаином и сделал себе первую инъекцию. Каким-то образом я автоматически переключился в режим оперирования, и с этого момента я не замечал ничего иного.

Леонид Рогозов: история легендарного врача

Операция


Врач сделал себе инъекцию новокаина и принялся за работу. Сделав разрез в 12 сантиметров длиной Рогозов на ощупь удалил себе воспаленный аппендикс, ввел себе антибиотики и зашил рану. Примерно на 40 минуте Леонид почувствовал сильную слабость и головокружение, из-за которых приходилось делать перерывы в работе. Операция длилась 1 час 45 минут и закончилась успешно. Уже через семь дней Рогозов сам снял себе швы и начал выполнять простые обязанности по станции.

Леонид Рогозов: история легендарного врача

Добраться до аппендикса было непросто, даже с помощью зеркала. Делать это приходилось в основном на ощупь. Внезапно в моей голове вспыхнуло: «Я наношу себе всё больше ран и не замечаю их…» Я становлюсь слабее и слабее, моё сердце начинает сбоить. Каждые четыре-пять минут я останавливаюсь отдохнуть на 20—25 секунд. Наконец, вот он, проклятый аппендикс!.. На самой тяжёлой стадии удаления аппендикса я пал духом: моё сердце замерло и заметно сбавило ход, а руки стали как резина. Что ж, подумал я, это кончится плохо. А ведь всё, что оставалось, — это собственно удалить аппендикс! Но затем я осознал, что вообще-то я уже спасён!

Леонид Рогозов: история легендарного врача

Возвращение на родину


Никакого экстренного возвращение из экспедиции не было. Рогозов проработал на станции еще два года и вернулся вместе со всей командой, в октябре 1962 года. Хирурга встретили как героя — Высоцкий посвятил Рогозову песню, а советский космонавт, Герман Титов, в мемуарах посвятил Леониду знаменитую фразу: «В нашей стране подвиг — это сама жизнь».

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