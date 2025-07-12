Классика советской посуды: 10 занимательных фактов о гранёном стакане

В сентябре этого года один из подлинных символов советской эпохи будет праздновать 80-летний юбилей. Ведь именно в 1943 году в Гусь-Хрустальном запустили производство классического гранёного стакана. И это была та самая посуда, которая была настолько многофункциональна и незаменима, что его можно найти на многих кухнях на постсоветском пространстве и сегодня - он же, в сравнении с другими подобными стеклянными ёмкостями, ещё и практически бессмертный. Вашему вниманию «десятка» занимательных фактов о гранёном стакане.
1. О наследии предшественника гранёного стакана
Современная реплика деревянной кружки с тем самым ободком. /Фото: shop2407.sellbycar.com
История стаканов как таковых началась задолго до повсеместного распространения стекла и изделий из него. В те времена посуда, в том числе и стаканы изготовляли из дерева, конструируя их из нескольких плотно притертых друг к другу дощечек. Однако кое-что из тех вариаций до наших времён дошло, видимо, по наследству: именно оттуда был заимствован ободок, выступающий в верхней части стакана. Однако, в отличие от стеклянных модификаций, в деревянных у него была чисто практическая функция: он был кольцом, причём часто из металла, который стягивал и удерживал дощечки в нужной форме.
2. О легенде создания стакана с гранями
На полотне Кузьмы Петрова-Водкина «Утренний натюрморт» 1918 года чётко видно гранёный стакан. /Фото: laifhak.ru.
Многие считают, что гранёный стакан и придумали в Советском Союзе, однако в реальности он появился за несколько столетий до этого, просто выглядел несколько иначе. Так, существует легенда, согласно которой первый в Российской империи граненый стакан был создан владимирским стеклодувом Ефимом Смолиным. Когда он демонстрировал его императору Петру Первому, то охарактеризовал его как небьющийся. Правитель пришёл в подлинный восторг, ведь такой стакан в случае падения не катился по столу, а значит, будет реже с него падать на пол. Такой вариант посуды был очень практичным для использования солдатами армии и флота. Впрочем, когда Пётр для проверки на прочность со всей силы швырнул стакан об землю, тот всё-таки разбился, однако благодушный настрой правителя это никак не испортило - популяризация гранёного стакана началась с того момента стремительно.
3. О неподтвеждённой личности автора советского дизайна стакана
Портрет Веры Мухиной, 1940 год. /Фото: wanderings.online
На протяжении уже не одного десятилетия в народе бытует убеждение, что дизайнером советского граненого стакана в его привычном для нас виде стала знаменитый скульптор Вера Мухина, известная как автор «Рабочего и колхозницы».
4. О «маруськином пояске»
У одного элемента гранёного стакана собственное прозвище было. /Фото: travelask.ru
Пожалуй, сегодня об этом занимательном факте знают разве что историки. Однако у верхней каёмки граненого стакана - той самой, которая стала наследием от деревянного - в дореволюционные годы было занятное народное прозвище - «маруськин поясок». Трудно сказать, откуда именно оно появилось, однако доподлинно известно одно: популярность этого прозвища была поистине всероссийской. А всё потому, в практически в любом уголке империи можно было услышать устоявшееся выражение «налить по маруськин поясок».
5. О забытом прозвище гранёного стакана
Неожиданное прозвище для гранёного стакана. /Фото: wikipedia.org
Сегодня об этом, скорее всего, практически никто и не вспомнит, однако в какой-то период гранёный стакан на просторах Советского Союза носил необычное прозвище «маленковский» — от фамилии известного партийного деятеля сталинской эпохи Георгия Маленкова. А получилось так, потому что именно по его приказу определённые категории военнослужащих получили право на бесплатные 200 мл водки во время обеда, а непьющие могли получить аналогичный объём табака либо сахара. И хотя приказ довольно быстро был отменён, но память о нём, пусть и в столь нестандартной форме, какое-то время ещё сохранялась.
6. Об удобстве гранёного стакана, если надо «сообразить на троих»
Гранёный стакан - идеальная посуда для посиделок втроём. /Фото: maximonline.ru
Оказывается, гранёный стакан не просто так был самым популярным вариантом посуды, если хотелось, что называется, «сообразить на троих». Началась эта традиция во времена Никиты Сергеевича Хрущева, когда из продажи исчезли небольшие бутылки водки объёмом по 125 и 200 мл, которые назывались «мерзавчики» и «чекушки». И вот при условии, что на полках магазинов остались только поллитровые бутылки со спиртным, именно благодаря гранёному стакану можно было очень удобно, а главное - честно разделить на троих: каждому доставалось до ободка и одинаково — ровно 167 граммов.
7. О количестве граней на стакане
Количество граней в стакане отличалось. /Фото: pulse.mail.ru
В Советском Союзе выпускались стаканы с различным количеством граней. Так, зачастую изготовлялись стаканы с 10, 12, 14, 16, 18 и 20 гранями, причём последние были самыми популярными. Кроме того, стоимость этой посуды также варьировалась в зависимости от числа граней. Так, например, наиболее распространённые 16- и 20-гранные стаканы зачастую имели цену в 7 и 14 копеек соответственно.
8. О «стаканных» взрывах
Небьющиеся стаканы как-то взрываться начали. /Фото: tden.ru
Довольно странный эпизод в истории гранёного стакане произошёл в начале восьмидесятых годов прошлого столетия. Тогда произошла буквально волна массовых взрывов - склянки лопаться просто в руках. Само собой, что такое, мягко говоря, неправильное поведение стаканов, которые всегда славились как крепкие и небьющиеся, породило огромное количество самых безумных теорий заговора, стремящихся его объяснить. Среди выдвигающихся причин были происки американцев и даже деятельность инопланетян. Вот только в реальности всё оказалось куда прозаичнее: на одном из заводов-изготовителей была установлена новая производственная линия и изменена технология изготовления, но что-то пошло не так.
9. О неизвестной причине появления гранёных стаканов
Гранёный стакан, оказывается, придумали специально для посудомоек. /Фото: tden.ru
Как выяснилось, у появления советского гранёного стакан была особая история разработки. Его придумали таким крепким и небьющимся специально под использование в промышленных посудомоечных машинах, которые планировалось установить в столовых. Когда эти гаджеты испытывались, то стало понятно, что посуда обычной толщины была слишком хрупкой, а потому разбивалась в процессе мойки. Именно поэтому повышали крепость гранёных стаканов за счёт особой технологии: их не просто варили при температуре 1500 градусов, но и два раза обжигали после этого, и только потом гранили. Кроме того, в стекло добавлялся свинец, поэтому он так причудливо играл на свету. Самое интересное, что те самые посудомоечные машины с производства были сняты, потому что всю остальную посуду они продолжали бить. И только гранёные стаканы выдерживали это испытание чисткой.
10. О мерной функции стакана с гранями
В стаканах советские хозяйки частенько измеряли ингредиенты. /Фото: chainica.media
Удобство и долговечность гранёного стакана сделало его многофункциональным и применимым в хозяйстве в самых разных вариантах. Одним из наиболее распространённых было вырезать с его помощью кругляшки из теста для пельменей и вареников. А ещё его повсеместно использовали для измерения продуктов во время приготовления блюд. И этот способ оказался настолько популярным и удобным, что даже в легендарной «Книге о вкусной и здоровой пище», уже на страницах её первой редакции в 1939 году множество продуктов, таких как сахар, крупы, молоко или крупы измерялись не в граммах или миллилитрах, а именно в стаканах.
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